Оператор українського дрона скинув боєприпас у відчинений люк російського танка. ВIДЕО

На Луганщині українські десантники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк Т-72Б3М.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки десантників опублікували у соцмережі. На відеозаписі видно, як боєприпас залетів у відчинений люк російської бронемашини і за мить танк задимівся.

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