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Захисники 95-ї бригади просять допомоги з придбанням двох автівок для виконання бойових завдань. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїнам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, які захищають Україну від російських загарбників, потрібні два автомобілі для кращого виконання бойових завдань - один пікап та один позашляховик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко.

"Десантники 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на найгарячіших напрямках вгризаються в землю, ведуть запеклі бої, мужньо та героїчно нищать ворога та його бойову техніку. На жаль, несуть втрати, але тримаються й утримують такі важливі рубежі нашої оборони.

До нашого Волонтерський центр Ua.Help звернулись бійці одного з підрозділів 95-ої бригади, який бере участь в бойових діях на Донеччині, з проханням забезпечити їх двома автомобілями. Враховуючи постійні втрати настільки важливої для передової автомобільної техніки, захисникам для кращого виконання бойових завдань потрібен один пікап та один звичайний позашляховик.

Найменше чим ми можемо віддячити цим мужнім хлопцям - це разом зібрати на ці машини, які не лише критично потрібні для роботи, але й часто рятують життя бійців. До речі, на відео ви можете побачити декілька епізодів з боїв в яких був підрозділ, який до нас звернувся.

Наш Волонтерський центр UA.HELP, з допомогою небайдужих українців, вже неодноразово забезпечував бійців різних підрозділів автомобільною технікою, тому як завжди звертаємось до вас з проханням допомогти назбирати на ці важливі машини для бійців 95-ої бригади.

Дивіться також: Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади

А кожен, хто пожертвує 2000 грн і більше, отримає шанс виграти використаний гранатомет MATADOR, який був відпрацьований по ворожій бронетехніці при звільненні Лиманом бійцем Віталієм Киркачем-Антоненком - героєм, який загинув на тому ж напрямку. Детальніше про Віталія можна прочитати тут https://bit.ly/3FyDlFz, а половина коштів отриманих від розіграшу його гранатомету піде на допомогу його вагітній дружині Наталці.

Щоб взяти участь у розіграші надсилайте скрін про ваш внесок у Telegram чи Viber 0632993996, або пишіть нашому Вадиму Кудовбенку в приват сюди: https://facebook.com/v.kudovbenko

Дякуємо вам за допомогу! Слава ЗСУ!

P. S. Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру, щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити бійців, адже просто технічно неможливо під кожний запит встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут.

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Наші звіти ви можете знайти на ФБ сторінці нашого Волонтерський центр Ua.Help.

Ось кілька прикладів, як ми вже забезпечували бійців автомобілями: https://www.facebook.com/CenterUAHELP/posts/pfbid02CMfniWxex6Rtt7rfLWV1NfAVHiJTkN5EPtJnHyTCahBMoYfvuUqpwdZhtSGt4WGwlhttps://fb.watch/jTPu_9iMeB/, https://fb.watch/jTPxospBJj/

Захисники 95-ї бригади просять допомоги з придбанням двох автівок для виконання бойових завдань 01 Окрема "банка" Монобанку для збору на автомобілі десантникам 95-ої:

https://send.monobank.ua/jar/4kvhAC8R3Y?fbclid=IwAR2ZSMY_aTEBx5xSFQC-pAYr-t74K5VIIxVR7i6DRYiJGBrj-aZIPW1TeJM 

Захисники 95-ї бригади просять допомоги з придбанням двох автівок для виконання бойових завдань 01 Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/?fbclid=IwAR36CpmO7Sp3PeRqPbojn64hQ5nsJgSQOdB_rl-TwaA0EmDo2pcdGVudfso#donate", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, просить про допомогу з придбанням двох пікапів та буса. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Не підтримуй гривнею творчість 95-го кварталу. Підтримай гривнею творчість 95-ої бригади...

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13.04.2023 15:54
+8
Треба допомогти!
Швиденько закрити.
Бо від влади фіг дочекаються..
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13.04.2023 15:44
+7
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13.04.2023 16:01
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А куди ділися ТАХО та 500 Ленд Роверів, їх хтось бачив? Крім як під Охфіса преЗе
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13.04.2023 15:40 Відповісти
+++
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13.04.2023 15:42 Відповісти
Треба допомогти!
Швиденько закрити.
Бо від влади фіг дочекаються..
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13.04.2023 15:44 Відповісти
Не підтримуй гривнею творчість 95-го кварталу. Підтримай гривнею творчість 95-ої бригади...

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13.04.2023 15:54 Відповісти
+++
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13.04.2023 15:58 Відповісти
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13.04.2023 16:01 Відповісти
+
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13.04.2023 16:18 Відповісти
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13.04.2023 16:23 Відповісти
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І це добре, що не всі українці, як ЗЄ.

Але навіщо існує Міністерство оборони?
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13.04.2023 17:48 Відповісти
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14.04.2023 00:33 Відповісти
А чим у нас взагалі займається міністерство оборони? Ну от просто цікаво...
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14.04.2023 16:31 Відповісти
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14.04.2023 22:24 Відповісти
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15.04.2023 22:14 Відповісти
 
 