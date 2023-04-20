Бойова робота українського снайпера. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи української снайперської пари, що виконує завдання під час бою у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камера, яка встановлена, на спорядженні одного з воїнів, фіксує стрільбу з двох позицій у багатоповерхівці.

"Робота снайперської пари в місті. Головна задача - максимально приховати позицію першого номера", - йдеться у коментарі до запису.

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