Морпіхи із 35-ї ОБрМП підпалили ворожий танк із "мангалом". ВIДЕО

Українські морпіхи із 35-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Остроградського за допомогою міномету калібром 120 міліметрів знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. На записі видно, що ворожа бронемашина була обладнана для додаткового захисту так званим "мангалом".

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