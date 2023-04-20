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Ворожа бронемашина вибухає після влучного пострілу українських воїнів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни атакували колону із трьох ворожих бронемашин та знищили принаймні одну із них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафільмований потужний вибух, який, ймовірно, спричинений детонацією боєкомплекту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи із 35-ї ОБрМП підпалили ворожий танк із "мангалом". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+31
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20.04.2023 15:17
+13
Як торгани тікають. Любо дивитись.
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20.04.2023 15:00
+9
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
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20.04.2023 15:03
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Як торгани тікають. Любо дивитись.
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20.04.2023 15:00 Відповісти
жить-та хочецца!
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20.04.2023 15:04 Відповісти
шкода, що не навалили по решті двом
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20.04.2023 15:05 Відповісти
якби хотіли жити, то в Україну не їхали б.
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20.04.2023 21:51 Відповісти
ни в одной бронемашине нет такого бк чтоб так хлопнуть и задымится...скорее всего везли чтото тяжёлое-к пиону например заряды,красота
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20.04.2023 15:02 Відповісти
Видел видео, где эти клоуны наложили сверху на задок БМП штут 30 противотанковых мин, везли куда то, достаточно было гранаты с дрона, чтоб все это сдетонировало...
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20.04.2023 16:11 Відповісти
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
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20.04.2023 15:03 Відповісти
karaluchy ociekają od światła
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20.04.2023 15:03 Відповісти
Happy 420 😁
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20.04.2023 15:15 Відповісти
Благодатний вогонь.
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20.04.2023 15:16 Відповісти
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20.04.2023 15:17 Відповісти
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20.04.2023 15:24 Відповісти
Ха-ха-ха! У кацапів з «ця» великі проблеми. Їхня рускагаварящая щелепа не спроможна вимовити «ця» у них виходить лише «ца».
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20.04.2023 15:27 Відповісти
Экипаж весь сдох,
А наводчик БОГ....

(напевать на мотив песни "Танец на барабане")
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20.04.2023 15:19 Відповісти
"...Ну, а ты была вся лучу подстать...".

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20.04.2023 19:35 Відповісти
Гарний боєкомплект, запорука яскравого вибуху.
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20.04.2023 15:55 Відповісти
 
 