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СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у "газових камерах. АУДIО

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Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У травні минулого року його призначили так званим "комендантом селища Чернігівка" у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.
 На цій "посаді" виконував завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України. Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти", - йдеться в повідомленні.

Окупанти, за наказом комбата, розшукували українських патріотів та  викрадали їх. У катівнях до українців застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.

"Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців. Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони", - зазначили у спецслужбі.

СБУ встановила, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також "покривав" вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.  Крім того, співробітники Служби безпеки отримали свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості й катували через його підписку на український Телеграм-канал. Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники "звинуватили" у коригуванні вогню ЗСУ. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників", - додали у СБУ. 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.04.2023 11:03
+20
Кожен такий факт треба показувати тим довбо#бам які досі підтримують Зеленського , бо без його оманських договорняків з Путіним не було б здачі Півдня , Півночі , розмінування Чонгару ,трагедії Маріуполя .Впевнений що і рашисти і ЗЕзрадники понесуть найсуворіше покарання за свої злочини.
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20.04.2023 11:12
+17
чурка ******!
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20.04.2023 11:09
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Дорогие наши украинцы, крепимся, будем хитрее врага. Отомсть кацапам будет жесточайшая.
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20.04.2023 11:03 Відповісти
Саме гидке у цьому, що пращурів ціх чурок йб@них, кацапи завоювали вирізали цілими містами і селами, а тепер вони служать своїм катам. Рашка і її народи конченні ******** без історичної пам'яті
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20.04.2023 12:51 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.04.2023 11:03 Відповісти
👍,,Амінь!,
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20.04.2023 11:12 Відповісти
А фашистами ці істоти називають українців…
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20.04.2023 11:06 Відповісти
чурка ******!
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20.04.2023 11:09 Відповісти
Аюбан Разье...бан или, как его там- что за макака? Чистокровный русак, т.е. тварь конченная.
Кардинат движен кАлон да. И эти отбросы человечества пришли сюда типа защищать русский язык?
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20.04.2023 11:12 Відповісти
Кожен такий факт треба показувати тим довбо#бам які досі підтримують Зеленського , бо без його оманських договорняків з Путіним не було б здачі Півдня , Півночі , розмінування Чонгару ,трагедії Маріуполя .Впевнений що і рашисти і ЗЕзрадники понесуть найсуворіше покарання за свої злочини.
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20.04.2023 11:12 Відповісти
Треба шось на зразок ізраільського Моссада -- шоб можна дістати лібо де .
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20.04.2023 11:14 Відповісти
свинособаки, заплатять за все!,,та за Всіх!,
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20.04.2023 11:14 Відповісти
А який же наказ може віддати й@баний монголо-татарин? Це чергове нашестя варварів на Київську Русь.
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20.04.2023 11:17 Відповісти
А воно що ще живе?
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20.04.2023 11:22 Відповісти

Не Аюба. Аюб!!!

«Эльдаров Аюб Эльдарович, 1985 года, гражданин россии, уроженец села Дилим Казбековского района Дагестанской АССР, РФСР. Командир батальона 96 полка оперативного назначения воинской части № 6780, 46-й ордена Жукова отдельной бригады, войск национальной гвардии рф, подполковник», - говорится в сообщении.
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20.04.2023 11:31 Відповісти
аюба ельдаров...у кацапів ще лишилися ісконно рускіє івани? чи вже тільки чурки, що називають себе руськими?
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20.04.2023 11:51 Відповісти
 
 