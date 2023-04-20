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Ворожа бронемашина вибухає після влучного пострілу українських воїнів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни атакували колону із трьох ворожих бронемашин та знищили принаймні одну із них.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафільмований потужний вибух, який, ймовірно, спричинений детонацією боєкомплекту.
Топ коментарі
+31 Nikol Pricol
показати весь коментар20.04.2023 15:17
+13 Игорь Матвеев 4ee89144
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+9 Андрей К-о
показати весь коментар20.04.2023 15:03
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