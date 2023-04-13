Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції та рішень ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО
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Супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж "церкви Петра Порошенка".
Про це розповів у зверненні митрополит Православної церкви України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Великий четвер, який в народі називають чистим. Історичне значення нинішніх подій для звільнення українського православ’я від ярма "русского міра" спонукає мене саме сьогодні звернутися до всіх вас.
Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому.
Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити Православну Церкву України заручницею чи учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього.
За сприяння розбудові Помісної Церкви ми вдячні всім політичним силам, незалежно від того, чи вони представляють у певний проміжок історії владу або опозицію. Але жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати в Православній Церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі.
Роками структура Московського Патріархату в Україні розбудовувалася саме за такою хибною моделлю тіньового контролю. Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками "акціонерного товариства", що вирішують за спиною "найнятих менеджерів" у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського Патріархату в Україні.
За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж "церкви Петра Порошенка". У такий саме спосіб свого часу намагалися Київський Патріархат подавати як "церкву Кравчука" – нібито виключно партійний політичний проект, який працює лише на імідж однієї особи.
Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву.
Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції наші супротивники вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю, зокрема між нами і державою, спрямовані на протидію агресії "русского міра". Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп.
Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви.
Тим більше цього не мають і не можуть мати якість регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско.
Дорогі українці! Ми вдячні всім, хто у цей важливий історичний момент підтримує зусилля Православної Церкви України з деокупації нашого духовного простору. Як відкрита Церква ми відкрито говоримо про виклики і проблеми та сподіваємося, що спільними зусиллями зможемо їх подолати.
І нехай Бог благословить нас у цій добрій справі!" - розповів Епіфаній.
Будь ласка, зачекайте...
правда ваш т.з. "бог" (Яхве) ніколи ні разу(жодного) нікому ніяк не допомогло,
ба, більше того, Яхве завжди піднаср...в нашому народу
і як завжди піп, ну ясно шо поважаємо і т.д., але попИ завжди тільки гальмували розвиток чого би то не було.
так шо товариш піп, ви робите те що й Яхве заповідало - а саме - гальмуєте розв.... (о б*же), і все таки до подій - сьогодні слава бобу і бену, бойовики Прихожина відхватили слава Байдену, - Хаймарсів, слава Рейнметалу(ну або Дженерал Динамікс), так шо Яхве - "сакс", як завжди.
ну реально, от вірунів можуть завтра взірвати русняві терористи, то буде - "бохтак зробив"? чи ""маловірили" все ж таки?
А може не йти біснуватись? "пасха" блін у них - ну так йдіть блін прямо на бункер пусіна - він теж правослабний, он, там і капище вибудували(я то одразу казав шо будуть жертви причому "много") тіпа ******* "армії" - он, туди прямо йдіть.
шкодувати не буду якщо в якийсь "храм" прилетить ракета руснява - ну просто - потрібно ж радіти - типу Яхве взяв біснующихся прямо взад, ой, до себе - грати на флейтах.
до речі, я всю правду кажу - це ж по релігійному, так шо.... радуватись, ВОЗ-радуватись нужно.
мало значить херачать раз стадо навіть зараз преться в капища просто... не знаю, але якщо таке сталось би, то як православнік - тупо возрадуюсь, це просто буде канонічно(мученики) і тд
реально, бо просто будуть скавуліти - ой, чо і міня жену убіло(напр.) - так бо воня обрана Яхве - возрадуйся, дебіл!
самі ж віропітеки не розуміють у що вірять
очень чного поймешь
так что скорее всего это т.н. "бог" на стороне ватников
ибо то как оН мочил всех... даже не свой народ, а вообще все народы которые были на той территории(ну ясно что только на бл. востоке, земля же была плоская) - ты вы понял бы что нё надо такоё говорить.
карма жё такая тетка, она жё накажёт то..
особённо йо-кающих грамотёёв, мля, мнё просто по уср.. нёнавистныё йо-кающиё грамотёи. полукацапская мёрзостъ
ну, а за то шо вы слово "бог" пишётё с заглавной, то значит вы вёришь в Аллаха?
ну так ...... нё хотёл бы я быть рабом Аллаха, лёчшё ужё было бы быть противником ёго рабов то. просто своих рабов оН наказываёт в сто раз крёпчё(просто враги не верят в это говно, следовательно ваш Боб, не может наказать их, бинго!)
иди, шоле, побеснуйся сполна. планете же скоро 7000 лет - иди, жри "плоть" боха и пей его "кровь"
сране бидло - он фіни били кацапів в 10 разів меншим населенням, а тут - ой, Срава мозепі - любимо Яхве, 300 років звитяга зі змаганнями - тобі не набридло?
срава Яхве!!! ой, кому там - Пантері!
вже дістали
4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий;
5 так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!
6 И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.
7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,
8 а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.
9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.
10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.
11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?
12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.
15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,
16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.
17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
че ты ко мне то вывалил эти бредни ветхих пастухов-обдолбасов?
давай еще про "лоно" и "семя"
а также не забудь как следует отделать башкой пол перед толстяком в юбке - праздник же, вертикальный старт был мужика на ослике(ворованном)
а також "Не удастся ОП подкупить и митрополита Епифания. Слишком многое связывает его с Петром Порошенко. Да и не так уж твердо стоит сейчас на ногах Офис президента, чтобы бросаться безоглядно в его объятия. В отличие от функционеров ОП, священники умеют мыслить на годы вперед."
і ще "Офис президента организовал молебен митрополита Епивания в Киево-Печерской лавре, намекнул на передачу Успенского собора ПЦУ и ожидал ответного "алаверды" в виде отхода ПЦУ от Петра Порошенко. Не дождался."
Брешуть політтехнологи Разумкова, чи ні - не мені, агностику ПЦУ судити. Бо на служби не ходжу.
2 Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему.
3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
4 Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.
6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.
9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.
11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.
12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. - Исайя 53 гл.