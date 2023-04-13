Знищення російського МТ-ЛБ на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують знищувати техніку російських загарбників.

Про це повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

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Захисники знищили МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) зі встановленою на ньому зенітною установкою.

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