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Захист України залишиться питанням номер один глобального порядку денного, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 420 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаюсь із відрядження. Сьогодні був на Волині – у наших прикордонників, на межі, зокрема, із Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави.

Вручив нагороди воїнам – нашим прикордонникам… Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які виконали успішно сотні й сотні бойових завдань. Готуємо й нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо.

Незмінно працюємо й над розвитком наших областей – усіх абсолютно. Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь. Це важливо і дасть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо, дуже скоро.

Дивіться також: Зеленський відвідав Волинь: провів нараду щодо облаштування та охорони кордону. ВIДЕО

Продовжуємо готувати й наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а й загалом на найближчий час. Захист України, свободи й міжнародного порядку, заснованого на правилах, залишиться питанням номер один глобального порядку денного", - розповів Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
Як там ся має порноактриса з термосом?
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20.04.2023 00:12
+2
баканова забросили в тыл врага как двойного агента. А может быть даже как тройного.
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20.04.2023 00:44
+1
ну так сказав же як відрізав:

Захист України залишиться питанням номер один глобального порядку денного
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20.04.2023 00:37
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Як там ся має порноактриса з термосом?
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20.04.2023 00:12 Відповісти
ну так сказав же як відрізав:

Захист України залишиться питанням номер один глобального порядку денного
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20.04.2023 00:37 Відповісти
баканов в строю? хвилююсь
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20.04.2023 00:13 Відповісти
баканова забросили в тыл врага как двойного агента. А может быть даже как тройного.
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20.04.2023 00:44 Відповісти
Дайте відповідь тільки без срачу.У нас війна,чи загроза,чи ще щось?В заголовках є слово війна,а чи так це?
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20.04.2023 00:18 Відповісти
А1 вересня 1939 р.по вашему,почалася війна??,,чи загроза??,,чи ще щось??,(,
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20.04.2023 00:26 Відповісти
Доверие потерял.Ищи.
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20.04.2023 00:38 Відповісти
нахер вы вообще коментируете этого ..............
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20.04.2023 00:42 Відповісти
Та я не против, только вот эти зеленые человечки, которые на улицах активно интересуются мужчинами, пристают, уже заколебали, если честно.
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20.04.2023 01:09 Відповісти
Господи,за что нам такое...
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20.04.2023 11:41 Відповісти
 
 