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Київрада підтримала створення Національного воєнного цвинтаря в Биківнянському лісі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Київрада проголосувала за створення Національного воєнного цвинтаря в Биківнянському лісі, поряд з меморіалом жертв сталінських репресій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ухвалу підтримали 79 депутатів.

"Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню Меморіалу наших героїв. Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла", - заявив мер Віталій Кличко.

"Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації Меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна", - додав мер.

Раніше меморіальне кладовище планували створити на Лисій горі, що викликало невдоволення як частини депутатів, так і громадськості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київраді скасували рішення про побудову військового кладовища на Лисій горі

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+3
це якраз закінчений ідіот в шабаші відьм вірить
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20.04.2023 15:03
+2
там, як почнуть ховати, ще могили сталінських часів будуть знаходити...там же не все досліджено...
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20.04.2023 14:36
+2
Ви цьому вірите? У нас вже упрядкували ліс..були гектари, а став клаптик..наковбасили новобудов
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20.04.2023 14:58
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там, як почнуть ховати, ще могили сталінських часів будуть знаходити...там же не все досліджено...
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20.04.2023 14:36 Відповісти
І ліс знесуть..в самому Києві стільки є промзон, недобудов..і не на окраїнах..якраз можна було б нормально упорядкувати і нормальний проект зробити
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20.04.2023 14:51 Відповісти
взагалі то концепція передбачає поховання між дерев, тож ліс не зноситемимуть...
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20.04.2023 14:54 Відповісти
Ви цьому вірите? У нас вже упрядкували ліс..були гектари, а став клаптик..наковбасили новобудов
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20.04.2023 14:58 Відповісти
Вам для захисників лісу шкода?
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20.04.2023 14:58 Відповісти
Не треба перекручувати.
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20.04.2023 15:15 Відповісти
От і добре. Замордованих сраліним перепоховають заодно.
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20.04.2023 15:07 Відповісти
Добре, що знайшовся хтось в кабміні, який вправив залишки сірої речовини в голові клячка та його поплічників.
Нагадаю, київська влада планувала створити той Меморіал на місці страти злочинців та шабашу відьм - Лисій горі.
Закінчені ідіоти!
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20.04.2023 14:46 Відповісти
Аха зедебіли. Які під шумок знесуть півлісу і ще з десяток новобудов відгрохають. Як зробили з Парком партизанської слави. Упорядкували..лісу немає, одні висотки стирчать.
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20.04.2023 14:54 Відповісти
У кожному пості у вас катастрофа... так не можна.
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20.04.2023 15:00 Відповісти
Та Ви що!! То радійте своїм рожевим окулярам й поні! І катострофа - це наша реалтність, до якої привели коміки пр владі.
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20.04.2023 15:13 Відповісти
Та, пише х психлікарні.
Нічому дивуватися.
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20.04.2023 15:43 Відповісти
це якраз закінчений ідіот в шабаші відьм вірить
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20.04.2023 15:03 Відповісти
На землі вже не має місця де б когось не вбили і по такій логіці як в нього то нових вже й ховати не має.
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20.04.2023 15:06 Відповісти
Дебіляко!
В шабаші відьм зараз ніхто не вірить.
Але, кожне місце має свою історію і карму!
Там досі збираються різні язичники та влаштовують поклоніння Перуну і тд.
А колись там стояли шибениці, на яких бовталися страчені.
Вважаєш, це те місце, де повинні бути поховані наші захисники!
Тоді, ти кацапська **** і клячкоський жополиз!
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20.04.2023 15:41 Відповісти
 
 