У Росії загорівся склад з автомастилами та хімпродукцією. ВIДЕО

У Дзержинську Нижньогородської області Росії загорівся хімічний склад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі розмістили у соцмережі. Стовп диму видно здалеку: вогонь охопив площу 4 тисячі квадратних метрів. За даними російських ЗМІ, до гасіння залучили понад 80 людей та 27 одиниць техніки.

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