Боєць 3-ї ОШбр позивний Малий про бій із "вагнерівцями" під Бахмутом: "8 метрів від мене і я дивлюсь на його обличчя". ВIДЕО

18-річний військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним Малий розповів про контактний бій з "вагнерівцями" під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс".

Друг Малий – військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади. У свої 18 років вирішив взяти зброю до рук та нищити окупанта. Розповідає, що його мотивація подвійна, оскільки він родом із Запорізької області – мріє звільнити рідний край від ворога.

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