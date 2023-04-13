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ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів на Запоріжжі: Десятки загарбників ліквідовано та поранено. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники вдарили по розташуванню російських окупантів у Запорізькій області.
Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Відео датоване 13 квітня 2023 року та зняте на околицях Гуляйполя. Внаслідок удару Сил оборони знищено та поранено кілька десятків окупантів.
За даними Necro Mancer, 70% особового складу - дагестанці.
Топ коментарі
+47 володимир омельянов
показати весь коментар13.04.2023 14:35
+44 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.04.2023 14:27
+38 FT FT
показати весь коментар13.04.2023 14:32
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Зустрінете дагестанця - плюнте йому в морду. Бо він тварина, а не людина. Воно москальське лайно.
На відео не побачив такого.
Навіщо тоді викладати.