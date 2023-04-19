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Оператор українського дрона скинув боєприпас у відчинений люк російського танка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині українські десантники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк Т-72Б3М.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки десантників опублікували у соцмережі. На відеозаписі видно, як боєприпас залетів у відчинений люк російської бронемашини і за мить танк задимівся. 

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+18
Ні, це інше. На старім відео зовсім інший танк і люк був один відчинений. Також кидав у один люк. А тут у обидва. Це нове і приємне.
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19.04.2023 16:22
+7
Хлопці після війни гарно в баскетбол гратимуть.
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19.04.2023 16:13
+7
По началу год назад было видео когда Вог с дрона залетел в люк жигулей, и потом 2 тела вывалилось , все комментировали что так везёт раз на мульён, а сейчас через день видео с закидоном гостинца в кацапанцырь уже воспринимается как само собой разумеющееся.
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19.04.2023 16:26
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Хлопці після війни гарно в баскетбол гратимуть.
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19.04.2023 16:13 Відповісти
У цієї новини вже борода по коліна виросла🤔 Скільки можна одну і ту саму ***** публікувати 🧐 Не маєш що сказати нового, краще промовчи, згадується одна із старих армійських приказок часів СеруСеру, яка відносилась до любителів аби щось ляпнути "Молчі,- за умного сойдьош", та аффффтара прям щось муляє, так і чешуться шаловлівиє ручонкі хоч щось аби вистукати на клавіатурі 😝😝😝😝😝😜🤪
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19.04.2023 16:19 Відповісти
Ні, це інше. На старім відео зовсім інший танк і люк був один відчинений. Також кидав у один люк. А тут у обидва. Це нове і приємне.
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19.04.2023 16:22 Відповісти
По началу год назад было видео когда Вог с дрона залетел в люк жигулей, и потом 2 тела вывалилось , все комментировали что так везёт раз на мульён, а сейчас через день видео с закидоном гостинца в кацапанцырь уже воспринимается как само собой разумеющееся.
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19.04.2023 16:26 Відповісти
А чому від гранат нічого не було детонації, а потім окремий фрагмент про підрив?! Якщо це нікого не дивує, то можна й далі розповідати про =звичайність= відкритих люків у рашистів. Я вже писав що ЗАНАДТО багато таких відео і саме це мене засмучує як можливість постановочних відео з технікою яка й так були або виведена з ладу, або кинута як непридатна!!!
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19.04.2023 16:30 Відповісти
Якщо вона виведена з ладу, то її можна забрати і відремонтувати. Щоб ворог цього не зроби - техніка й палиться. Мені здається - це елементарно!
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19.04.2023 16:36 Відповісти
Щоб не "засмучувався" піди й сам кинь..... Тоді гундотовишся...
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19.04.2023 16:37 Відповісти
Хлопці, знищуйте ту рашистську нечисть, не жалійте !!!
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19.04.2023 16:36 Відповісти
ТрьохОчковий.
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19.04.2023 16:57 Відповісти
Новый беспилотник получил название «Rheinmetall Combat Drone» https://youtu.be/Cfi7sdGnJPY
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19.04.2023 18:57 Відповісти
2 майже безкоштовні гранати,і вататанка нема!!!
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19.04.2023 19:49 Відповісти
 
 