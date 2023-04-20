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Знищення російського дрона-камікадзе "Shahed" під час нічної атаки на Одещину. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бойова робота підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині.
Відповідне відео опублікувало повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, у ніч на 19 квітня окупанти атакували Одещину дронами-камікадзе "Shahed", українські зенитники збили 10 із 12 дронів.
Топ коментарі
+11 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар19.04.2023 19:19
+10 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар19.04.2023 19:14
+8 Юрій Ан 612fed4e
показати весь коментар19.04.2023 19:11
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Будь ласка, зачекайте...
Оригівнально!
роль БПЛА MQ-9 Reaper буде полягати у веденні розвідки, цілевказання, наведення високоточного озброєння. Зі свого боку зазначимо, що доцільно розглянути можливість цих дронів для патрулювання повітряного простору завдяки ******** РЛС AN/APY-8 Lynx II та ракет "повітря-повітря" AIM-9Х. Звісно не для боротьби із літаками, але такими цілями, як крилаті ракети та дрони-камікадзе типу Shahed 136.
Мопеди можна збивати хоч зенітками/кулеметами, ну хай Стінгер. Але с-300? Чи буде в нас 1000 ракет на ще потенційну 1000 дронів?
Нічого собі обмін.....
За с-300 десь на інших ресурсах казали
він був супер топ-менедждером - ген. директором Дженерал моторз.
перше питання яке він поставив своїм підлеглим:
"Скільки нам коштує вбивство одного косого (вьєтконгівця) ?"
і Макнамара максимально здешевив процес...
Уявляю як ви шкодуєте, що га цензорі неможна редагувати коментарі
Це був Бук, яким працюють у тому числі і по орланам.
Чи ви коли бачите муху в кімнаті завжди в неї стільцем кидаєте?
Я чудово розумію, що якщо спрацював Бук, або Нассамс,або С-300, то скоріш за всього мопєд вже пролетів всі інші захисти( принайні хочу вірити, що не відразу по дрону випускають ракету ППО). Але ж тоді виходить, що у нас слабе ППО...
Гепардів 34, Буків було 72. Буки також ефективно використовуються проти БПЛА вже не перший день обома сторонами війни, коли ніякими Гепардами ще й не пахло.
Доречі, я проходив службу в ППО і моя частина( сам я був на лікарняному і не поїхав) на навчаннях збила літак пасажирський 20 років тому
Якщо бути чесними, то русня нас відмазала. Ми ж були братушками як би
Але я більш менш був спокійний-мене на полігоні не було.
Цікаво, а на даний момент ми хоч вибачились? Я маю на увазі державу.
Доречі, винувата була русня-замалий коридор зробили для навчань
Як ми ще не відповіли за скоєне-незрозуміло. К приміру завжди на цьому тлі згадую зі збитим нашим літаком в Ірані. Схожа ситуація
Перечитуйте
Ну це коротко. І мене можно невірно зрозуміти
Гепарди звійсно кращє Буків у контексті ураження військових БПЛА, але є два але:
1) Буків 2 рази більше, ніж Гепардів.
2) Це децентралізована загроза приблизно із сектором у 270 градусів, З Білорусі аж до Криму. Щоб її надійно прикрити умовно статичними двома ешелонами, треба мабуть гепардів 500, і буків 200. Тому використовується маневрова протиповітряна оборона із залученням розвідувальних даних деяких союзників. Нюанс в тому, що Гепарду треба проїхати на 40км більше ніж Буку, щоб уразити ціль: тому іноді не завжди можна встигнути підкинути Гепард на відстань 4 км від потенційного місця прольоту "мопеду".
Навіть не читав, бо це далеко зайшло. Не ображайся
невже не можна збивати ці мопеди з навчально-бойвих або легкомоторних літаків установкою із радаром та кулеметом ?
або тими ж Хоками
.
чи як ?
оці копійчані "шахєди" є асиметричною відповіддю на фантастично дорогі системи ППО, вони будуть завжди і будуть досконалішими
Ціна питання нам невідома, так як ми не знаємо, з якої установки був зроблений цей запуск. Найвирогідніше, це був Бук і ціна питання на $50000 дешевше за Hawk постріл.
а може це й не так погано що люди любопытные ?
без "любознательних" добровольців та волонтерів ми були б гівна варті в війні з кацапами
кацапський шаблон "наверху лучше знают"
не довіряй бездумно своє майно, здоровья та життя нікому,
тоді будеш багатим та красивим
А еще, практически 73%, знают как сбивать дрон, но сходить в военкомат нет времени - надо строчить комменты с дивана.....
Наприклад...