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Українська розвідка вже "приблизно знає", хто стратив військового, - Лубінець. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В розвідці України вже "приблизно знають", хто та де міг відрізати голову українському військовополоненому.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі програми "Свобода.Ранок", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода

"У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", - сказав Лубінець.

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На уточневальне запитання про те, чи йдеться про терористів із ПВК "Вагнер", Лубінець не відповів.

"Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно", - сказав він.

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Офіційно ГУР не озвучувала даних, про які заявив омбудсман. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.

Нагадаємо, 11 квітня в соцмережах було поширене відео, ймовірно, зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Почати треба з того контрацептива, що міни зняв, а далі піде реально як по маслу.
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13.04.2023 12:53
+25
Я теж приблизно знаю, що це точно зроблено московитськими нелюдями.
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13.04.2023 12:49
+20
а хто розмінував чонгар розвідка знає теж приблизно?
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13.04.2023 13:20
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13.04.2023 12:48 Відповісти
Я теж приблизно знаю, що це точно зроблено московитськими нелюдями.
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13.04.2023 12:49 Відповісти
абсолютные нелюди кацапские
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13.04.2023 12:55 Відповісти
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13.04.2023 13:25 Відповісти
цей лубінець дуже "скользкая" і ненадійна людина !
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13.04.2023 15:07 Відповісти
Ти клавіша того рояля?
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13.04.2023 12:51 Відповісти
скоріше інструмент, яким по клавіші б'ють
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13.04.2023 12:53 Відповісти
надклавішнік
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13.04.2023 21:43 Відповісти
Жесть, мне вот интересно, есть такие люди которые и вправду думают что найдут тех выродков? ну это просто не реально будет сделать!!
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13.04.2023 12:51 Відповісти
Почати треба з того контрацептива, що міни зняв, а далі піде реально як по маслу.
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13.04.2023 12:53 Відповісти
находили уже. что тьі истеришь
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13.04.2023 12:54 Відповісти
ТЕОРЕТИЧЕСКИ (!) это возможно... НО (!) вероятность ОЧЕНЬ мала...
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13.04.2023 15:08 Відповісти
Не верю СБУ. Видео это ужас,смотреть не смог. А каждый украинец должен уложить русскую свинью на два метра в глубь и потомкам наказать ,чтоб кацапы знали и помнили о мщении. Око за два ока. Смерть *************.
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13.04.2023 12:51 Відповісти
где тьі про сбу вьічитала, истеричка?
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13.04.2023 12:55 Відповісти
Ну не СБУ а другой гос.орган... - суть от этого не меняется...
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13.04.2023 15:09 Відповісти
внятно вьіражася
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13.04.2023 15:30 Відповісти
Це що, ГУР доповідає оцьому дядькові?
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13.04.2023 12:52 Відповісти
Це відео річної давності.А є ще інше відео,яке знято недавно.Тай це лише хайп від влади,але через декілька днів вже не буде інформаційного шуму.
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13.04.2023 12:56 Відповісти
ну если бы тебе так сделали, то поверь - не было бы никакого хайпа...
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13.04.2023 14:05 Відповісти
Через кілька днів би точно не було. Владп хайрує але не довго.
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13.04.2023 14:22 Відповісти
От тільки прізвища військового ЗСУ чомусь ніхто не знає ....
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13.04.2023 13:00 Відповісти
В тому,що москалі таке роблять,сумніву нема.Виникає ряд запитань та припущень(Чому не показали обличчям закатованого?Чому кричав російською?Звідси інше питання:чи саме цей був українським воїном чи їхній?
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13.04.2023 13:18 Відповісти
тю ... у нас мало російськомовних на фронті ??
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13.04.2023 13:26 Відповісти
Я ж не стверджую нічого.Але погодьтеся,що для страти мали б явного націоналіста взяти.
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13.04.2023 13:48 Відповісти
Не факт , что "националиста"... Кого угодно могли взять из пленных!
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13.04.2023 15:10 Відповісти
а хто розмінував чонгар розвідка знає теж приблизно?
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13.04.2023 13:20 Відповісти
что можно ожидать от чвк, где тюремщики убийцы.
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13.04.2023 13:23 Відповісти
"приблизно знає" - ну так этого достаточно, что бы всю команду по 200. Ни винных там нет.
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13.04.2023 13:36 Відповісти
приблизно...
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13.04.2023 13:36 Відповісти
А ********** васілісу мазурчук вже вигнали з ганьбою із ЗСУ? І як ця "вояка" опинилась у Ірландії? Ще одна гарнізонна мата харя?
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13.04.2023 13:38 Відповісти
Добре, і що будете робити, коли 100% підтвердите особи катів? Заочно осудите?
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13.04.2023 13:53 Відповісти
Народ України знає краще розвідки-140млн.кацапе..діщ.
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13.04.2023 14:23 Відповісти
А приблизно це як?
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13.04.2023 14:29 Відповісти
звучить як...ми приблизно знаємо з якої арахнідської планети прилетів астероїд...

звісно, ви приблизно знаєте бо бувший вагнерівець заявив що то вагнера.

але ж йому просто рота достатньо відкрити, хто там перевірятиме.
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13.04.2023 22:23 Відповісти
 
 