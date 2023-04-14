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Український дрон-камікадзе знищує бліндаж окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український дрон-камікадзе влучає прямо у бліндаж окупантів, який було розташовано під знищеним російським БТР-82А.

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Автор: Володимир Янченко
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Могила в могилі.
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14.04.2023 01:37 Відповісти
Добрий к@ц@п - це дохлий к@ц@п!
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14.04.2023 01:49 Відповісти
ти диви...де кацапи схованку зробили.
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14.04.2023 06:05 Відповісти
Мне кажется, закидать гранатами с дронов было бы эффективнее в данном случае
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14.04.2023 08:05 Відповісти
 
 