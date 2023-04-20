8 256 56
Танкісти допомагають виштовхати з багна загрузлу вантажівку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Екіпаж українських танкістів допоміг виштовхати з багна вантажівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому танк своєю гарматою підштовхує автомобіль на твердий грунт, бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+21 Alex Zaitsev 1fd4e270
показати весь коментар20.04.2023 10:44
+12 Zemer
показати весь коментар20.04.2023 10:47
+11 FT FT
показати весь коментар20.04.2023 11:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
І так транспорт у полі то легка мішень для дронів та арти, тому часу щоб думати та шукати трактор у шлопців немає
нікого гарматі не буде 100% це ж не металічна труба, а вантажівка то не бетонний дот..
Віктор Телецький ac6b1b3e
дивився відео в якому наш танкіст розповідав як вони в польових умовах проводять ТО гармати, упираючись нею в дерево чи стіну, щоб не ..батись з спец приладами які довго і важко(саме фізично) встановлювати.
нікого гарматі не буде 100% це ж не металічна труба, а вантажівка то не бетонний дот..
Хто зна, є той трос, чи немає...
1. Танковий трос швидше є, але це робота тим тросом користуватися.
2. На авто швидше нема. Це ж його десь узяти було потрібно.
3. Простіше і швидше стволом виштовхати, що не є найкращим варіантом..
Потім придивився куди по висоті пападе передок у танка.
П.С. Служил, приходилось так делать ....
Пункт № 1. Гарантийные обязательства на ствол танка не распространяются !
Просто Немає слів одна лайка..😡😡😡
Тупішого відео не бачив! Зіпсуй гармату танка швидко!