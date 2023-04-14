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Український дрон-камікадзе знищує бліндаж окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український дрон-камікадзе влучає прямо у бліндаж окупантів, який було розташовано під знищеним російським БТР-82А.
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Саша Пончик
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