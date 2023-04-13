9 248 17
Знищення російського МТ-ЛБ на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують знищувати техніку російських загарбників.
Про це повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
Захисники знищили МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) зі встановленою на ньому зенітною установкою.
Топ коментарі
+2 ALEX CH
показати весь коментар13.04.2023 16:42
+2 Павло Мокрицький 33213b33
показати весь коментар13.04.2023 17:45
+2 Яр Холодний
показати весь коментар13.04.2023 17:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а так наче і в бою техніку втратили і живі залишились, бо більшість кацапів воює за гроші а не ідеї *****, тому жити хоче.
а посилати в бій в якості піхоти підготовлені(чи не дуже) екіпажі то дурня навіть по міркам убогих кацапів мясників.
"У 1930-х роках, не маючи державної посади, став рупором тих, хто закликав до переозброєння Великої Британії, аби протистояти дедалі відчутнішій загрозі з боку нацистської Німеччини. На початку Другої світової війни його знову призначено Першим лордом Адміралтейства. У травні 1940 року став прем'єр-міністром, змінивши Невілла Чемберлена".
Мюнхенську угоду та "задоволення хотєлок" нацистів яку розв"язали Сталіну Гітлеру та Муссоліні руки в розпалюванні ІІ Світової війни підписувалися Чемберленом То до чого тут Черчіль? Він був "британським Порошенком" у 30-ті - коли Даладьє з Чемберленом "умаслювали" Гітлера