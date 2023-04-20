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Бійці з ПТРК "Фагот" підстрелили окупантів, що облаштовували спостережний пункт поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Точним ударом по ворогу із ПТРК "Фагот" відзначилися бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Воїни ліквідували двох окупантів, поки ті облаштовували спостережний пункт під Бахмутом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.
"Бавовна" прилетіла на російських вояк, коли ті тільки-но взялися за лопати.
"Окупанти копали окоп, а викопали собі… Протитанкісти 30 ОМБр взяли ПТРК "Фагот" і влупили по копачах ракетою. Фінал історії зрозумілий…", — йдеться у підписі до відео.
Топ коментарі
+5 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар20.04.2023 16:13
+4 Роман Дузінкевич
показати весь коментар20.04.2023 16:25
+3 Andrey 8d56c6e9
показати весь коментар20.04.2023 17:45
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Будь ласка, зачекайте...
А тут 2 орків ПТРК ракетою херачать...
і кого треба , вбило 😠...(с)
і кого треба , вбило 😠