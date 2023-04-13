"Разбили всем лица": Російські військові скаржаться на командування, яке посадило їх до ями на 3 доби за вживання алкоголю. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські солдати скаржаться на командування, яке їх посадило в яму за вживання алкоголю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Чоловіки демонструють на кадрах розбиті обличчя. Зазначається, що на відео військові із розвідроти 99 полку, які беруть участь у війні в Україні.
"Сьогодні сталося непорозуміння, і нас посадили до ями. Таке відбувається у 99 полку. І командир полку Пойдо (нерозбірливо) усе це вітає. Нас триматимуть три дні. Ситуація в чому: мої товариші по службі дозволили собі трошки випити пива, їх здали, приїхала військова поліція і нас посадили в яму. У ямі такі умови: ми в багнюці, під дощем, ми всі мокрі. Моїм товаришам по службі розбили обличчя. ... Допомоги прошу, військову прокуратуру прошу притягнути до відповідальності командира ось за такі ями", - каже на відео солдат, який представився Павлом Горєловим.
На відео чоловіки сидять у багнюці і стверджують, що всі три дні їх не годуватимуть.
Будь ласка, зачекайте...
Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
Треба якісь гуманітарні грілки з пойлом доставляти оркам в передові окопи.
Стрєлков із посиланням на Царьова в останньому інтерв'ю каже що розумні атцы-командиры автомати в замкнутих оружейках тримають, тому що мобіки бухають страшно.
Так що відео лише ілюстрація "фронтовиков" забуханих
ПушкинШойгу ?
Пойдаааааа!!!
Так що орки сидіть в лайні, пийте мочу і нікуди не рипайтесь поки ми вас не прикончимо)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Beer_Drinkers_and_Hell_Raisers
That is Motörhead, but I know it from
a little band from Texas.
Säufer undKinder sprechen die Wahrheit:
Drunkards and Kids speaketh the Truth.