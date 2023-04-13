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"Разбили всем лица": Російські військові скаржаться на командування, яке посадило їх до ями на 3 доби за вживання алкоголю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські солдати скаржаться на командування, яке їх посадило в яму за вживання алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Чоловіки демонструють на кадрах розбиті обличчя. Зазначається, що на відео військові із розвідроти 99 полку, які беруть участь у війні в Україні.

"Сьогодні сталося непорозуміння, і нас посадили до ями. Таке відбувається у 99 полку. І командир полку Пойдо (нерозбірливо) усе це вітає. Нас триматимуть три дні. Ситуація в чому: мої товариші по службі дозволили собі трошки випити пива, їх здали, приїхала військова поліція і нас посадили в яму. У ямі такі умови: ми в багнюці, під дощем, ми всі мокрі. Моїм товаришам по службі розбили обличчя. ... Допомоги прошу, військову прокуратуру прошу притягнути до відповідальності командира ось за такі ями", - каже на відео солдат, який представився Павлом Горєловим.

На відео чоловіки сидять у багнюці і стверджують, що всі три дні їх не годуватимуть.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Нам поспівчувать? Та вони мучаться не від грязюки - вони в ній все життя живуть Їм просто похмелиться не дають Бо судячи з розпухлої морд - вони пили далеко не пиво... І не один день ... Оце дійсно - "ЗНУЩАННЯ"!!!
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13.04.2023 12:31
+21
Слабак какой-то этот их командир, нерешительный!
Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
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13.04.2023 12:32
+16
Вся їх недоармія, а точніше гопота в камуфляжі, повинна сидіти в таких ямах!
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13.04.2023 12:31
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Нам поспівчувать? Та вони мучаться не від грязюки - вони в ній все життя живуть Їм просто похмелиться не дають Бо судячи з розпухлої морд - вони пили далеко не пиво... І не один день ... Оце дійсно - "ЗНУЩАННЯ"!!!
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13.04.2023 12:31 Відповісти
До похмелья им еще целую ночь , а ща они - свежачок-готовченко, шо чипы... Зы... а командира, подчиненные по умолчанию, похоже, прокатили мимо мухла.
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13.04.2023 21:52 Відповісти
Вся їх недоармія, а точніше гопота в камуфляжі, повинна сидіти в таких ямах!
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13.04.2023 12:31 Відповісти
Слабак какой-то этот их командир, нерешительный!
Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
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13.04.2023 12:32 Відповісти
Ну це безпредел. Забороняють бояру вживати. Я категорично проти такого знущання з орків.
Треба якісь гуманітарні грілки з пойлом доставляти оркам в передові окопи.
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13.04.2023 12:32 Відповісти
ну що ж, це була біла смуга..., потім, коли їх відправлять у бій на котлети, вони будуть загадувати ті часи..., ну якщо встигнуть, звичайно...
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13.04.2023 12:32 Відповісти
і ці лошари мають зброю!
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13.04.2023 12:35 Відповісти
Не мають.
Стрєлков із посиланням на Царьова в останньому інтерв'ю каже що розумні атцы-командиры автомати в замкнутих оружейках тримають, тому що мобіки бухають страшно.

Так що відео лише ілюстрація "фронтовиков" забуханих
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13.04.2023 12:56 Відповісти
Не треба ім нічого бити -- вони и так відбиті на всю голову .
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13.04.2023 12:36 Відповісти
Раби! За таке відношення, будь вони вільними громадянами, вони повинні були б відразу відправити свого командира-садиста на концерт до Кабзона.
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13.04.2023 12:36 Відповісти
Бензин у яму залити і ракетницю сигнальну шмальнути. Палайте в пеклі!
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13.04.2023 12:37 Відповісти
Ліца? Кончені кацапські їбальники.
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13.04.2023 12:37 Відповісти
дозволили собі трошки випити пива - сидят еле живые
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13.04.2023 12:53 Відповісти
Подивився я б на тебе після таких звіздюлєй.
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13.04.2023 15:32 Відповісти
Відріжьте оператору голову. Для профілактики алкоголізму.
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13.04.2023 12:40 Відповісти
Киньте хто блище їм в яму парочку ВОГ.
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13.04.2023 12:42 Відповісти
Дивно якось ,, голови на місці ?? Смерть --Тільки повільна ОКУПАНТАМ !!!
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13.04.2023 12:43 Відповісти
це що нова версія кавказький пленник Пушкин Шойгу ?
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13.04.2023 12:46 Відповісти
Не лица, а пятаки!
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13.04.2023 12:49 Відповісти
бйот значіть лубіть
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13.04.2023 12:58 Відповісти
************ думают ,что они люди,руссишвайн ,правильно немцы говорили.
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13.04.2023 12:59 Відповісти
Пивка попили.... А потом им пивососы рихтанули!

Пойдаааааа!!!
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13.04.2023 13:02 Відповісти
Спочатку начальству бухла треба було "прєподнєсті", а вони самі все вижрали, от начальство і провело "воспітатєльную работу" із-за відсутності у підлеглих належної субординації.
Так що орки сидіть в лайні, пийте мочу і нікуди не рипайтесь поки ми вас не прикончимо)
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13.04.2023 17:05 Відповісти
"Разбили всем лица" какой высокий слог 😂 прямо як у анекдоті для кацапських електриків: "Хіба ви не бачите, що розплавлене олово капає за комір вашому колезі?" 😂😂😂
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13.04.2023 13:03 Відповісти
Надо было их в колодки средневековые заковать головой и оставить на трое суток,чтоб не пиз... Добрый у них еще командир..Пива выпили..Ага,как же.По епальникам видно что они любители пива,прям немецкие бюргеры..
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13.04.2023 13:26 Відповісти
ну а чо, боярин холопов воспитывает и все правильно делает.
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13.04.2023 13:51 Відповісти
А.Чехов*Русский человек большая свинья,если спросить,почему не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза,путей сообщения и т.п., а водка между тем есть в самых глухих деревнях и в количестве каком угодно*.
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13.04.2023 14:33 Відповісти
Було холодне 🍺. Зараз 'чай' пийте з тих бутлів, хоч зігрієтесь 😁.
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13.04.2023 14:39 Відповісти
Неужели от пива такая рожа?
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13.04.2023 15:19 Відповісти
Параша в яме.
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13.04.2023 16:32 Відповісти
А до вас тільки "пінкамі по *****" і доходить, так що не скигли.
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13.04.2023 16:48 Відповісти
А могли бы и бОшки чик-чирик... Для них это норм.🤔
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13.04.2023 18:12 Відповісти
русня, а что с е.алом?
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13.04.2023 18:24 Відповісти
Сльози мішають мнє гаваріть.
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13.04.2023 20:34 Відповісти
Вот что значит не поделиться бухлом с командиром орков.
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13.04.2023 20:53 Відповісти
Beer drinkers and Hell raisers

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Beer_Drinkers_and_Hell_Raisers

That is Motörhead, but I know it from
a little band from Texas.

Säufer undKinder sprechen die Wahrheit:
Drunkards and Kids speaketh the Truth.
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13.04.2023 20:57 Відповісти
Кацапы, вы - потенциальные жмуры...нихт ферштейен?
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13.04.2023 22:21 Відповісти
А ЧЕГО ГОЛОВЫ ИМ НЕ ОТРЕЗАЛИ !!! ПОРА ДОМАМ ВОЕННЫХ БЕСПЕЛОТНИКАМИ БОМБИТЬ !!!
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13.04.2023 22:28 Відповісти
НУ ОДНИ ИЗ НИХ САДИСТЫ ДРУГИЕ АЛКАШИ А ЭТОТ ЧТО ЗАПИСЫВАЕТ ПРОСТО ЧОКНУТЫЙ !!!
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13.04.2023 22:30 Відповісти
Ліца, у козломордих.... ?
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14.04.2023 08:20 Відповісти
Как это нельзя выпить, это же русофобия какая то.
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14.04.2023 18:02 Відповісти
 
 