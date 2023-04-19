17 560 7
Український дрон-камікадзе атакував російський БМП з окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український безпілотник ліквідував ворожу БМП з російськими військовими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео майстерної роботи оператора українського бойового БПЛА, який вдалося навести на ворожу техніку, розмістили в соцмережі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
треба ще ргд додатково на птічку вішати, бо отам падло поруч з бехою стояло в стойці та стріляло
В глухих степях я их остановлю.
Рвану я в люк
И подарю бабах
Тем 3,14дарам, которых не люблю (с)