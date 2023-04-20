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Морпіхи із 35-ї ОБрМП підпалили ворожий танк із "мангалом". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські морпіхи із 35-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Остроградського за допомогою міномету калібром 120 міліметрів знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. На записі видно, що ворожа бронемашина була обладнана для додаткового захисту так званим "мангалом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота аеророзвідників із 35-ї бригади морської піхоти. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Хвилина мовчання: згадаймо льотчика Олександра Жиброва
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20.04.2023 13:37
+7
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20.04.2023 13:20
+6
мда..одні руїни
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20.04.2023 13:43
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О! Шашлик!
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20.04.2023 13:16 Відповісти
Той шашлик ще і побіг. Не досмажили.
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20.04.2023 13:20 Відповісти
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20.04.2023 13:20 Відповісти
"Краєвид" несамовитий....
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20.04.2023 13:28 Відповісти
сьогодення війни
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20.04.2023 14:00 Відповісти
сталінград відпочиває..
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20.04.2023 18:50 Відповісти
схоже на відеомонтаж з двох шматків відео, 24-та секунда ролика у цьому сенсі бентежить,
якщо відео не редаговане, то врятувався лише один орк, та й то маловірогідно, щоб в один танк напхалося аж шестеро тварюк, для кращого настрою краще сподіватися, що двоє орків все-таки потрапили на концерт до Кобзона
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20.04.2023 13:30 Відповісти
ти диви, який "живучий"... горить і їде.... - термінатор.
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20.04.2023 13:31 Відповісти
мда..одні руїни
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20.04.2023 13:43 Відповісти
Один москалюга , з підсмаженою дупою , таки побіг 🙁
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20.04.2023 14:09 Відповісти
Мангалоиды спеклись
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20.04.2023 16:40 Відповісти
 
 