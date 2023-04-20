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"Місія честі": бійці ССО евакуювали тіло загиблого побратима з-під носа ворога. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці ССО розповіли про місію евакуації тіла загиблого побратима з ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли під час однієї з операцій на півдні загинув оператор бойової групи – його поранені побратими були змушені лишити тіло під час відходу. Та, полишаючи загиблого, добре розуміли, що віднині їхнім головним завданням є повернення свого товариша назад.

"Це для нас честь забрати своїх загиблих побратимів. Ніхто не лишається на полі бою" - розповідає боєць ССО ЗС України, який вирушив за загиблим побратимом.

Район, де лишилося тіло нашого воїна, перебував під щільним обстрілом росіян і ризиком була сама спроба дійти тієї ділянки. Попри надзвичайну небезпеку оператори Сил спеціальних операцій дісталися свого товариша і забрали його тіло з-під носа противника.

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Автор: Сергій Яковенко
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Честь і хвала Нашим Козакам.
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20.04.2023 14:14 Відповісти
Слава українським Героям!....
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20.04.2023 14:16 Відповісти
Хлопці , Ви Героі ,
молимось за Вас та зплишайтеся живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.04.2023 14:26 Відповісти
 
 