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Із села Максимільянівка на Донеччині евакуювали останню дитину, - Нацполіція. ВIДЕО
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За один день "Білі янголи" вивезли з Красногорівки п’ятьох дітлахів, а із села Максимільянівка – останнього 12-річного хлопчика.
Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
"Будинок сім'ї пошкоджений обстрілами, тому сім’я з осені минулого року жила в підвалі, а всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села. Другом для Івана став "Білий янгол" Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим", - йдеться в повідомлення.
Зазначається, що тепер хлопчик разом з батьками та двома бабусями житиме у безпечному місці.
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зеленая шобла только через 14 месяцев расчехлилась что-то нужно дклать в этом напрвлении
сколько зелень бросила детей на произвол судьбы в Северодонецке, Лисичанске и прочих ныне оккупированных городах? ... если в семье есть какие-то серьезные проблемы то приходят органы опеки (ну, так это в нормальных странах) ... и это в обычное время ... а во время войны, орки кроют города бомбами, артилерией, выжигают фосфором ... но зелень и палец об палец не ударила ... свои то байстрюки у них по Монако и Дубаях сидят