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Зеленський (17470) звернення (350)

Жодної руїни в Україні – не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Жодної руїни в Україні – не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Дякую партнерам, які нас підтримують. Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному і кожній, хто захищає наших людей і береже українське життя! Слава Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили подальші кроки допомоги Україні, - Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+62
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12.04.2023 22:36
+37
це вже давно більше нагадує вечірній стендап, де теми для стендапу безмежні, коли ти на такій посаді
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12.04.2023 22:27
+29
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

10 ч

Стадіон, так стадіон пам'ятаєте? Дебати Порошенка із Зеленським!
А пам'ятаєте, хто на «розігріві» тоді у фан-секторі Зеленського виступав?
Нагадаю вам цих «славних пацанів»!!

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12.04.2023 22:27
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це вже давно більше нагадує вечірній стендап, де теми для стендапу безмежні, коли ти на такій посаді
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12.04.2023 22:27 Відповісти
Набагато більше за Зе відосики дратують ті, хто це дивиться. Інколи заглядаю в ТОР 10 переглядів ютуба. На першому місці стабільно Арестович з Фєйгіним, на другому Дізєль шоу, на третьому якийсь серіал. З такою кількістю ідіотів в Україні, війна може не скінчитися за нашого життя.
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13.04.2023 03:03 Відповісти
Не дивлюсь взагалі ні відосики Зе, ні всіх вищеперерахованих. І знайомі мої не дивляться
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13.04.2023 07:32 Відповісти
до речі, ви наприклад трохи знаєш англійську - то уяви шо все це, всю цю неймовірну.... дійсність, - пояснюєш якомусь ...... англійцю.
я от думав, але більше ніж - а нафіга пробувати - покрутить пальцем і скаже шо такого дебілізму і крінжу просто бути не може. про єрмакотартарових і шашлички і т.д.
реально, я от хз як би комусь пояснити таке.
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13.04.2023 14:32 Відповісти
згоден в зами, я англійську знаю дуже добре, я намагався пояснювати іноземцям з якими спілкувався, вони на перший погляд здавалось би погоджувались, й починали розуміти, але потім в них вмикався внутрішній арестович-малорос, і вони починали - ви всьо врьоті, не може бути, їм складно повірити у весь цей треш наш, що це правда, але з іншої точки зору, не з точки зору що вони не розуміють нашу дійсніть бо ми совок а вони ні, вони не розуміють і починають * захищатись * ментально від цієї правди, не бажаючи ні вірити ні розуміти, як їх власні політики і лідери це толерують, не викрпивають зелену шоблу на весь світ, і не ставлять умови допомоги Українцям, тільки якщо українці скинуть цю малороську ***** з влади...
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13.04.2023 14:39 Відповісти
та не малорос вмикався, але те що - Ну є десь племена шо там канібалять і катують, ну і є десь народи шо у них політики творять хрінь, але це десь в Амазонії та іраку, а тут ви їм кажеш шо от - це недалеко від них самих таке є.
ви б і сам не дуже повірив на їх місці шо через пів-світу їде бурят, до тих кого називає "братьями" і грабує і вбиває, називаючи це звільненням, а влада "звільнюваних" тримає явних запроданців біля себе і т.д.
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13.04.2023 14:45 Відповісти
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

10 ч

Стадіон, так стадіон пам'ятаєте? Дебати Порошенка із Зеленським!
А пам'ятаєте, хто на «розігріві» тоді у фан-секторі Зеленського виступав?
Нагадаю вам цих «славних пацанів»!!

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12.04.2023 22:27 Відповісти
Дмитро Корчинський

У чому феномен зеленського?

У тому, що він ніхто.

Коломойський каже нам: вигадайте собі президента й проголосуйте за нього. Тільки не забудьте, що плід ваших фантазій називається зеленський.

У сексшопах продають гумових жінок. Вони мають попит з тієї самої причини, з якої має популярність зеленський.

Ви скажете збоченцю: жива жінка краще - вона має ососбистість. біографію, почуття.

А він відповість: саме цим жива жінка гірша. Бо гумову жінку я можу наділяти своїми фантазіями, я можу її вигадати.

Зеленський - гумова жінка української політики.

Ті, хто мають намір голосувати за нього мають не стільки політичні, скільки сексуальні проблеми.
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12.04.2023 22:27 Відповісти
Скоріше не сексуальні,а проблеми з макітрою..Причому дуже і дуже великі.Без психотирапевтів,тут ніяк не обітись і без ліків теж
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12.04.2023 22:32 Відповісти
Якщо Ви зазначаєте, що проблеми у поцієнта з макітрою дуже і дуже великі (і, як на мене, зазначаєте справедливо), то психотерапевти проходять мимо: тут повно роботи для психіатрів.
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13.04.2023 05:00 Відповісти
Після того, що Корчинський виливав на Ющенка перед виборами в нульових, цього діяча сприймати якось важко.
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12.04.2023 23:29 Відповісти
Це, випадково, не той самий корчинський, котрий корєш одного видатного науКИВця?
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13.04.2023 05:08 Відповісти
Читайте як цікавий текст з інтернету якій написан до того як населення обрало Пісюніста
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13.04.2023 10:24 Відповісти
Пиз**бол!
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12.04.2023 22:30 Відповісти
людина вам обіцяє всі руїни застелити асфальтом а ви пиз..ол, пиз..ол.
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13.04.2023 12:57 Відповісти
дякую рідній - пора вже зараз де можна відновлювати Велике Будівництво та висаджувати мільярд дерев
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12.04.2023 22:30 Відповісти
Тільки якщо на них розвісять кацапів!
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12.04.2023 22:43 Відповісти
В "шашлыки в мае" я верю больше
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12.04.2023 22:30 Відповісти
Жодної руїни в Україні - не буде, - Зеленський.
Будуть шашлички. Усі слуги маринуют для себе.
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12.04.2023 22:31 Відповісти
коли при "зе лідорі" і "зелені" при владі ,в Україні дуже багато руїн,то очевидно,що без них в Україні руїн небуде.
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12.04.2023 22:32 Відповісти
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12.04.2023 22:34 Відповісти
Щось боязко після таких слів, що будуть одні руїни...
А цей придурок може, ми вже бачили.
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12.04.2023 22:34 Відповісти
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12.04.2023 22:36 Відповісти
До зарплати вчителям по 8тис долярів додалося "небудеруїн". Це вже передвиборна агітація, чи ще ні?
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12.04.2023 22:38 Відповісти
на добраніч, діти...
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12.04.2023 22:39 Відповісти
А для фінансування російськомовних каналів і телемарафону не потрібна була згода західних партнерів? Можна мільйони витрачати на Інтер і Г+Г? Я так розумію, слуги починають рахувати кожну копійку лише тоді, коли мова йде про військових і армію
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12.04.2023 22:41 Відповісти
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12.04.2023 22:43 Відповісти
Ну по деніскіним паперам мабуть так... А от угадать де поділась різниця нікому невдасться...
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13.04.2023 12:16 Відповісти
Уявіть собі,щоб було,якби оточення Сталіна виявилось агентами Гітлера. Скоріш за все:"Ну і що? Сталін все одно-найкращий,бо отець народів,дуже просто одягається.За родіну,за Сталіна!" Сталін,правда,на всяк випадок розстрілював всіх підряд,щоб не пропустити жодного шпіона.
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12.04.2023 22:46 Відповісти
Сталин был параноидальным шизофреником.
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12.04.2023 23:42 Відповісти
Як там залізний ФЕД говорив:
"Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга,
а наша недоработка."
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13.04.2023 08:04 Відповісти
агага
так Сралін весь світ хотів зробити таким совком, так шо ти шось задофіга підняв Зелю.
Сравка гомнокоблуждаючого хіба що говорить шо йому Сралін милий.
малорос любить ката, чо не так? логічно.
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13.04.2023 14:37 Відповісти
знову бидло щось прийняло і висир не забарився.
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12.04.2023 22:52 Відповісти
Саме ідея вечірніх відеозвернень це добра ідея, але зміст цих звернень іноді тупий і ще тупіше.
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12.04.2023 22:52 Відповісти
Нас чекає руїна, економічний, демографічний і соціальний колапс. Вони вже почалися.
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12.04.2023 22:52 Відповісти
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12.04.2023 22:52 Відповісти
кон

че

ний

кон

дом
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12.04.2023 22:54 Відповісти
За час великої війни Зе відчутно округлився і обріс м'яском.Це вам вже не зайчик-побігайчик,який на своїй інавгурації міг підскочити до лисини Кошового,щоб її поцілувати.
Збагатити своє тіло на бункерній Мівіні -це рідкий талант.
І "ще один з плюсів війни,ха-ха-ха".
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12.04.2023 22:57 Відповісти
Поки росія ставала (була) терористом, хтось, схожий на Голобородька, давав в ній концерти, на яких паплюжив нашу країну, спільно знімав фільми, в яких зображував українців недалекими жлобками, а рашистів - великими інтелігентами.
Платив рашистам податки, а від України ховав гроші в офшорах!
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12.04.2023 22:58 Відповісти
Що там з мільярдом дерев і 4 штуками зарплатні для дебілів?

Як там виборці ЗЄ вже їдять чорну ікру?
Ах да - виборці ЗЄ про неї тільки по телевізору чули.
Жили, як дірка від сраки - не треба і починати жити краще.
"Какая разніца" на марше.

І добре було б, якщо б війна забирала тільки це дурне лайно, але якраз ці сцикливі тварі звичайно першими тікають.
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12.04.2023 23:06 Відповісти
"Дайте йому ще 100 днів, він навчиться".
Ціна навчання Зеленського президентству:

- 20% втрачених територій
- 8 млн біженців;
- сотні тисяч вбитих, закатованих згвалтованих, департованих;
- знецінення нацвалюти та крах економіки;
- згортання реформ та розвитку.

"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
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12.04.2023 23:09 Відповісти
Такі заяви це до нарколога - це його клієнтура.
Як расія раділа коли обрали зеленського президентом, жирік ледь з брюків не випригував від радощів.
Скільки кремль вклав у перемогу зеленського з часом стане відомо, але немало.
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13.04.2023 12:50 Відповісти
взагалі то вона вже є, подивіться на східні міста.

але варто розуміти - це провина москалів і той, хто винуватить у руїні нашу владу це путінський засланий козачок бо наші під час війни до наших туляться а наші зараз це Україна і українці, які воюють.
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12.04.2023 23:12 Відповісти
Ну тоесть в обязанности нашей власти не входит защита своих граждан? Тогда зачем она вообще нужна?
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12.04.2023 23:43 Відповісти
Ага, так туляться, особливо тцкшники, що аж в повістках самі собою заздалегідь штампи з паспортними даними появляються.
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13.04.2023 03:38 Відповісти
А чому у вечірньому гундосику він не акцентував увагу українців на останніх новинах, які пройшли по інших інформаційних каналах?
1. Почали продавати електрику Польщі, у нас таки буле електрика по 7 грн.
2. Після відміни воєного часу, через півроку на всіх боржників з комуналки буде подано до суду. Якщо сумарний борг за всі послуги буде перевищувати 130 тис. грн, рухоме, нерухоме майно, в тому числі житло будуть відчужджені за рішенням суду. Тонко натякають - боротись марно.

Мовчить про це, скромняжка Наполеончик.
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12.04.2023 23:16 Відповісти
Буде "від стабільності до добробуту" (С) ))
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13.04.2023 00:21 Відповісти
Пиз№длявий чмошник
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13.04.2023 06:05 Відповісти
Хто тобі відбудовувати буде, а, жид пархатий? Спочатку розміновуєш, то потім квартал 95 хай і відбудовує.
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13.04.2023 06:44 Відповісти
Спочатку 95 хай розміновує - нагороди вони отримали чи не всі.
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13.04.2023 08:28 Відповісти
Що він меле, тут ще війна не закінчилась, а вже руїн не буде, що там в голові...
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13.04.2023 12:13 Відповісти
Ну, боневтік, завітай у Іванівку або В.Олександрівку або.... Подивись, як криють дах ...не андуліном, а сертифікатами, яких поки і немає.
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13.04.2023 12:14 Відповісти
ага

він і про війно щось схоже 3.14здів

результати - всім відомі, нажаль
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13.04.2023 12:35 Відповісти
Жодної руїни в Україні - не буде, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3411779

Ну да, нюхнув на ніч порошку проти простуди, залабал відосік і жодної руїни не буде.
Куди ж воно убоге тикнеться після того як залишиться без влади, воно дурне думає стати як другий Кравчук чи Кучма, так ні - це комуняцькі гебістські агенти так не палились з порушенням закону як зеленський і з такими заявами про курс України на малоросію, тому і здохли маючи владу.
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13.04.2023 12:46 Відповісти
«Коли орли мовчать, базікають папуги».© Сер Вінстон Черчилль.
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13.04.2023 13:32 Відповісти
це нетой хто обіцяв що війни не буде? чи зарплати вчителям по 4000 євро7 та багато іншого? отже читаємо тнавпаки - поки в країні 73% інфантильних дегенератів які вибирають оце г8івно буде безкінечна руїна
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13.04.2023 13:34 Відповісти
та за 4 штуки то якийсь кретин сказав, але Зеля заржала і подумала - пусть хаваєт піпл, добре шо не 40000 сказав.
тобто технічно ніхто нікому нічого не обіцяв(Порох мені друг, але істина дорожча)
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13.04.2023 14:39 Відповісти
ЗеПрезедент-слуга народу!
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13.04.2023 15:00 Відповісти
будет шашлык и потом янелохмнесорокдва начнет делать дороги... только для кого...
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13.04.2023 15:49 Відповісти
Видно кокс гарний підвезли
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13.04.2023 16:23 Відповісти
антируїнний...
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14.04.2023 08:07 Відповісти
 
 