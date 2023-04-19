Зеленський відвідав Волинь: провів нараду щодо облаштування та охорони кордону. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Волинську область та відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі.
Як інформує Цензор НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.
"Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість і лють, яка є у нас на захисті нашої держави. Всім тільки перемоги!", - написав він.
Також дивіться: Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці. ФОТОрепортаж
В офіційному каналі Офісу Президента України в Telegram повідомили, що під час робочої поїздки на Волинь президент України провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, а також актуальної безпекової ситуації в регіоні.
У фейсбуці Володимира Зеленського зазначили, що під час відвідування Волині обговорили багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.
Також президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні четверта річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді Зеленський.
1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2. Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5. Чому не покарані прибічники Януковича?
6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
8. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
9. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
10. Куди поділися наші карпатські ліси?
А ще 10 особистих питань від мене:
1. Що з Бакановим?
2. Чому ваша партія "Слуга народу" - це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там Гетьманцев?
3. Ви казали "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Ви йдете чи тоді збрехали?
4. Чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів для ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання був призначений вами послом у Словенію?
5. Хто прийняв рішення та наказав військовим розмінувати Чонгар, а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових?
6. Ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто?
7. Чому ви призначили на найвищі посади в СБУ - начальника Головного управління внутрішньої безпеки та начальника Головного управління СБУ по Криму - російських агентів Наумова та Кулініча?
8. Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів?
9. Які на смак шашликі?
10. Це ви надали наказ департаменту контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу?
Ну і ще одне маленьке, але не останне, запитання. Володимире Олександровичу, вам не соромно?
Так, чому досі за Іловайськ та Дебальцеве ніхто не сидить?
2. Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? Дуже цікаво також.
Й далі по списку. Хороші питання.
Але знову повторюсь. Щоб задавати подібні питання, потрібно САМОМУ бути ЧЕСНИМ та відкритим!
Береза нехай спочатку себе запитає, що ВІН зробив хорошого для людей, які його обирали у депутати.
Чи НЕ крав він часом гроші, маючи Мандат депутата?
Чому в нього й досі дві руки, коли КРАВ!?
Чому Троєщина й досі стоїть така ж сама, як й до його депутатства?
Йому часу не вистачило? Тоді чому йому й його родині вистачало в той час по декілька разів об'їздити увесь світ, пишаючись таким "гарним" вчинком?))) А за невдобні питання банити дописувачів)))
В наш час загальні пафосні речі на кшалт "сам плохой" як аргумен не канають...конкретика потрібна))