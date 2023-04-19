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ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові взяли у полон російських військових після успішного штурму їхнього опорного пункту на одній із ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент процесу взяття в полон окупантів українські бійці опублікували в соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+20
Рашин швайне.! Путлер капут
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19.04.2023 19:34
+18
Вечером, на всех ТВ-помойках Раши:
- Эта всё фейк и фотамантаж! Наши салдаты руки не паднимают - в руках унитазы и мультиварки....
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19.04.2023 19:38
+8
Шо? З головами?

От повезло, яке диво!
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19.04.2023 19:31
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Рус Іван, сдавайс!
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19.04.2023 19:30 Відповісти
Рашин швайне.! Путлер капут
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19.04.2023 19:34 Відповісти
Ні! Не так! Кацапотварюка ваюшя!
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19.04.2023 20:18 Відповісти
Шо? З головами?

От повезло, яке диво!
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19.04.2023 19:31 Відповісти
Плохо одно. В цивилизованном мире нельзя этих рашистких упырей оприходовать шваброй и голову в кусты.
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19.04.2023 19:31 Відповісти
фільмувати напроти того хто контролює - це потрібно бути видатним сміливцем, або .....
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19.04.2023 19:32 Відповісти
вони обидва сміливці, бо фільмує нашоломна камера того, який теж контролює )
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19.04.2023 19:59 Відповісти
ти рік думав що вони з телефонами в руці бігають ?
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19.04.2023 20:41 Відповісти
Вечером, на всех ТВ-помойках Раши:
- Эта всё фейк и фотамантаж! Наши салдаты руки не паднимают - в руках унитазы и мультиварки....
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19.04.2023 19:38 Відповісти
Дідівська каска ,обклеєна ганчіркою. Нанотехнології по-кацапські👍
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19.04.2023 23:49 Відповісти
 
 