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Із села Максимільянівка на Донеччині евакуювали останню дитину, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За один день "Білі янголи" вивезли з Красногорівки п’ятьох дітлахів, а із села Максимільянівка – останнього 12-річного хлопчика.

Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

"Будинок сім'ї пошкоджений обстрілами, тому сім’я з осені минулого року жила в підвалі, а всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села. Другом для Івана став "Білий янгол" Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим", - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що тепер хлопчик разом з батьками та двома бабусями житиме у безпечному місці. 

Також читайте: З Авдіївки вивезли двох дітей, ще двох шукають, - ВЦА

Автор: Богдан Гуньковський
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кхм ... орки выгребли всех, кого могли, украинских детей и уже обучают их ненавидеть своих же соплеменников

зеленая шобла только через 14 месяцев расчехлилась что-то нужно дклать в этом напрвлении

сколько зелень бросила детей на произвол судьбы в Северодонецке, Лисичанске и прочих ныне оккупированных городах? ... если в семье есть какие-то серьезные проблемы то приходят органы опеки (ну, так это в нормальных странах) ... и это в обычное время ... а во время войны, орки кроют города бомбами, артилерией, выжигают фосфором ... но зелень и палец об палец не ударила ... свои то байстрюки у них по Монако и Дубаях сидят
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13.04.2023 13:59 Відповісти
Ти шо ********? Яка адекватна людина в прифронтовій зоні з дітьми буде чекати на гарних дядь-евакуаторів? Якщо людям клепки не вистачає втеки з зони бойових дій, то це або прикутий до ліжка нетранспортабельний інвалід або номінація на премію Дарвіна і природний відбір у всій красі. Зелень звісно підари, але ждуни ще більші підари.
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17.04.2023 16:41 Відповісти
І від Мар'янівки до Максиміліанівки більше 10 км, орки, що, по ній увесь час гаубицями і Градами лупили?
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13.04.2023 14:01 Відповісти
відстань між Марьянкою та Максиміліанівкою - 4 км
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13.04.2023 18:37 Відповісти
 
 