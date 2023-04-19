У Росії загорівся склад з автомастилами та хімпродукцією. ВIДЕО
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У Дзержинську Нижньогородської області Росії загорівся хімічний склад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі розмістили у соцмережі. Стовп диму видно здалеку: вогонь охопив площу 4 тисячі квадратних метрів. За даними російських ЗМІ, до гасіння залучили понад 80 людей та 27 одиниць техніки.
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Топ коментарі
+14 Алекс Скела
показати весь коментар19.04.2023 17:31
+9 Sergey Z c4ff0319
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+8 Антип61
показати весь коментар19.04.2023 17:38
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А й правильно, кацапи: куріть скрізь, де-попало. І там, де не попало, - теж куріть.
Головно, щоб щось паливно-мастильне було поряд, і щоб побільше.