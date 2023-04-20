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Бійці захопили ворожу позицію, розглядають трофейні консерви та жартують: "Балу, будеш кашу гречану?", - "Не їж. Він тебе отруїти хоче". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни захопили ворожу позицію на одному із напрямків бойових дій та ліквідували там щонайменше трьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому бійці показують ворожі окопи, опублікований у соцмережах. Один із воїнів розповідає, що вони вже укріплюються на новій позиції та показує трофеї. Боєць шкодує, що захоплена стрілецька зброя вже не придатна і дуже сумнівається у придатності трофейної консерви.
"Балу, будеш кашу гречану?", - "Балу, не їж. Він тебе отруїти хоче", - чути на записі розмову бійців.
Топ коментарі
+25 Hanka Panyanka
показати весь коментар20.04.2023 11:27
+20 shokolad
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+14 A San
показати весь коментар20.04.2023 11:15
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Вчора дивився відео з полоненим кацапом , коли його запитують - чому пішов вбивати українців , відповідає - знайома доярка на фермі ( де він очевидно працював ) розповіла що тут одні фашисти , не зміг з цим миритись .
Всього лиш - якась доярка , Карл !!! розповіла сп'яну ..