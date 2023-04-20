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Бойова робота українського снайпера. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи української снайперської пари, що виконує завдання під час бою у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камера, яка встановлена, на спорядженні одного з воїнів, фіксує стрільбу з двох позицій у багатоповерхівці.

"Робота снайперської пари в місті. Головна задача - максимально приховати позицію першого номера", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер знищує шість окупантів на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
сподіваюсь, що кожен постріл був мінус один кацап
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20.04.2023 10:09
+7
Смерть свинособакам.
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20.04.2023 11:40
+4
По твоей "логике" кацапы наступают в одиночку, а наш снайпер на одного орка тратит пол обоймы....
Посмотри видео, как они бегают толпами!
Один поднялся - его бах, второй полез посмотреть - его бах, третий полез их вытаскивать - его бах, и т.д. и т.п.
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20.04.2023 11:28
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20.04.2023 09:56 Відповісти
ну, хоч у когось бк безлімітний.
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20.04.2023 10:05 Відповісти
сподіваюсь, що кожен постріл був мінус один кацап
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20.04.2023 10:09 Відповісти
А другий - контрольний
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20.04.2023 10:16 Відповісти
дякуємо тобі Воїне, що знищуєш наволоч що прийшла на нашу землю. ми у вічному боргу перед всіма Захисниками.
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20.04.2023 11:13 Відповісти
Дай Бог ему крепкой руки и меткого глаза !!!
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20.04.2023 11:17 Відповісти
По твоей "логике" кацапы наступают в одиночку, а наш снайпер на одного орка тратит пол обоймы....
Посмотри видео, как они бегают толпами!
Один поднялся - его бах, второй полез посмотреть - его бах, третий полез их вытаскивать - его бах, и т.д. и т.п.
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20.04.2023 11:28 Відповісти
Смерть свинособакам.
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20.04.2023 11:40 Відповісти
Як приємно бачити, що росіяни вмирають.

Побільше дохлих руzкіх!
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20.04.2023 13:42 Відповісти
 
 