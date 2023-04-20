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Бійці захопили ворожу позицію, розглядають трофейні консерви та жартують: "Балу, будеш кашу гречану?", - "Не їж. Він тебе отруїти хоче". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни захопили ворожу позицію на одному із напрямків бойових дій та ліквідували там щонайменше трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому бійці показують ворожі окопи, опублікований у соцмережах. Один із воїнів розповідає, що вони вже укріплюються на новій позиції та показує трофеї. Боєць шкодує, що захоплена стрілецька зброя вже не придатна і дуже сумнівається у придатності трофейної консерви. 

"Балу, будеш кашу гречану?", - "Балу, не їж. Він тебе отруїти хоче", - чути на записі розмову бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+25
залишайтесь живі, хлопці..., перемог вам ще більше...
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20.04.2023 11:27
+20
Хай береже Господь всіх українських Захисників ! Ви в нас найкращі, хлопці !
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20.04.2023 11:31
+14
По нашивці видно ,що Балу - американський НАТІВський найомник ,і ім'я американське)
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20.04.2023 11:15
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По нашивці видно ,що Балу - американський НАТІВський найомник ,і ім'я американське)
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20.04.2023 11:15 Відповісти
І розмовляють суто англійською))
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20.04.2023 11:31 Відповісти
залишайтесь живі, хлопці..., перемог вам ще більше...
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20.04.2023 11:27 Відповісти
Хай береже Господь всіх українських Захисників ! Ви в нас найкращі, хлопці !
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20.04.2023 11:31 Відповісти
Як же мокши все засрали...що дома, що в окопах, де живуть, там і сруть..бидло..у себе все загівняшали, до нас поперлись..тварюки з країни-помийки
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20.04.2023 11:34 Відповісти
На каналі "Без цензури" журналісти розпаковували і дегустували свинособацький сухпайок - ледве не блювонув. Але для свинособак саме те
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20.04.2023 11:39 Відповісти
захоплена ворожа позиція, трофейні консерви та жарти
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20.04.2023 11:40 Відповісти
Кінчені ідіоти ,, вже навіть кашу в ********* позначають своїм - Z !! Ціла країна збожеволіла від пропаганди .пц !!
Вчора дивився відео з полоненим кацапом , коли його запитують - чому пішов вбивати українців , відповідає - знайома доярка на фермі ( де він очевидно працював ) розповіла що тут одні фашисти , не зміг з цим миритись .
Всього лиш - якась доярка , Карл !!! розповіла сп'яну ..
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20.04.2023 11:43 Відповісти
Для бурятов и всяких чурок - то деликатес !
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20.04.2023 11:54 Відповісти
Bring ihm Essen
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20.04.2023 12:13 Відповісти
"грєча!" )))
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20.04.2023 13:16 Відповісти
Кацапське краще не їсти - кацапська їжа і продукція визиває ригання навіть у самих кацапів.
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20.04.2023 14:20 Відповісти
Треба зібрати всю цю хєрню,і заставити жрати полонених кацапів. Бо дуже вже вони добре себе в полоні почувають.
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20.04.2023 16:07 Відповісти
 
 