Український дрон-камікадзе атакував російський БМП з окупантами. ВIДЕО

Український безпілотник ліквідував ворожу БМП з російськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео майстерної роботи оператора українського бойового БПЛА, який вдалося навести на ворожу техніку, розмістили в соцмережі.

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