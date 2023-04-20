СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у "газових камерах. АУДIО

Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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"У травні минулого року його призначили так званим "комендантом селища Чернігівка" у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.

На цій "посаді" виконував завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України. Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти", - йдеться в повідомленні.

Окупанти, за наказом комбата, розшукували українських патріотів та викрадали їх. У катівнях до українців застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.

"Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців. Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони", - зазначили у спецслужбі.

СБУ встановила, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також "покривав" вбивства викрадених громадян своїми підлеглими. Крім того, співробітники Служби безпеки отримали свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості й катували через його підписку на український Телеграм-канал. Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники "звинуватили" у коригуванні вогню ЗСУ. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників", - додали у СБУ.