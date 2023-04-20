11 761 6
Нічне полювання на окупантів: ЗСУ ліквідували групу супротивників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
23-й Окремий стрілецький батальйон ЗСУ поділився вдалим полюванням на російських військових: українським бійцям вдалося ліквідувати групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.
Оператори БПЛА за допомогою тепловізорів завдали влучних ударів по позиціях російських військ, ліквідуючи супротивника за чотири постріли.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Добре, але так і не зрозумів з чого стріляли. При чому оператори БПЛА ?