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війна (56389) Бахмут(Артемівськ) (1482) ПВК "Вагнер" (1476) 3 ОШБ (25) 3 Окрема штурмова бригада (160)

Боєць 3-ї ОШбр позивний Малий про бій із "вагнерівцями" під Бахмутом: "8 метрів від мене і я дивлюсь на його обличчя". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

18-річний військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним Малий розповів про контактний бій з "вагнерівцями" під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс".

Друг Малий – військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади. У свої 18 років вирішив взяти зброю до рук та нищити окупанта. Розповідає, що його мотивація подвійна, оскільки він родом із Запорізької області – мріє звільнити рідний край від ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів знищених з автоматичного гранатомета бійцями 1-го мехбату 3-ї ОШБр. ВIДЕО поля бою

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
Дякую тобі хлопче! Бережи своє життя.
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19.04.2023 23:05
+40
Скромний український воїн. Захищає рідну землю від російської навали. Повага!
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19.04.2023 23:05
+31
Berezy tebe Bog, smilyvyj Voin 🙏
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19.04.2023 22:54
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Berezy tebe Bog, smilyvyj Voin 🙏
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19.04.2023 22:54 Відповісти
Славний козак!
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19.04.2023 23:04 Відповісти
Дякую тобі хлопче! Бережи своє життя.
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19.04.2023 23:05 Відповісти
Скромний український воїн. Захищає рідну землю від російської навали. Повага!
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19.04.2023 23:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.04.2023 23:19 Відповісти
Хай береже тебе Боже, Малий!
Такі стають Гетьманами...
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19.04.2023 23:19 Відповісти
хлопчик-красавчик)) дай БОже всього тобі...)))
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20.04.2023 01:21 Відповісти
Запрошуємо всіх християн молитися за захисників України.

Батько наш небесний, благаємо Тебе в Ім'я Ісуса Христа, Сина Твого коханого, а нашого Спасителя!

Будь ласка, захисти українських військових ЗСУ від обстрілів та бомбардувань російських православних варварів з рпц мп Кирила Гундяєва. Просиме Тебе, пішли Свого Ангела, щоб Він демілітаризував російських загарбників, мародерів та вбивць мирних жителів та дітей на українській Землі, як це було з військом Ассирійського царя Сеннахіріма. Амінь! Господь відповів тоді на молитву Єзекії:

«І вийшов Ангол Господній, і забив в асирійському таборі сто й вісімдесят і п'ять тисяч. І повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві...». Біблія. Книга пророка Ісаія 37 глава 36 текст.
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20.04.2023 11:06 Відповісти
Хлопчики наші, як же ж багато вам вже довелось побачити у ваші молоді годи (. кляті кацапи, проклята війна.. раша не має права на існування!!! Її не повинно бути на Землі, бо раша це суцільне концентроване зло!
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20.04.2023 11:22 Відповісти
Хоробрий, розумний, сміливий , красивий - справжній українець! Бережи тебе Боже , онучик!
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20.04.2023 14:17 Відповісти
 
 