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Морпіхи із 35-ї ОБрМП підпалили ворожий танк із "мангалом". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські морпіхи із 35-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Остроградського за допомогою міномету калібром 120 міліметрів знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. На записі видно, що ворожа бронемашина була обладнана для додаткового захисту так званим "мангалом".
Топ коментарі
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.04.2023 13:37
+7 николай николаенко 598090f8
показати весь коментар20.04.2023 13:20
+6 Ihor Demkiv 98d868d7
показати весь коментар20.04.2023 13:43
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якщо відео не редаговане, то врятувався лише один орк, та й то маловірогідно, щоб в один танк напхалося аж шестеро тварюк, для кращого настрою краще сподіватися, що двоє орків все-таки потрапили на концерт до Кобзона