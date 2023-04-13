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Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 414 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко про цей день.

Перше: провів військовий кабінет – особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно. І наші дії – будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму – наближаємо перемогу. По максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму.

Друге: оборонно-промисловий комплекс. Сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для Української держави, вперше був відзначений День працівників і працівниць нашого ОПК.

Третє, що важливо за сьогодні: євроінтеграція. Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків з наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони – повна готовність", - розповів Зеленський.

Також читайте: На війні всі фронти потребують уваги та міцності, фінансовий фронт – особливо, - Зеленський попросив МВФ і Світовий Банк підтримати відновлення України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
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13.04.2023 19:39
+29
до інсульту може і далеко...до Лукянівського СІЗО ближче..
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13.04.2023 19:57
+19
Він вбив десятки тисяч населення і за це відповість.
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13.04.2023 20:00
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ушлепок-уклонист... ты - позор страны... а они - воины... они защищают страну, которую ты хотел сдать за день после оманской встречи...
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14.04.2023 19:19 Відповісти
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