Захист України залишиться питанням номер один глобального порядку денного, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 420 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаюсь із відрядження. Сьогодні був на Волині – у наших прикордонників, на межі, зокрема, із Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави.

Вручив нагороди воїнам – нашим прикордонникам… Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які виконали успішно сотні й сотні бойових завдань. Готуємо й нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо.

Незмінно працюємо й над розвитком наших областей – усіх абсолютно. Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь. Це важливо і дасть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо, дуже скоро.

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Продовжуємо готувати й наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а й загалом на найближчий час. Захист України, свободи й міжнародного порядку, заснованого на правилах, залишиться питанням номер один глобального порядку денного", - розповів Зеленський.