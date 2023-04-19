ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО

Українські військові взяли у полон російських військових після успішного штурму їхнього опорного пункту на одній із ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент процесу взяття в полон окупантів українські бійці опублікували в соцмережі.

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