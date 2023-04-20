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Бійці та артилеристи 110-ї ОМБР ліквідували щонайменше сім окупантів поблизу Красногорівки на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та артилеристи атакували штурмову групу росіян та ліквідували щонайменше сім окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"110-а бригада спільно з артилерією знищують ворожу піхоту у селі Красногорівки Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Переробка музикального шедевру поганюча!
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20.04.2023 13:09 Відповісти
Навпаки дуже гарнюча 👍🏼🙁
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20.04.2023 14:49 Відповісти
Спаскудили гарну пісню. Всьому є межа.
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20.04.2023 20:08 Відповісти
ну, таке. влучання в одного, виписують собі премію за чотирьох.

але всеодно добре - снаряди є, стріляють, влучають, що іще потрібно.
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20.04.2023 13:59 Відповісти
не знал что за свиноцабак премию платят...!\ты сколько уже получил...?\
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20.04.2023 16:13 Відповісти
Найкраща інтерпретація пісні я коли-небудь чув 😁
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20.04.2023 14:43 Відповісти
 
 