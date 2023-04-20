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Нічне полювання на окупантів: ЗСУ ліквідували групу супротивників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

23-й Окремий стрілецький батальйон ЗСУ поділився вдалим полюванням на російських військових: українським бійцям вдалося ліквідувати групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.

Оператори БПЛА за допомогою тепловізорів завдали влучних ударів по позиціях російських військ, ліквідуючи супротивника за чотири постріли. 

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Автор: Ангеліна Шорохова
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20.04.2023 15:23 Відповісти
файний карамультук
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20.04.2023 15:39 Відповісти
А чому не "...ліквідували групу ворогів..."? Що це за "супротивник"? Ми в футбол граємо?
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20.04.2023 16:03 Відповісти
Не звертайте увагу, в них ще досі "в росії", замість "на московії". Ще засі московити "загинули" (дивно, що не героїчно), замість - знищені, подохли... Совок мізку невиліковний.
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20.04.2023 18:20 Відповісти
Оператори БПЛА за допомогою тепловізорів завдали влучних ударів по позиціях російських військ, ліквідуючи супротивника за чотири постріли.

Добре, але так і не зрозумів з чого стріляли. При чому оператори БПЛА ?
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20.04.2023 18:47 Відповісти
Працював снайпер з гвинтівки "Алігатор"
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20.04.2023 20:27 Відповісти
 
 