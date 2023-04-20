УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11663 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні Війна
1 601 1
війна (56389) окупація (5831) активіст (295)

"Жовта стрічка" - у заголовках світової преси: У Брюсселі відкрили виставку State of Defiance. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Брюсселі відбулася виставка, яка розповідає історію підпільного руху опору в умовах російської окупації.

Про це активісти "Жовтої Стрічки" повідомляють у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Поп-ап виставка під назвою State of Defiance розповідала, зокрема, про історії "Жовтої Стрічки".

Про виставку можна прочитати на англомовному, франкомовному та італомовному Euronews, The Guardian, The Telegraph, RÚV, EFE, RTBF, Lavenir, HLN.

Також читайте: "З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація": Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію на півострові. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нещіре захоплення сурогатами. Якщо Брюсель цікавить досвід справжнього опору в умовах москальської окупації, хай організують виставку, присвячену УПА.
показати весь коментар
20.04.2023 11:52 Відповісти
 
 