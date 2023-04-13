УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4868 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
14 655 50
ФСБ (1347) Владлен Татарський (29)

Вибухівку для підриву пропагандиста Татарського передав українець Денисов, - ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

ФСБ РФ твердить, що вибухівку, якою підірвали пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), виконавиці передав українець Юрій Денисов. Після підриву він виїхав з Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Організаторами теракту в Петербурзі, в результаті якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, в тому числі російські опозиціонери, які переховуються за кордоном", - заявили у ФСБ.

Російська спецслужба вважає, що вибухівку виконавиці Дар’ї Треповій передав українець Юрій Денисов, який після цього поїхав з Росії.

Дивіться: Поруч з труною російського пропагандиста Татарського поклали символ "вагнерівців" - кувалду. ФОТО

"Встановлено, що вбивство Фоміна разом із Треповою готував член української диверсійно-терористичної групи громадянин України Денисов Юрій, 1987 р.н., який за допомогою сервісу "експрес-доставки" через посередника здійснив передачу їй у Москві вибухового пристрою, закамуфльованого під гіпсовий бюст воєнкора", - цитують росЗМІ заяву ФСБ.

Російські спецслужбовці вважають, що Денисов під час вибуху перебував на території РФ, але потім поїхав.

Також дивіться: "Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обговорює вбивство українських журналістів як відповідь на ліквідацію Татарського. ВIДЕО

"Денисов за завданням українських спецслужб у лютому 2023 року прибув з Києва через територію Латвії до столичного регіону, де збирав відомості про спосіб життя та місця відвідування М. Фоміна. З цією метою він придбав автомобіль і винайняв квартиру поряд з місцем його проживання. Після скоєння теракту 3 квітня Ю. Денисов вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Журналіст Денис Казанський звернув увагу на те, що Юрій Денисов, якого ФСБ звинувачує в організації підриву, - уродженець Донецької області.

"Якщо припустити, що це так, то виходить красива історія - мешканець Донбасу мститься покидькам, які сплюндрували його малу батьківщину. За Маріуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можна буде хороше кіно зняти", - пише він.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд відправив її під арешт. Відповідальність за смерть Татарського взяли на себе російські партизани.

Вибухівку для підриву пропагандиста Татарського передав українець Денисов, - ФСБ 01
Вибухівку для підриву пропагандиста Татарського передав українець Денисов, - ФСБ 02Вибухівку для підриву пропагандиста Татарського передав українець Денисов, - ФСБ 03

Вибухівку для підриву пропагандиста Татарського передав українець Денисов, - ФСБ 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
а куда ж спецслужбы смотрели, чувак из Киева приехал, не побоялся!, прибить какого-то говнюка, которому цена в базарный день - рубь ведро..., да вряд ли найдется во всей Украине хоть один, кому интересен какой-то продажный псевдоблохер... да чтоб ради него так рисковать, сказочники...
показати весь коментар
13.04.2023 11:17
+21
якщо так,то це дуже грамотно,і наші спецслужби можуть дотягнутися до кацапів навіть в них, а це дуже сильний фактор котрий буде впливати на усіх покидьків котрі думають,що вони там в безпеці
показати весь коментар
13.04.2023 11:13
+19
Нормально все получилось...никто не против...
показати весь коментар
13.04.2023 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стеценко ну шо ти дєлаєш, пєрєстань
показати весь коментар
13.04.2023 11:12 Відповісти
Стеценко???
показати весь коментар
13.04.2023 13:18 Відповісти
Це мем, його стара ватка в 2017ому на мітингах, називала й Стеценко, й Степаненко )) він Сергій Стерненко
показати весь коментар
13.04.2023 13:20 Відповісти
Та я в курсі хто він,мутний тіпок
показати весь коментар
13.04.2023 13:27 Відповісти
якщо так,то це дуже грамотно,і наші спецслужби можуть дотягнутися до кацапів навіть в них, а це дуже сильний фактор котрий буде впливати на усіх покидьків котрі думають,що вони там в безпеці
показати весь коментар
13.04.2023 11:13 Відповісти
скоріш всього, що це не так: Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин доволен как расследованием ликвидации "военкора" Владлена Татарского (Максима Фомина), так и самим фактом ликвидации. Террор на территории России, инициированный, якобы, "украинскими" спецслужбами, по мнению президента, оправдывает как саму СВО, так и её цели и задачи. Путину важно показать, что он начал войну не зря и борется он с террористами, которых надо уничтожить. Ликвидация военкора Татарского "украинскими спецслужбами" совместно с симпатизантами оппозиции, ФБК, Алексея Навального, пацифистов, сторонников умного голосования, либертарианской партии и всех остальных противников режима, помогает обосновать и запустить новые, ещё более жёсткие репрессии внутри страны. Народ должен объединиться вокруг президента, который ведёт ожесточенную борьбу с терроризмом. Ликвидация Татарского "блестящая", по мнению Путина, спецоперация ФСБ, которая прошла точно по плану. Разработка спецоперации и выбор жертвы были согласованы с президентом. Татарского не жалко, он, в понимании президента, предатель, а значит "законная" цель. Путин все равняет по себе и соотносит со своим мировоззрением. Если он уничтожает "предателей" на чужой территории, то и другие должны поступать аналогично. Для украинских спецслужб Татарский должен был считаться предателем. Путину, на момент ознакомления с планом спецоперации, представили Татарского как "ох..евшего", вышедшего из под контроля дебила-военкора, который только вредит. И президент полностью одобрил все, что было предложено. Сам Путин, вчера, во время совещания, называл погибшего военкора ТатарскАй, и сказал, что в свете тюремного и недавнего фронтового прошлого Татарского-Фомина, посмертный орден стоило назвать "За мужеложство". Президент поздравил руководство ФСБ и рекомендовал продолжать в том же духе.
показати весь коментар
13.04.2023 15:26 Відповісти
ФСБ - лохи.. і в цьому вони, лохи, вже вкотре розписалися
показати весь коментар
13.04.2023 11:14 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2023 11:14 Відповісти
Нормально все получилось...никто не против...
показати весь коментар
13.04.2023 11:15 Відповісти
Какиевашидаказательства? Мужик просто проходит паспортный контроль
показати весь коментар
13.04.2023 11:15 Відповісти
У него из кармана выпала визитка Яроша...
показати весь коментар
13.04.2023 11:52 Відповісти
а куда ж спецслужбы смотрели, чувак из Киева приехал, не побоялся!, прибить какого-то говнюка, которому цена в базарный день - рубь ведро..., да вряд ли найдется во всей Украине хоть один, кому интересен какой-то продажный псевдоблохер... да чтоб ради него так рисковать, сказочники...
показати весь коментар
13.04.2023 11:17 Відповісти
Согласен, сто пудов. Какой-то ноунэйм, много чести....
показати весь коментар
13.04.2023 11:37 Відповісти
его путин наградил орденом и упоминал в своей речи. Это не блогер, а проагандист и убийца.
показати весь коментар
13.04.2023 11:45 Відповісти
После того как шойгу замочил можно и наградить….хоть он и мразью был какой резон Украине был ?( Наоборот в пользу. Он последнее время только смуту сеял вмежду МО роССии и вагнеровцами….
показати весь коментар
13.04.2023 12:10 Відповісти
Йому відомстили його подільники з динири!
показати весь коментар
13.04.2023 11:21 Відповісти
Нормально Григорий?! Отлично Константин!
показати весь коментар
13.04.2023 11:29 Відповісти
Гадаю - на те лайно ( татарського ) наші пошкодували б навіть вибухівки .
Для дрг ГРУ є безліч набагато " жирніших цілей - " пропагандони більшого масштабу і більш матьорі , військове керівництво рашки , льотчики які запускають ракети по Україні , різні військові злочинці , колаборанти і т.д.
Татарський хоч і сволота , але дрібного масштабу ,, ходив там , молов різну хрінь , тільки й всього ,, таких як він в рашці сотні . То навіщо ГРУ обрали саме його ( якщо це правда ) не зрозуміло .
показати весь коментар
13.04.2023 11:30 Відповісти
Лошары ФСБешные . А почему Денисов, а не Денисенко или Денисюк? Да и тема Степана Бандеры не до конца раскрыта...
показати весь коментар
13.04.2023 11:32 Відповісти
зараз знайдуть зв'язок з денісовой
показати весь коментар
13.04.2023 11:46 Відповісти
чергова москальська брехня... нахіба цей Татарський кому в Україні був потрібен?? 100% то були розбірки між фсб, гру та вагнерівськими скотами. звісно тепер ці розбірки треба на когось повісити і звісно, що на Україну. якщо й треба було когось знищити в Члєнінградє, так це Мільчакова - садиста з дрг "русіч", але цей виродок, нажаль й досі живий.
показати весь коментар
13.04.2023 11:34 Відповісти
Well done!
показати весь коментар
13.04.2023 11:36 Відповісти
А як же вони такі продвинуті допустили .
показати весь коментар
13.04.2023 11:36 Відповісти
Лажа, той zвіздун нашим спецам на фіг не потрібний був.
показати весь коментар
13.04.2023 11:36 Відповісти
красава! Героям Слава!
показати весь коментар
13.04.2023 11:39 Відповісти
І весь цей двіж, щоб підірвати якогось нікчему?
показати весь коментар
13.04.2023 11:39 Відповісти
Он может стать звездой фильмов про агентов спецслужб !
показати весь коментар
13.04.2023 11:41 Відповісти
фсб ховає свої сліди ліквідації пригожинського "воєнкора" у війні башт хремля
показати весь коментар
13.04.2023 11:43 Відповісти
Все что я вижу : мужик проходит контроль ,не понятно в каком году. И что?
показати весь коментар
13.04.2023 11:44 Відповісти
А як вони сфотографували посвідчення?
показати весь коментар
13.04.2023 11:45 Відповісти
По утверждениям ФСБ у Треповой в тот же день был билет до Узбекистана, оттуда она должна была выехать в Украину. Но после взрыва она впала в состояние какого-то аффекта, долго хаотично ездила на такси по всему городу, а потом поехала до знакомого, который видимо ее и сдал увидев в новостях.
показати весь коментар
13.04.2023 11:47 Відповісти
ФСБ дебіли. Всі і так знають що цього покидька ліквідували Зорян зі Шкіряком.
показати весь коментар
13.04.2023 11:57 Відповісти
Маячня!
Кому той татарський був потрібен, хто взагалі тут в Україні знав про його існування до того як рвануло у тому ресторані?

Тобто нафіга так паритися заради нікого?
показати весь коментар
13.04.2023 11:58 Відповісти
Причем крышку изнутри крепко держал сам "убиенный"
показати весь коментар
13.04.2023 12:21 Відповісти
Та кому здалися всі ті мілкі сошки, щоб заради їх спасіння і приховування робити оті всі масштабні вистави?
То хіба що для путена можуть щось таке влаштувати, а не для невдахи-грабіжника банків і працівника автомийки.
показати весь коментар
13.04.2023 12:21 Відповісти
Український паспорт на кацапському паспортному контролі?!
показати весь коментар
13.04.2023 12:14 Відповісти
Нашему герою нужно срочно менять имя и фамилию на Юрко Денисенко, что бы кацапы не нашли!
показати весь коментар
13.04.2023 12:19 Відповісти
Танцев и подмены младенцев не хватает... А так Болливуд нервно курит в сторонке
показати весь коментар
13.04.2023 12:22 Відповісти
Операція увійде у історію як класика жанру.
показати весь коментар
13.04.2023 12:22 Відповісти
Интересно, а кто привел в действие взрывное устройство? Кто на кнопку нажимал? Неужели этот Денисов? И как он понял в какой момент это надо делать?
показати весь коментар
13.04.2023 12:28 Відповісти
У Денисова реестр Владимирская область. Гражданин России. Фамилию узнали по авто возле дома убиенного черта. А этот атентат - месть за застреленного женькиными бойцами военкора Дыры.
показати весь коментар
13.04.2023 12:48 Відповісти
Бредятина полная (как и 99% того, что "раскрывает" ФСБ): нахрена вести ВВ через 2 границы, когда ее можно сделать в гараже (для этого понадобится школьный набор "юный химик" и посещение супермаркета, в котором есть отдел "всё для сада и огорода")? Для того, чтобы бюст начинить, ни С-4, ни гексоген не нужны - ВВ на основе аммиачной селитры обойтись можно.
показати весь коментар
13.04.2023 13:27 Відповісти
история выдуманная
показати весь коментар
13.04.2023 13:29 Відповісти
Я проникся уважение к Украинским спецслужбам. Пришли, сделали, ушели.
показати весь коментар
13.04.2023 13:30 Відповісти
Українець Денісов це майже як українець Рабінович. Та навіть за нинішньої "конституції" Пуйлостану мешканці Донецька вже є ісконними расіянами.
показати весь коментар
13.04.2023 14:13 Відповісти
 
 