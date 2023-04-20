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Боєць 3-ї ОШбр позивний Малий про бій із "вагнерівцями" під Бахмутом: "8 метрів від мене і я дивлюсь на його обличчя". ВIДЕО
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18-річний військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним Малий розповів про контактний бій з "вагнерівцями" під Бахмутом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс".
Друг Малий – військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади. У свої 18 років вирішив взяти зброю до рук та нищити окупанта. Розповідає, що його мотивація подвійна, оскільки він родом із Запорізької області – мріє звільнити рідний край від ворога.
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Батько наш небесний, благаємо Тебе в Ім'я Ісуса Христа, Сина Твого коханого, а нашого Спасителя!
Будь ласка, захисти українських військових ЗСУ від обстрілів та бомбардувань російських православних варварів з рпц мп Кирила Гундяєва. Просиме Тебе, пішли Свого Ангела, щоб Він демілітаризував російських загарбників, мародерів та вбивць мирних жителів та дітей на українській Землі, як це було з військом Ассирійського царя Сеннахіріма. Амінь! Господь відповів тоді на молитву Єзекії:
«І вийшов Ангол Господній, і забив в асирійському таборі сто й вісімдесят і п'ять тисяч. І повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві...». Біблія. Книга пророка Ісаія 37 глава 36 текст.