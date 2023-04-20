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Танкісти допомагають виштовхати з багна загрузлу вантажівку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екіпаж українських танкістів допоміг виштовхати з багна вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому танк своєю гарматою підштовхує автомобіль на твердий грунт, бійці опублікували у соцмережах

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
і вони потім цією гарматою сподіваються влучно стрілять?
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20.04.2023 10:44
+12
А дурнішого не могли придумать?
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20.04.2023 10:47
+11
И они еще етим хвастаются? По шее бы им надавать за то что пушкой которая самая дорогая в етом танке толкают грузовики
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20.04.2023 11:01
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і вони потім цією гарматою сподіваються влучно стрілять?
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20.04.2023 10:44 Відповісти
Так, бо техніка є техніка і інколи такі ситуації трапляються.
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20.04.2023 10:46 Відповісти
Мікроскоп це оптична техніка, молоток це слюсарна техніка. Теоретично цвяхи можна і мікроскопом забивать
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20.04.2023 10:50 Відповісти
А Нокією горіхи колоти. Що під рукою є. Війна і просто потрібно шукати шляхи допомоги, а потім технарі відрегулюють що потрібно
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20.04.2023 11:02 Відповісти
Дурне діло не хитре
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20.04.2023 11:06 Відповісти
які технарі, гармата не приварена до танку, при потсрілі точно більші навантаження ніж ті що були на відосі, там більше постраждав борт вантажівки.
І так транспорт у полі то легка мішень для дронів та арти, тому часу щоб думати та шукати трактор у шлопців немає
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20.04.2023 11:07 Відповісти
ИДИОТЫ !!!
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20.04.2023 12:51 Відповісти
дивився відео в якому наш танкіст розповідав як вони в польових умовах проводять ТО гармати, упираючись нею в дерево чи стіну, щоб не ..батись з спец приладами які довго і важко(саме фізично) встановлювати.
нікого гарматі не буде 100% це ж не металічна труба, а вантажівка то не бетонний дот..
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20.04.2023 11:02 Відповісти
і тобі напишу дерево виляє в землі,що буде коли жопа вантажівки вильне? башта на приводах за нею не провернеться,а гармата це просто труба,так так ТРУБА а не нарізний ствол з конічним профілем
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21.04.2023 00:48 Відповісти
дерево в землі не виляє
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21.04.2023 00:49 Відповісти
А чому ні?
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20.04.2023 10:48 Відповісти
В лучшем случае будут стрелять по кустам куда нибудь. В худшем разорвет ствол если дефекты появятся после етой процедуры. НО у нас же танков завались. Вон на леопарды пересядут. Они думают что леопардами тоже можно будет как с етими совковыми обращаться
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20.04.2023 11:05 Відповісти
не пишіть будь-ласка більше таких "експерних" постів.
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20.04.2023 11:09 Відповісти
Точно, он экспертище)
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20.04.2023 13:45 Відповісти
Народ, при выстреле эта пушка переживает гораздо большую нагрузку, чем толкание этого грузовика...
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20.04.2023 13:43 Відповісти
Ты идиот? На конец ствола в каком направлении?
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20.04.2023 13:55 Відповісти
Ты диванный идиот
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20.04.2023 15:34 Відповісти
От идиота слышу. Сила - это вектор, а не скаляр.
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21.04.2023 09:51 Відповісти
ага особливо на згин так дурню? погнути гармату багато розуму не треба
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20.04.2023 14:28 Відповісти
Лень чёт писать, просто скопирую коммент чуть выше оставленный (к примеру)... Она ещё и не приварена к танку Да и вы видели эту пушку? Да его хрен так просто согнёшь даже "на излом"...
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20.04.2023 15:43 Відповісти
А вот и коммент:
Віктор Телецький ac6b1b3e

дивився відео в якому наш танкіст розповідав як вони в польових умовах проводять ТО гармати, упираючись нею в дерево чи стіну, щоб не ..батись з спец приладами які довго і важко(саме фізично) встановлювати.
нікого гарматі не буде 100% це ж не металічна труба, а вантажівка то не бетонний дот..
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20.04.2023 15:44 Відповісти
і так "копіпастер" лінивий погугли нахрена на ствола стоять датчики вигину ствола
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21.04.2023 00:52 Відповісти
Ну вы конечно не "копіпастер"... Вы наверное сами проектируете танки, управляете ими и всё знаете, а те танкисты на видио, сплошные дилетанты... Блин, да как же армия без таких экспертов, как вы обходится?
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21.04.2023 03:29 Відповісти
ти мені цю копіпасту не висирай,вантажівка не дерево і коли вона в грязюці вильне от тоді будеш казати про "не хотіли їбатись" клоун блеать...
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21.04.2023 00:46 Відповісти
Ты овощ блеать, перед тем как писать свои высеры, сначала пообщайся с реальными танкистами, диванный планктон...
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21.04.2023 03:19 Відповісти
А дурнішого не могли придумать?
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20.04.2023 10:47 Відповісти
..звісно, то не моя "диванна" справа, але так би не робив
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20.04.2023 10:48 Відповісти
Задок помял, а так - нормуль!
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20.04.2023 10:51 Відповісти
Не думаю, що це добре для ствола...
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20.04.2023 10:54 Відповісти
А об'їхати і витягнути тросом не здогадалися?
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20.04.2023 10:57 Відповісти
Угу.
Хто зна, є той трос, чи немає...
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20.04.2023 11:04 Відповісти
Троса нет ни на танке ни в грузовике? Они что на прогулку ехали?
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20.04.2023 11:09 Відповісти
Фантазії звісно, але.
1. Танковий трос швидше є, але це робота тим тросом користуватися.
2. На авто швидше нема. Це ж його десь узяти було потрібно.
3. Простіше і швидше стволом виштовхати, що не є найкращим варіантом..
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20.04.2023 12:02 Відповісти
що заважало башту розвернути і пхнути корпусом?
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20.04.2023 14:31 Відповісти
Також так подумав.
Потім придивився куди по висоті пападе передок у танка.
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20.04.2023 16:15 Відповісти
Водію троса треба мати, тільки через Резнікова не варто купляти - він ще за яйця не відсидів.
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20.04.2023 11:01 Відповісти
И они еще етим хвастаются? По шее бы им надавать за то что пушкой которая самая дорогая в етом танке толкают грузовики
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20.04.2023 11:01 Відповісти
тепер зрозуміло чому контрнаступ переноситься
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20.04.2023 11:01 Відповісти
Объехать, зацепить трос и вуаля, но трос, по ходу, пропили !
П.С. Служил, приходилось так делать ....
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20.04.2023 11:11 Відповісти
Нахера таке відео виставляти?. Західні партнери нам дають зброю (танки в тому числі), не думаю що таке відео позитивно впливатиме на наступні рішення про допомогу. Скажем її то надаватимуть, але щось попростіше, що має захист проти дурня, типу саперної лопати
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20.04.2023 11:15 Відповісти
В контрактах на поставку танков от партнёров:
Пункт № 1. Гарантийные обязательства на ствол танка не распространяются !
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20.04.2023 11:21 Відповісти
Це просто виглядає типу нам подарували мікроскоп, а ми їм забиваєм цвяхи, тому що нам влом витягнути молоток. Які шанси що нам подаруть ще один мікроскоп
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20.04.2023 12:42 Відповісти
Після такого і з'являються колісні танки.
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20.04.2023 11:33 Відповісти
Це просто якась Дурня...
Просто Немає слів одна лайка..😡😡😡
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20.04.2023 11:37 Відповісти
А заїхати наперед та зачепити тросом - розуму не вистачило?А з рашистів сміємося.
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20.04.2023 11:42 Відповісти
А точно надо было "толкнуть из грязи"? Мне показалась, что задача была ****** ...ать всю заднюю часть кузова дорогого импортного армейского грузовика.
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20.04.2023 11:53 Відповісти
і заодно погнути гармату,***** я куєю
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20.04.2023 14:30 Відповісти
Нема що казати. Леопардів мабуть не дочекатись нам ніколи. Навіщо це показувати? Цензор ви ідіоти.
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20.04.2023 12:10 Відповісти
Схоже на якесь армійське порно.
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20.04.2023 12:37 Відповісти
Теперь вместо танков будем получать тягачи.
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20.04.2023 12:53 Відповісти
А развернуть башню и толкнуть либо башней либо корпусом?
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20.04.2023 13:20 Відповісти
Боже як тупо!
Тупішого відео не бачив! Зіпсуй гармату танка швидко!
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20.04.2023 13:24 Відповісти
КТ за таке "буксирування"розжалувати і до піхоти.Мало того що ствол шкодять та ще протиткатники псують
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20.04.2023 17:12 Відповісти
Ааа, так вот зачем танку вот это бревно спереди!!! Теперь понятно!
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21.04.2023 10:56 Відповісти
Нужно так же сделать Абрамсом и послать видео Байдену, пусть посмотрит как надо танки использовать. Приколюха от ЗСУ, спасибо деду за лендлиз, но ваши танки шо то плохо стреляют и дуло немного погнуто!
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21.04.2023 11:08 Відповісти
 
 