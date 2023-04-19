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У Росії загорівся склад з автомастилами та хімпродукцією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство За кордоном

У Дзержинську Нижньогородської області Росії загорівся хімічний склад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі розмістили у соцмережі. Стовп диму видно здалеку: вогонь охопив площу 4 тисячі квадратних метрів. За даними російських ЗМІ, до гасіння залучили понад 80 людей та 27 одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Магадані горів склад із вантажівками: Знищено техніки на 15-20 млн рублів. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+14
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19.04.2023 17:31
+9
так приятно горит.главное так спокойно по плану,ну и по графику.
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19.04.2023 17:20
+8
Так душевно горит, так по-домашнему...
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19.04.2023 17:38
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Не прислухаються за поребриком до свого мінохорони здоров'я: паління небезпечне!
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19.04.2023 17:12 Відповісти
припиняйте розповсюджувати недостовірну інформацію!
для кацапів - корисне!
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19.04.2023 18:33 Відповісти
Таки да, більше не буду.
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20.04.2023 00:27 Відповісти
так приятно горит.главное так спокойно по плану,ну и по графику.
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19.04.2023 17:20 Відповісти
гори, гори ясно...
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19.04.2023 17:22 Відповісти
сгори сгори ясно...
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19.04.2023 17:24 Відповісти
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19.04.2023 17:31 Відповісти
Так душевно горит, так по-домашнему...
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19.04.2023 17:38 Відповісти
І для легень мокшан корисно..хоча і з раком призовуть..нехай дихають глибше
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19.04.2023 17:45 Відповісти
Горить - земля дрижить (с).
А й правильно, кацапи: куріть скрізь, де-попало. І там, де не попало, - теж куріть.
Головно, щоб щось паливно-мастильне було поряд, і щоб побільше.
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19.04.2023 17:58 Відповісти
Дишитє глубже,рабсіянє,,),,
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19.04.2023 18:27 Відповісти
Это гражданская война.
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19.04.2023 18:30 Відповісти
Зачем им автомастила если скоро и машин не будет
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19.04.2023 19:01 Відповісти
Склад не "загорівся" а оптимізував процеси окислення.
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19.04.2023 19:59 Відповісти
 
 