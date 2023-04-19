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Волинь (650) кордон (3108) Зеленський (17431)

Зеленський відвідав Волинь: провів нараду щодо облаштування та охорони кордону. ВIДЕО

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У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Волинську область та відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі.

Як інформує Цензор НЕТ, про це Володимир Зеленський  написав у телеграмі.

"Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість і лють, яка є у нас на захисті нашої держави. Всім тільки перемоги!", - написав він.

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В офіційному каналі Офісу Президента України в Telegram повідомили, що під час робочої поїздки на Волинь президент України провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, а також актуальної безпекової ситуації в регіоні.

У фейсбуці Володимира Зеленського зазначили, що під час відвідування Волині обговорили багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

Також президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Опять на гастролях?
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19.04.2023 16:20
+10
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19.04.2023 16:25
+9

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19.04.2023 16:16
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19.04.2023 16:16 Відповісти
Опять на гастролях?
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19.04.2023 16:20 Відповісти
З путіним змагаються по відосикам. У Ху.. немає ніяких шасів, хіба шо шантаж Оманом.
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19.04.2023 16:40 Відповісти
В видосиках-побездосиках зеледент однозначно побездитель. Но только вся наша страна скрбит каждый день по погибшим за время правления этого побездителя...
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19.04.2023 16:44 Відповісти
Так, шоу турне.
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19.04.2023 17:17 Відповісти
...щось лячно стало за Волинь після квартальних відвідань
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19.04.2023 16:23 Відповісти
а я думаю-чого цілий день навозом смердить
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19.04.2023 16:25 Відповісти
4 роки смердить
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19.04.2023 16:46 Відповісти
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19.04.2023 16:25 Відповісти
Слов нет. Одни выражения. Нецензурные.
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19.04.2023 16:29 Відповісти
Я дико извиняюс но имею таки спросить, - а шо, он за то от шото таки понимает?
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19.04.2023 16:30 Відповісти
Ми надто добре знаємо породу цих перефарбованців, які керуються лише власною вигодою. Проукраїнськість стала сильною й домінантною кон'юнктурою, і в неї швидко ринула вся ця безтілесна жижа. Та, котра й харківські угоди під парасольками голосувала, й руский мір заповзято будувала, а наразі імітує проукраїнскість...
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19.04.2023 16:37 Відповісти
йому пофартило на Волинi. якби зайшов "не в ту кабiнку", - п#здюлей получив би.
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19.04.2023 16:40 Відповісти
Текст Борислава Берези.
Сьогодні четверта річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді Зеленський.

1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

2. Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?

4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

5. Чому не покарані прибічники Януковича?

6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

7. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?

8. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?

9. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

10. Куди поділися наші карпатські ліси?

А ще 10 особистих питань від мене:

1. Що з Бакановим?

2. Чому ваша партія "Слуга народу" - це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там Гетьманцев?

3. Ви казали "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Ви йдете чи тоді збрехали?

4. Чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів для ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання був призначений вами послом у Словенію?

5. Хто прийняв рішення та наказав військовим розмінувати Чонгар, а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових?

6. Ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто?

7. Чому ви призначили на найвищі посади в СБУ - начальника Головного управління внутрішньої безпеки та начальника Головного управління СБУ по Криму - російських агентів Наумова та Кулініча?

8. Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів?

9. Які на смак шашликі?

10. Це ви надали наказ департаменту контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу?

Ну і ще одне маленьке, але не останне, запитання. Володимире Олександровичу, вам не соромно?
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19.04.2023 16:45 Відповісти
Чія б корова мичала, а Береза б мовчала)) Сам також не білий та пухнастий))
Так, чому досі за Іловайськ та Дебальцеве ніхто не сидить?
2. Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? Дуже цікаво також.

Й далі по списку. Хороші питання.

Але знову повторюсь. Щоб задавати подібні питання, потрібно САМОМУ бути ЧЕСНИМ та відкритим!
Береза нехай спочатку себе запитає, що ВІН зробив хорошого для людей, які його обирали у депутати.
Чи НЕ крав він часом гроші, маючи Мандат депутата?
Чому в нього й досі дві руки, коли КРАВ!?
Чому Троєщина й досі стоїть така ж сама, як й до його депутатства?
Йому часу не вистачило? Тоді чому йому й його родині вистачало в той час по декілька разів об'їздити увесь світ, пишаючись таким "гарним" вчинком?))) А за невдобні питання банити дописувачів)))
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19.04.2023 16:59 Відповісти
вам слід відхреститися від рашистсько-регіональних нарративів...саме у цих категорій палає пердак від Берези. З одного боку вони не обізнані в справах, а з іншого і знати не хочуть.
В наш час загальні пафосні речі на кшалт "сам плохой" як аргумен не канають...конкретика потрібна))
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19.04.2023 17:28 Відповісти
Все Ок ,окрім 10 пункту.
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20.04.2023 10:43 Відповісти
ну да - там зараз потоп,якраз туди й полізуть.це вже точно дешевий популізм.
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19.04.2023 16:51 Відповісти
То що, щоденного звернення не буде? Чі він їх на пів року наперед назнімав?
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19.04.2023 18:45 Відповісти
Перед війною треба було кордони перевіряти, а не сидіти в Буковелях і закидатися.
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19.04.2023 19:58 Відповісти
Давайте дамо Зелі звання генералісімуса, але з умовою, щоб він свого носа у військові справи не пхав.
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19.04.2023 20:30 Відповісти
 
 