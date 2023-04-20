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Прикордонники збили "Шахед" на Чернігівщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники збили ударний ворожий безпілотник "Шахед" на Чернігівщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця падіння БПЛА українські воїни опублікували у соцмережі.
"Ворожий "літун" навіть не встиг здетонувати та ганебно гепнувся у лісосмузі", - пишуть прикордонники у коментарі до запису.
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Fjall_Raven
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