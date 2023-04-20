Бійці та артилеристи 110-ї ОМБР ліквідували щонайменше сім окупантів поблизу Красногорівки на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та артилеристи атакували штурмову групу росіян та ліквідували щонайменше сім окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"110-а бригада спільно з артилерією знищують ворожу піхоту у селі Красногорівки Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Авдіївському напрямку знищено російський Мі-24