Український дрон-камікадзе знищує бліндаж окупантів. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе влучає прямо у бліндаж окупантів, який було розташовано під знищеним російським БТР-82А.

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