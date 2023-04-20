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Бійці та артилеристи 110-ї ОМБР ліквідували щонайменше сім окупантів поблизу Красногорівки на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та артилеристи атакували штурмову групу росіян та ліквідували щонайменше сім окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"110-а бригада спільно з артилерією знищують ворожу піхоту у селі Красногорівки Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.
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але всеодно добре - снаряди є, стріляють, влучають, що іще потрібно.