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Український дрон-камікадзе атакував російський БМП з окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український безпілотник ліквідував ворожу БМП з російськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео майстерної роботи оператора українського бойового БПЛА, який вдалося навести на ворожу техніку, розмістили в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона скинув боєприпас у відчинений люк російського танка. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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сколько ************ отправилось в БЕСпутинский рай, на аудиенцию к сатане и концерт кабздона?
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19.04.2023 19:03 Відповісти
красивоє

треба ще ргд додатково на птічку вішати, бо отам падло поруч з бехою стояло в стойці та стріляло

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19.04.2023 19:07 Відповісти
там РГК висит, так что РГД особо дополнительного эффекта не привнесла бы. А лишние 300 грамм веса - это минус полторы-две минуты полёта.
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19.04.2023 19:25 Відповісти
Я буду долго гнать кацапов в БМП.
В глухих степях я их остановлю.
Рвану я в люк
И подарю бабах
Тем 3,14дарам, которых не люблю (с)
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19.04.2023 19:22 Відповісти
"ПТИЧКУ Жалко"..
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19.04.2023 19:38 Відповісти
Для "братушєк" такого не жалько.... хай тримають.
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19.04.2023 22:05 Відповісти
Гарнюче.
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19.04.2023 22:04 Відповісти
 
 