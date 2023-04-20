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Українські воїни захопили двох полонених. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були поранені під час штурму їх позицій. Судячи із відеозапису, українським воїнам чинили опір 11 окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+18
Губить дебілізм на виборах, а не доброта.
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20.04.2023 11:07
+14
Треба, але щоб після полона ці кацапи забули не тільки дорогу до України, а й як їх звати, куди в туалет ходити і де вони живуть взагалі.
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20.04.2023 11:06
+11
Наша доброта нас погубить...
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20.04.2023 10:59
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Наша доброта нас погубить...
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20.04.2023 10:59 Відповісти
Тобто, брати в полон не треба?
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20.04.2023 11:00 Відповісти
Треба, але щоб після полона ці кацапи забули не тільки дорогу до України, а й як їх звати, куди в туалет ходити і де вони живуть взагалі.
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20.04.2023 11:06 Відповісти
Доброта,ще нікого не погубила,
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20.04.2023 11:05 Відповісти
Ось його доброта погубила, і таких прикладів дофіга і більше
https://youtu.be/oCx1nFQLz-Q?t=103
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20.04.2023 11:14 Відповісти
Людина захворіла сказом. До чого тут доброта? Щоб не захворіти треба щеплюватися своєчасно
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20.04.2023 11:19 Відповісти
то не людина,,),,
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20.04.2023 11:20 Відповісти
я маю на увазі ролик за посиланням
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20.04.2023 11:55 Відповісти
Я спеціально поставив часову мітку на відео, де людина, яка захворіла на сказ, каже, що по доброті вирішив погодувати собаку на дачах, а він його цапнув. Він по доброті душевній його погодував? Він помер потім. Доведено, на цьому прикладі, що доброта іноді вбиває добрих ?
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20.04.2023 11:55 Відповісти
Хоч сто собак годуй, але навіть якщо не годував і тебе щось цапнуло четверолапе, то треба одразу щеплюватися! Тут справа зовсім не в доброті, а ставленні до власного життя
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20.04.2023 11:57 Відповісти
Ми кажемо про конкретний випадок того дядька, який погодував собаку, який його вкусив.
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20.04.2023 12:27 Відповісти
Впро що??,),тож Тупий кацап!,),та навіть скажена собака,тай та розуміє,),що орка треба рвати на куски,,)),,
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20.04.2023 11:19 Відповісти
Губить дебілізм на виборах, а не доброта.
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20.04.2023 11:07 Відповісти
Я-Я натюрліх .
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20.04.2023 11:10 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/50767 вместо обещанных дров супруге чмобика из Карачаево-Черкесии привезли два билета в цирк.
Раньше хоть самокаты давали) теперь билеты в цирк 😝
Мелчаете рашисткий вирус, мельчаете недораз*****
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20.04.2023 11:00 Відповісти
Треба було в пельку насипати української землі, забрати документи і прирізать тихенько.
За ціх тарганів мало шансів когось вимінять.
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20.04.2023 11:02 Відповісти
В вас в роду кацапів мабуть багато було
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20.04.2023 11:29 Відповісти
Не розумію сенсу оцих "душещіпательних" розмов з окупантами. Вони прийшли за грошима і совість їм не заважає вбивати.
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20.04.2023 11:10 Відповісти
vony 6e j narkomany.....ze prosto kazaps´ki zombi 🤖
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20.04.2023 11:34 Відповісти
Піди разом с хлопцями і покажи як треба поводитись!
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20.04.2023 14:50 Відповісти
Ви унітаз не знайшли, щоб в нього сернути?
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20.04.2023 15:24 Відповісти
Закопайте їх там живими, на більше вони не заслуговують.
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20.04.2023 11:15 Відповісти
А чого вони ще з головами?
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20.04.2023 11:19 Відповісти
Про жорстокість , це не до нас , украінців ,
а до кремлівського фашиста звертайтесь 😡
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20.04.2023 11:39 Відповісти
про те, що жорстокість породжує жорстокість розказуйте кац*ПАМ. тут війна, а не тренінг на виживання
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20.04.2023 13:34 Відповісти
..напевне, що не в тєму, бо все дуже серйозно...
але чомусь згадалися розмови "хто і чого тут" вже після успішної "бійки за клЮбом", як "зальотні крутелики" получили конкретної пзди від "мЄстних"...
по-факту воно так і є, тільки у жахливих масштабах.. Московія-терорист-паразит має здохнути, бо не буде життя нікому
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20.04.2023 11:29 Відповісти
Для обміну на наших , ці виродки потрібні нам 😠
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20.04.2023 11:37 Відповісти
велика спокуса валити ціх орків без зайвих питань.. або прострелити ноги щоб з ними возились самі орки (но це зручно перед обміном робити.. але якось важко це буде пояснювати...).. мабудь легше валити іх відразу спочатку простреливши ноги звичайно....
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20.04.2023 11:45 Відповісти
Ти ба! Коли їм пропонували здаватися, то вони української мови не розуміли, а потім так швидко навчилися!
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20.04.2023 12:01 Відповісти
Эти животные являются разносчиками ВИЧ и прочей дряни, с ними нужно быть аккуратным, лучше утилизировать...
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20.04.2023 12:48 Відповісти
Відрізати їм голови
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20.04.2023 15:08 Відповісти
 
 