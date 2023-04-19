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Місто-привид: зруйнований російськими обстрілами Бахмут. ВIДЕО
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Зруйноване внаслідок бомбардувань: російські війська перетворили український Бахмут на суцільні руїни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували бійці 127-ої окремої бригади Сил територіальної оборони у соцмережі.
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