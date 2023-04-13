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ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів на Запоріжжі: Десятки загарбників ліквідовано та поранено. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники вдарили по розташуванню російських окупантів у Запорізькій області.

Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Відео датоване 13 квітня 2023 року та зняте на околицях Гуляйполя. Внаслідок удару Сил оборони знищено та поранено кілька десятків окупантів.

За даними Necro Mancer, 70% особового складу - дагестанці.

Читайте: Окупанти у Запорізькій області готуються до оборони, "риють собі могили у чотири ряди", - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
І ці поневолені кавказькі барани йдуть воювати за росію в її загарбницькій війні ,замість того що б відстоювати свою свободу ,туди вам і дорога шакали.
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13.04.2023 14:35
+44
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13.04.2023 14:27
+38
*баные даги. Просрали свою страну теперь ездят убивают и не дают людям жить в других странах
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13.04.2023 14:32
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13.04.2023 14:27 Відповісти
13.04.2022 датовано у НекроМансера
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13.04.2023 14:29 Відповісти
*баные даги. Просрали свою страну теперь ездят убивают и не дают людям жить в других странах
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13.04.2023 14:32 Відповісти
Як швидко даги пройшли шлях від нагібатєлєй русні до кацапских шавок подихаючих за жопу пуйла.
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13.04.2023 14:33 Відповісти
І ці поневолені кавказькі барани йдуть воювати за росію в її загарбницькій війні ,замість того що б відстоювати свою свободу ,туди вам і дорога шакали.
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13.04.2023 14:35 Відповісти
Волю Ічкерії.
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13.04.2023 17:27 Відповісти
як гарно!
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13.04.2023 14:35 Відповісти
Красунчики наші !!
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13.04.2023 14:37 Відповісти
харашо но мало
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13.04.2023 14:39 Відповісти
А фули, чистый четерг, как ни как, грязь на нашей земле хлопцы прибрали.
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13.04.2023 14:40 Відповісти
кожному сконавшому дагісранцю по шкварочці
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13.04.2023 14:41 Відповісти
Судячи з снарядів які валяються на землі - "накрили" артударом підрозділ постачання гаубичного дивізіону на марші чи стоянці
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13.04.2023 14:41 Відповісти
Яка краса!
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13.04.2023 14:42 Відповісти
Old
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13.04.2023 14:44 Відповісти
Гойда!
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13.04.2023 14:44 Відповісти
Вот это хорошая новость. А ежедневную трепню всей зе-швали, о будущем наступлении, надо уничтожить на корню. К победе эта трепня не приведет никогда.
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13.04.2023 15:03 Відповісти
И даже лапти не пришлось снимать самим….
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13.04.2023 15:06 Відповісти
ще одна гарна новина..., а то їх в останні дні прям дефіцит...
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13.04.2023 15:06 Відповісти
Даги своїх позабирали, цапи кидають своїх жмурів
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13.04.2023 15:08 Відповісти
Це вони вже на тому світі знімають чи ще на цьому?
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13.04.2023 15:08 Відповісти
Какой ещё Кавказ фронт, Кадыр фронт предателя своего народа. Кавказ фронт должен быть с ***********.
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13.04.2023 15:21 Відповісти
Думаю це відео взяли з опозиційного сайту
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14.04.2023 08:53 Відповісти
Так Гуляйполе наше, що за фігня?
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13.04.2023 15:22 Відповісти
Ви не так зрозуміли, Гуляйполе знаходиться під контролем ЗСУ, а околиці це найблищі села під контролем рашки. Наприклад Ірпінь це околиця Києва, Марїнка - околиця Донецька.
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13.04.2023 16:15 Відповісти
Дата видео - 13/04/2022. И какие еще "околицы Гуляйполя"?
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13.04.2023 15:28 Відповісти
А чего тушек не видать?
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13.04.2023 15:34 Відповісти
Разлетелись кто куда....
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13.04.2023 16:14 Відповісти
А что, разве Гуляйполе под орками?
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13.04.2023 16:23 Відповісти
Это гуляйпольская агломерация, сёла-спутгники
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13.04.2023 16:49 Відповісти
Тю, а шо случилася?
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13.04.2023 16:47 Відповісти
Сидели бы дома ,как настоящие дагестанцы ********* бы овечек,молились алаху между принятием наркоты,занижали бы свои приоры,а тут бедагоре
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13.04.2023 16:50 Відповісти
Судячі з відео, дагестанці це не люди, це гавно. Дагестан повинен подохнути через війну в Україні. і дагестан подохне, бо вони дохнуть в Україні не за дагестан, а за росію. Тому бажаю здохнути всім дагестанським ублюдкам, як вони це і роблять в Україні.
Зустрінете дагестанця - плюнте йому в морду. Бо він тварина, а не людина. Воно москальське лайно.
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13.04.2023 22:28 Відповісти
щось забагато їх там ходить, знімає, говорить....
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13.04.2023 23:49 Відповісти
Даги ? сила?
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14.04.2023 09:19 Відповісти
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14.04.2023 10:14 Відповісти
Десятки загарбників ліквідовано та поранено. Джерело: https://censor.net/ua/v3411907

На відео не побачив такого.
Навіщо тоді викладати.
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14.04.2023 10:26 Відповісти
 
 