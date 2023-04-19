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Місто-привид: зруйнований російськими обстрілами Бахмут. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зруйноване внаслідок бомбардувань: російські війська перетворили український Бахмут на суцільні руїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували бійці 127-ої окремої бригади Сил територіальної оборони у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вовки Да Вінчі" у видовищному ближньому бою розстріляли штурмову групу "Вагнера" під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+24
Ось це і є реальний "русский мир", а не в їх кіно, дек вони такі толерантні, такі ввічливі, добра душа... Де "русский мир" там кров, смерть, горе, голось і нестабільність на все життя.
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19.04.2023 20:25
+21
Чомусь від таких кадрів пригадується: Путян! Ввяді вайска!
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19.04.2023 20:24
+15
Жах. Місця живого немає... Ось так мають виглядати кацапські міста.
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19.04.2023 20:23
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Жах. Місця живого немає... Ось так мають виглядати кацапські міста.
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19.04.2023 20:23 Відповісти
Чомусь від таких кадрів пригадується: Путян! Ввяді вайска!
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19.04.2023 20:24 Відповісти
Ось це і є реальний "русский мир", а не в їх кіно, дек вони такі толерантні, такі ввічливі, добра душа... Де "русский мир" там кров, смерть, горе, голось і нестабільність на все життя.
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19.04.2023 20:25 Відповісти
Цапів душить жаба.
80% цапів хочуть нас всіх знищити
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19.04.2023 20:39 Відповісти
Якби не Майдани, то так виглядав би тепер Львів.
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19.04.2023 20:52 Відповісти
Що ж ви орки наробили,,Скільки скалічених доль,, не буде вам прощення,ні в цьому житті,а ні в наступних,, Нелюди!
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19.04.2023 20:54 Відповісти
"Єслі би укрАінскіє вайска сюда нє прішлі - то ніктоби і нє абстрєлівал " казала мені одна мерзота "с Авдєєвкі".
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19.04.2023 20:56 Відповісти
В Донєцку укрвійськ не було. Води нема, роботи нема, комендантська година, примусовий призов, космічні ціни, віджим житла, зникаючі люди, особливо молоді дівчата...
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20.04.2023 08:17 Відповісти
По людські дуже шкода населення у цьому регіоні, однак просто згадаємо крайні місцеві вибори, де 70% взяли прорашистські сили.
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19.04.2023 20:57 Відповісти
крайні?!
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20.04.2023 00:07 Відповісти
І шо такі послєдні?
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20.04.2023 09:17 Відповісти
Путен ввєді вайска!!! Путен ввьол-тіштеся! Тільки через купку дебілів страдає вся Україна..
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19.04.2023 21:08 Відповісти
На мордоре должно быть так же.
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19.04.2023 21:12 Відповісти
Мариуполя нет, Бахмута та и по Северодонецку капец сильный тоже нет. Авдеевка с Марьинкой так же почти. Славянск похоже каркать не охота дальше. Что там будет при любом раскладе? И где и сколько надо денег? И какое там производство стоит затевать, что бы всё закрутилось? Скорее там капец всему. Давайте думать реальней.
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19.04.2023 21:28 Відповісти
Реальней, это как? "Нехай ***** забирает"?
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20.04.2023 00:09 Відповісти
Что, захотелось муру-мураева с рабиновичем и бойко на трибуне парламента послушать увидеть похлопать? Или гнусавку бондаренчиху с монтян тоже самое? Я нет. Или поражение в гражданских правах до конца жизни тем кто партбилет кпсс и партии рыгоналов с опзж носил. Остальным на 10 лет такое. Но Запад такое не поддержит---возможно и правильно. Но кто вернет сотни тысяч уже погибших---вы у этих семей спросите. Кто не с нами---тот против нас.
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20.04.2023 19:38 Відповісти
Нагадайте які регіони голосніше всіх кликали путена?
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19.04.2023 22:22 Відповісти
ну тоді пригадайте заодно де живуть 73% що покликали блазня
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20.04.2023 00:11 Відповісти
 
 