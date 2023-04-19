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Оператор українського дрона скинув боєприпас у відчинений люк російського танка. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині українські десантники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк Т-72Б3М.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки десантників опублікували у соцмережі. На відеозаписі видно, як боєприпас залетів у відчинений люк російської бронемашини і за мить танк задимівся.
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