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Бойова робота українського снайпера. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікований фрагмент бойової роботи української снайперської пари, що виконує завдання під час бою у місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, камера, яка встановлена, на спорядженні одного з воїнів, фіксує стрільбу з двох позицій у багатоповерхівці.
"Робота снайперської пари в місті. Головна задача - максимально приховати позицію першого номера", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+12 Bohdanov Dmytro 5e660d78
показати весь коментар20.04.2023 10:09
+7 Вадим Владимирович ca588c1e
показати весь коментар20.04.2023 11:40
+4 AbOriginal_UA
показати весь коментар20.04.2023 11:28
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Посмотри видео, как они бегают толпами!
Один поднялся - его бах, второй полез посмотреть - его бах, третий полез их вытаскивать - его бах, и т.д. и т.п.
Побільше дохлих руzкіх!