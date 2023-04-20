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Українські воїни захопили двох полонених. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни полонили двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були поранені під час штурму їх позицій. Судячи із відеозапису, українським воїнам чинили опір 11 окупантів.
Топ коментарі
+18 Trevo Trow
показати весь коментар20.04.2023 11:07
+14 Андрей Фещенко b0999e85
показати весь коментар20.04.2023 11:06
+11 Андрей Фещенко b0999e85
показати весь коментар20.04.2023 10:59
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https://youtu.be/oCx1nFQLz-Q?t=103
Раньше хоть самокаты давали) теперь билеты в цирк 😝
Мелчаете рашисткий вирус, мельчаете недораз*****
За ціх тарганів мало шансів когось вимінять.
а до кремлівського фашиста звертайтесь 😡
але чомусь згадалися розмови "хто і чого тут" вже після успішної "бійки за клЮбом", як "зальотні крутелики" получили конкретної пзди від "мЄстних"...
по-факту воно так і є, тільки у жахливих масштабах.. Московія-терорист-паразит має здохнути, бо не буде життя нікому