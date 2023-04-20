"Жовта стрічка" - у заголовках світової преси: У Брюсселі відкрили виставку State of Defiance. ВIДЕО

У Брюсселі відбулася виставка, яка розповідає історію підпільного руху опору в умовах російської окупації.

Про це активісти "Жовтої Стрічки" повідомляють у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Поп-ап виставка під назвою State of Defiance розповідала, зокрема, про історії "Жовтої Стрічки".

Про виставку можна прочитати на англомовному, франкомовному та італомовному Euronews, The Guardian, The Telegraph, RÚV, EFE, RTBF, Lavenir, HLN.

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