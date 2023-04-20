Ворожа бронемашина вибухає після влучного пострілу українських воїнів. ВIДЕО

Українські воїни атакували колону із трьох ворожих бронемашин та знищили принаймні одну із них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафільмований потужний вибух, який, ймовірно, спричинений детонацією боєкомплекту.

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