Танкісти допомагають виштовхати з багна загрузлу вантажівку. ВIДЕО

Екіпаж українських танкістів допоміг виштовхати з багна вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому танк своєю гарматою підштовхує автомобіль на твердий грунт, бійці опублікували у соцмережах.

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