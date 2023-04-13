ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів на Запоріжжі: Десятки загарбників ліквідовано та поранено. ВIДЕО

Українські захисники вдарили по розташуванню російських окупантів у Запорізькій області.

Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

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Відео датоване 13 квітня 2023 року та зняте на околицях Гуляйполя. Внаслідок удару Сил оборони знищено та поранено кілька десятків окупантів.

За даними Necro Mancer, 70% особового складу - дагестанці.

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