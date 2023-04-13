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крейсер (79) крилаті ракети (896) Бутусов Юрій (3140)

Історичний пуск двох ракет Нептун, які потопили російський крейсер "Москва". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

13 квітня 2022 року о 14.10 розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 Нептун ЗСУ здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва".

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Історичне відео найбільшої морської перемоги після Другой світової війни. Рівно один рік тому, 13 квітня 2022-го року, о 14.10, розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 Нептун Збройних сил України здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва". О 14.17 дві ракети вразили крейсер. "Москва" загорілась. Увечері екіпаж крейсера залишив корабель та припинив боротьбу за живучість, під час буксирування крейсера зранку 14 квітня крейсер "Москва", майже 12 тисяч тон масою, з комплексом ракетного озброєнняч, затонув. Блискучий успіх українських воїнів та інженерний подвиг конструкторського бюро "Луч" та його керівника Олега Коростельова", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Модель "Нептуна", який уразив крейсер "Москва", виставили на аукціон у Чехії
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Топ коментарі
+96
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13.04.2023 19:02
+65
Яке лайно, наразі, керує Україною і яке лайно воно призначає на головні посади сектору безпеки Це бидло - було міністром оборони... (від Єрмака) Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО
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13.04.2023 19:04
+64
Тільки це ті кілька нептунів, які ще почали виробляти у 2019 ще при Пороху. А зелена потвора за 4 роки правління та другий рік війни жодної більше ракети не заказала в КБ Луч. Тому більше і крейсерів не топимо, мабуть.
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13.04.2023 19:06
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переговоры с агрессором - это автоматная очередь. Какие громкоговорители?
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13.04.2023 23:29 Відповісти
ВОТ ТАК НАДО ПО КОРТЕЖУ ПУТИНА БАХНУТЬ !!!
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13.04.2023 21:39 Відповісти
ОП розповідає про здобутки... Але це ж ви порізали всі програми фінансування ЗСУ і ракетних програм. Ми не пробачим. Кров тисячі жертв на ваших злодійських руках.
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13.04.2023 21:42 Відповісти
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13.04.2023 22:50 Відповісти
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13.04.2023 23:21 Відповісти
Так, Кривавий Пастор розпочав велику справу по озброєнню країни , але ж дебіли виборці, які усталі ат вайни вирішили, що нам це не потрібно.
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13.04.2023 23:28 Відповісти
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13.04.2023 23:41 Відповісти
Це, мабуть, модель для аквариумів. )

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14.04.2023 00:20 Відповісти
Треба програмісту руки відрубати - мацква за іншими координатами... Північ з півднем спутав... Вже б і війна скінчилася б...
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14.04.2023 09:00 Відповісти
Точно. Сразу видно, ракета "Гарпун"- хорошая вещь.
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14.04.2023 10:24 Відповісти
Если-бы Нептунов было не 2 а 52 то от ЧФ РФ ничего не осталось-бы.И не было-бы обстрелов территории Украины крылатыми ракетами со стороны кораблей ЧФ РФ. Те кто устал от войны в 19 и выбрали КВНшика Президентом по-приколу-вы падлы виновны за все эти жертвы с 22года
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14.04.2023 11:19 Відповісти
А кацапи після мацкви, знаючи що у нас є Нептуни, брали б і спеціально виводили свої лоханки у море у зону ураження, щоб ми їх топили ? І свої калібри не запускали би ? Свята наївність. Для тих, кто не в курсі-дальність ураження калібром-до 2600км. А Нептуном-до 300км. Ті лоханки можуть бити по Україні калібрами, не входячи у зону ураження Нептуна. З мацквою дуже повезло, що вони не очікували від України такого.
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14.04.2023 16:36 Відповісти
Чорне море не 2500 км завбільшки ,воно невелике)
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14.04.2023 17:44 Відповісти
Спробуй десь з Одеси поцілити по новоросійську Нептуном.
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14.04.2023 18:28 Відповісти
Хто сказав, що в них зараз ВСІ кораблі біля Новоросійську?
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15.04.2023 13:24 Відповісти
Хваляться зазвичай , що це найбільший корабель потоплений у військових діях після 2 світової , це неправда, наприклад аргентинський крейсер "Генерал Бельграно" - більший..потоплений під час Фолклендського конфлікту
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14.04.2023 12:19 Відповісти
Він був потоплений торпедою - а москва була потоплена ракетами проти яких вона по ідеї мала бути захищеною ( а ось крейсер навряд чи мав хоч якісь нормальні противочовнові засоби ).
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14.04.2023 17:08 Відповісти
Ну той крейсер 1938 року випуску був, там тільки пушки були. А крейсер Москва це була плаваюча дівізія ППО ,яка прикривала все їх угрупування біля Змеїного. Було цілих 64 ракети ППО С-300 на борту. Але сам себе прикрити не зміг)
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14.04.2023 17:49 Відповісти
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