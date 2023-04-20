Нічне полювання на окупантів: ЗСУ ліквідували групу супротивників. ВIДЕО

23-й Окремий стрілецький батальйон ЗСУ поділився вдалим полюванням на російських військових: українським бійцям вдалося ліквідувати групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.

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Оператори БПЛА за допомогою тепловізорів завдали влучних ударів по позиціях російських військ, ліквідуючи супротивника за чотири постріли.

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