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ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові взяли у полон російських військових після успішного штурму їхнього опорного пункту на одній із ділянок фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент процесу взяття в полон окупантів українські бійці опублікували в соцмережі.
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+20 Frol Fedoroff
показати весь коментар19.04.2023 19:34
+18 AbOriginal_UA
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+8 Neo Matrix
показати весь коментар19.04.2023 19:31
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