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Прикордонники збили "Шахед" на Чернігівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники збили ударний ворожий безпілотник "Шахед" на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця падіння БПЛА українські воїни опублікували у соцмережі.

"Ворожий "літун" навіть не встиг здетонувати та ганебно гепнувся у лісосмузі", - пишуть прикордонники у коментарі до запису.

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Автор: Сергій Яковенко
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як би за таке зелені та й сам рєзніков не почали переслідувати й прикордонників в тому числі. це ж не дружній акт по відношенню до їх північних братків!
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20.04.2023 12:07 Відповісти
Українським прикордрнникам-черговий респект...
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20.04.2023 12:07 Відповісти
Двигло в нормі, зібрати і взад кацапам відправити
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20.04.2023 12:23 Відповісти
це не мопед ,це вже мотоцикл чотирьох тактний
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20.04.2023 12:25 Відповісти
как на мой любительский взгляд, выхлоп там расположен сбоку, как у двухтактника
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20.04.2023 20:56 Відповісти
 
 