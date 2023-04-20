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Знищення російського дрона-камікадзе "Shahed" під час нічної атаки на Одещину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бойова робота підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині.

Відповідне відео опублікувало повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, у ніч на 19 квітня окупанти атакували Одещину дронами-камікадзе "Shahed", українські зенитники збили 10 із 12 дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок нічної атаки "Шахедами" виникла пожежа на об’єкті рекреаційної інфраструктури на Одещині, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Як відомо, люди абсолютно точно знають чотири речі - як вчити, як лікувати, як воювати та як керувати державою. Один гінеколог стверджував, що найкращі способи запобігання вагітності можна почути в черзі до нього на аборт.
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19.04.2023 19:19
+10
А імовірну шкоду від потрапляння шахеда врахували?
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19.04.2023 19:14
+8
З С-300 по мопеду...
Оригівнально!
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19.04.2023 19:11
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З С-300 по мопеду...
Оригівнально!
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19.04.2023 19:11 Відповісти
ну, трохи намагались і пульками зеніток збити, але...
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19.04.2023 19:14 Відповісти
Не тільки F-16 вкрай потрібні для перемоги: Пентагону нагадали про півсотні MQ-9 Reaper, які все одно виводяться з експлуатації в 2024 р.

роль БПЛА MQ-9 Reaper буде полягати у веденні розвідки, цілевказання, наведення високоточного озброєння. Зі свого боку зазначимо, що доцільно розглянути можливість цих дронів для патрулювання повітряного простору завдяки ******** РЛС AN/APY-8 Lynx II та ракет "повітря-повітря" AIM-9Х. Звісно не для боротьби із літаками, але такими цілями, як крилаті ракети та дрони-камікадзе типу Shahed 136.
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19.04.2023 19:25 Відповісти
На відео пуск з Бука. Звідки ви цю маячню про С-300 берете?
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19.04.2023 19:52 Відповісти
Подивись на пуски з Бука і не свисти.
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19.04.2023 20:36 Відповісти
Це ми ракетою с-300 збиваємо шахед? Дорогенько якось виходить...
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19.04.2023 19:11 Відповісти
А імовірну шкоду від потрапляння шахеда врахували?
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19.04.2023 19:14 Відповісти
Так, я розумію. Але ходять чутки що цих ракет в нас вкрай мало. Ви мабуть і самі в курсі. Тому коли будуть залітати русняві літаки і скидати на Одесу фаб-1000 ось тоді будемо згадувати про шкоду.
Мопеди можна збивати хоч зенітками/кулеметами, ну хай Стінгер. Але с-300? Чи буде в нас 1000 ракет на ще потенційну 1000 дронів?
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19.04.2023 19:18 Відповісти
Я думаю, що військовим видніше, ніж нам з вами. Якщо було прийняте таке рішення, то мабуть альтернативи не було.
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19.04.2023 19:26 Відповісти
Це взагалі Бук відпрацював, а не С-300. Букамі працюють по БПЛА, по орланам та мопедам. І, нажаль, ворог іноді по байрактарам.
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19.04.2023 19:51 Відповісти
Все може бути. Але я подивився відео пусків с300 і Бука - схоже більше на с300. У Бука ракета вже під кутом на момент пуска і вона летить по цій лінії. А тут видно перехід с вертикального положення в кутове - як у с300.
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19.04.2023 20:46 Відповісти
Вибачаюсь, це с-300 по мопєду?
Нічого собі обмін.....
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19.04.2023 19:12 Відповісти
А якщо Вам чи мені на голову? Або не дай боже нашим дітям? І чого С-300? Може Бук чи кроталь.
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19.04.2023 19:26 Відповісти
Є правило-тим чим знищують повинно бути дешевшим те, що знищують. Бо по ваший логіці потрібно і на каждого орка по ракеті с Хаймарса-бо хто ж знає яку шкоду той чи інший орк яку ймовірну шкоду може наробити.
За с-300 десь на інших ресурсах казали
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19.04.2023 19:33 Відповісти
найкращим міністром оборони США був Макнамара.
він був супер топ-менедждером - ген. директором Дженерал моторз.
перше питання яке він поставив своїм підлеглим:
"Скільки нам коштує вбивство одного косого (вьєтконгівця) ?"

і Макнамара максимально здешевив процес...
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19.04.2023 19:43 Відповісти
Повністю згоден. Війна це вперш за все ресурси
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19.04.2023 20:08 Відповісти
Війна, це вперш за все за волю і незалежність.
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19.04.2023 20:17 Відповісти
Процитую одного розумного чоловіка: "ви розмірковуєте на теми, на яких взагалі не розумієтесь"
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19.04.2023 20:22 Відповісти
Цитувати без розуміння сенсу того, що цитуєш - багато розуму не потрібно.
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19.04.2023 20:25 Відповісти
Ахахах . Тобто переходимо на особистості? Як там кажуть-закінчуються аргументи, переходять на особистості
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19.04.2023 20:28 Відповісти
Аргументи не те щоб закінчилися - вони були наведені і високоточно уразили ціль, розбивши вашу маячню про антидронові рушниці і війни за ресурси вщент)))
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19.04.2023 20:37 Відповісти
Ціль це те, що ви перевели розмову в більш ширше русло а потім зістрибнули зі своїх же слів?
Уявляю як ви шкодуєте, що га цензорі неможна редагувати коментарі
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19.04.2023 20:44 Відповісти
Із дронами це вигадане "правило" не працює. Те, що ви кажете, то "бажано" а не "повинно". То, чим знищують, повинно бути розташовано у секторі захисту важливого об'єкту і закривати повітря від усіх захоплених цілей системою ведення у зоні свого радару.

Це був Бук, яким працюють у тому числі і по орланам.
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19.04.2023 19:49 Відповісти
Ну привіт-вигадане правило . Як раз по дронам таке правило також працює. Тому і вигадують всякі там глушилки, протидронові рушниці. Наші гепарди почали використовувати.
Чи ви коли бачите муху в кімнаті завжди в неї стільцем кидаєте?
Я чудово розумію, що якщо спрацював Бук, або Нассамс,або С-300, то скоріш за всього мопєд вже пролетів всі інші захисти( принайні хочу вірити, що не відразу по дрону випускають ракету ППО). Але ж тоді виходить, що у нас слабе ППО...
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19.04.2023 20:02 Відповісти
Це літаючий снаряд, loitering munition. В нього немає зворотньої комунікаціі із пусковою/оператором, як немає і програми повернення або посадки у разі втрати сигналу. Ніякі антідронові рушниці тут не допоможуть, а ви розмірковуєте на теми, на яких взагалі не розумієтесь.

Гепардів 34, Буків було 72. Буки також ефективно використовуються проти БПЛА вже не перший день обома сторонами війни, коли ніякими Гепардами ще й не пахло.
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19.04.2023 20:13 Відповісти
Ееееее, чого перекручуєте . Перечитайте свій же попередній коментар-ваші слова- з дронами. А тепер зістрибуєте на баражуючий .
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19.04.2023 20:19 Відповісти
Не вийо, мова йшла конкретно про збиття "мопеда", про яке ця новина. Ніхто мавіки буками не збиває.
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19.04.2023 20:22 Відповісти
Спочатку так. Але ви перевели цю тему в більш ширший зміст. А я підтримав
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19.04.2023 20:24 Відповісти
Нічого я не переводив, в тебе просто клепки не вистачило зрозуміти, що мова йде не про дрони з аліекспресу.
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19.04.2023 20:27 Відповісти
О! Вже на ти . Тримайте себе в руках. В мене не має мети вас образити.
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19.04.2023 20:30 Відповісти
Я дуже багато спілкуюсь мовами, де поділ на "ви" і "ти" відсутній, тому підсвідомо розумію, що взагалі-то пох.
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19.04.2023 20:33 Відповісти
Ну вибачте, ви ж з українцем розмовляєте. А ми ще далекі від поліглотів .
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19.04.2023 20:40 Відповісти
Теж вибачте, якщо здалося образою - цитуючи одного умного чоловіка - "В мене не має мети вас образити" 😚
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19.04.2023 20:36 Відповісти
Так, теж поважаю цього чувака
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19.04.2023 20:38 Відповісти
Вибач якщо образив. Я не хотів цього. Подуркували і досі. Ми ж не кацапи якісь.
Доречі, я проходив службу в ППО і моя частина( сам я був на лікарняному і не поїхав) на навчаннях збила літак пасажирський 20 років тому
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19.04.2023 20:51 Відповісти
ТУ-154? Це за легендарного Кузьмука?
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19.04.2023 21:50 Відповісти
Ага))) доречі дивом від Ізраїля пропетляли.
Якщо бути чесними, то русня нас відмазала. Ми ж були братушками як би
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19.04.2023 22:11 Відповісти
Якщо пам'ять не зраджує, то Кузьмук днів десять ще говорив, що то не ми) По суті скандал як і MH-17, але добре призубатий у часі таки.
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19.04.2023 22:46 Відповісти
Саме так. Ми в частині ( Одеська обл) сиділи нижче трави-всі боялися майбутнього. Там таку єресь несли наші командувачі-то не ми, він сам( літак) упав
Але я більш менш був спокійний-мене на полігоні не було.
Цікаво, а на даний момент ми хоч вибачились? Я маю на увазі державу.
Доречі, винувата була русня-замалий коридор зробили для навчань
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19.04.2023 22:56 Відповісти
Здається там були довготривалі суди і ми платили компенсації. Але мені ну дуже оте запам'яталося від Кузьмука, що не ми, і це вже як би був френдлі фаєр Точки-У в Броварах до того.
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19.04.2023 23:15 Відповісти
Там такі схеми наші малювали)))) і на рашиків наїхали, що то вони. І навіть прийняло слідство це за першочергову версію. Але в частині всі всьо розуміли. Тупа ситуація.
Як ми ще не відповіли за скоєне-незрозуміло. К приміру завжди на цьому тлі згадую зі збитим нашим літаком в Ірані. Схожа ситуація
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20.04.2023 00:09 Відповісти
Нема правил без виключень. А якщо кулеметом не дістали? Хай вбиває? Чи за ці секунди будемо клацати рахівницею??
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19.04.2023 19:58 Відповісти
Трохи вище відповів вашому однодумцю. Добавлю лише, що тоді таким ураженням вихвалятися не потрібно
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19.04.2023 20:03 Відповісти
Трохи вище у відповіді розписав вам, чому ваші здогадки чим вихвалятись можна, а чим ні - помилкові.
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19.04.2023 20:21 Відповісти
А потім я вам відповів
Перечитуйте
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19.04.2023 20:29 Відповісти
Забийте болт, нема сенсу продовжувати діскусію, якщо ваш аргумент, це антидронова рушниця.
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19.04.2023 20:31 Відповісти
Ні. Мій аргумент те, що якщо спрацьовуе с-300, бук, нассамс , то це останній рубіж( хочу вірити, що не пуляють спершу цими системами). А якщо це останній рубіж, то у нас погане ППО. А отже не потрібно це викладати.
Ну це коротко. І мене можно невірно зрозуміти
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19.04.2023 20:37 Відповісти
Так, у нас погане ППО, тому що це фактично протиповітряний вінегрет.

Гепарди звійсно кращє Буків у контексті ураження військових БПЛА, але є два але:

1) Буків 2 рази більше, ніж Гепардів.

2) Це децентралізована загроза приблизно із сектором у 270 градусів, З Білорусі аж до Криму. Щоб її надійно прикрити умовно статичними двома ешелонами, треба мабуть гепардів 500, і буків 200. Тому використовується маневрова протиповітряна оборона із залученням розвідувальних даних деяких союзників. Нюанс в тому, що Гепарду треба проїхати на 40км більше ніж Буку, щоб уразити ціль: тому іноді не завжди можна встигнути підкинути Гепард на відстань 4 км від потенційного місця прольоту "мопеду".
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19.04.2023 20:48 Відповісти
Проїхали. Все це не буде мати значення коли ми переможемо.
Навіть не читав, бо це далеко зайшло. Не ображайся
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19.04.2023 20:53 Відповісти
Друже, я приємно вражений, що ви не почали придиратися к даті реєстрації. Для де кого це самий головний аргумент
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19.04.2023 20:46 Відповісти
Ліньки до вас в профіль заходити😅
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19.04.2023 20:52 Відповісти
Не, ну норм . А я вже думав як відмазатись
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19.04.2023 20:54 Відповісти
скоріш то був Хоук
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19.04.2023 19:14 Відповісти
цена вопроса !!!!!!!!!!!!!!

невже не можна збивати ці мопеди з навчально-бойвих або легкомоторних літаків установкою із радаром та кулеметом ?

або тими ж Хоками

.
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19.04.2023 19:15 Відповісти
на УБ радарів немає, а "легкомоторні літаки установкою із радарів та кулеметів" це взагалі фантастика
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19.04.2023 19:25 Відповісти
то будемо й далі бідувати ?
чи як ?

оці копійчані "шахєди" є асиметричною відповіддю на фантастично дорогі системи ППО, вони будуть завжди і будуть досконалішими
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19.04.2023 19:38 Відповісти
ЗСУ знає "якою водою мити рабіновича" - не нервуйте
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19.04.2023 19:47 Відповісти
Ну "завжди" це може бути і один мопед на рік. У минулому по 50 штук за раз пускали, у цьому по 5-10 максімум.
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19.04.2023 20:00 Відповісти
Радари погано беруть композіт, який літає на низьких висотах, а навіть якщо і брали б, то це треба кулі із радарним наведенням.

Ціна питання нам невідома, так як ми не знаємо, з якої установки був зроблений цей запуск. Найвирогідніше, це був Бук і ціна питання на $50000 дешевше за Hawk постріл.
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19.04.2023 19:41 Відповісти
Як відомо, люди абсолютно точно знають чотири речі - як вчити, як лікувати, як воювати та як керувати державою. Один гінеколог стверджував, що найкращі способи запобігання вагітності можна почути в черзі до нього на аборт.
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19.04.2023 19:19 Відповісти
люди знають... за виключенням рашки, де все вирішує сцарь

а може це й не так погано що люди любопытные ?
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19.04.2023 19:28 Відповісти
бо 24.02.2024 чекали б що там знає ЗЄля, чи навіть сам пан Генерал Залужний ?

без "любознательних" добровольців та волонтерів ми були б гівна варті в війні з кацапами
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19.04.2023 19:31 Відповісти
Ти голосував за тих, хто вміє керувати державою? хто вони?
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19.04.2023 19:30 Відповісти
+ 100 !
кацапський шаблон "наверху лучше знают"

не довіряй бездумно своє майно, здоровья та життя нікому,
тоді будеш багатим та красивим
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19.04.2023 19:34 Відповісти
Сергей Кушнир 8b3077c9
А еще, практически 73%, знают как сбивать дрон, но сходить в военкомат нет времени - надо строчить комменты с дивана.....
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19.04.2023 19:33 Відповісти
Що смішно, я на початку війни трохи не второпав і пішов спочатку саме у військомат. На мене там подивились, як на якогось дурачка і сказали прийти через 90 днів (тоді саме на 90 днів запровадили першу мобілізацію), коли почне працювати медкомісія. Я подумав, що це якийсь гон і тільки вже у іншому військоматі мене скерували до ТЦК, про існування яких я і не знав.
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19.04.2023 19:57 Відповісти
Напевне тому в нас потужний дефіцит ракет ППО
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19.04.2023 19:35 Відповісти
У чому цей дефіцит проявляється?
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19.04.2023 20:03 Відповісти
Ну це запит на вчасне поповнення, поки не почав проявлятися якийсь дефіцит.
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19.04.2023 20:19 Відповісти
Ага. І який по вашому потрібен бути запас?
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19.04.2023 20:25 Відповісти
до кожної системи різні кількості.
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19.04.2023 20:30 Відповісти
Скільки?
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19.04.2023 20:31 Відповісти
Триста.
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19.04.2023 20:54 Відповісти
Гуд
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19.04.2023 20:55 Відповісти
 
 