Жодної руїни в Україні – не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Жодної руїни в Україні – не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Дякую партнерам, які нас підтримують. Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному і кожній, хто захищає наших людей і береже українське життя! Слава Україні!"

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