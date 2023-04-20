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війна (56389) ліквідація (1937) Бахмут(Артемівськ) (1482) 30 окрема механізована бригада (133) ЗСУ (5706)

Бійці з ПТРК "Фагот" підстрелили окупантів, що облаштовували спостережний пункт поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Точним ударом по ворогу із ПТРК "Фагот" відзначилися бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Воїни ліквідували двох окупантів, поки ті облаштовували спостережний пункт під Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.

"Бавовна" прилетіла на російських вояк, коли ті тільки-но взялися за лопати.

"Окупанти копали окоп, а викопали собі… Протитанкісти 30 ОМБр взяли ПТРК "Фагот" і влупили по копачах ракетою. Фінал історії зрозумілий…", — йдеться у підписі до відео. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічне полювання на окупантів: ЗСУ ліквідували групу супротивників. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+5
Як діванний єксперд хочу запитати, вартість ракети к комплексу фагот - 10 тысяч долларов, не ліпше зі снайперьскої гвинтівки чи з крупнокаліберного кулемета було замочити орків, а так виказали що у них є протитанкова зброя.
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20.04.2023 16:13
+4
То "Фагот" чи "Стугна"?
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20.04.2023 16:25
+3
ДіпСтейт писав не так давно що орківська техніка в лісах Кремінної вільно собі катається та кошмарить наших. Навіть писали що Ур-77 підходив на 100 метрів до наших позицій, кидав собі шнур на них, підривав, і їхав назад.
А тут 2 орків ПТРК ракетою херачать...
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20.04.2023 17:45
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Як діванний єксперд хочу запитати, вартість ракети к комплексу фагот - 10 тысяч долларов, не ліпше зі снайперьскої гвинтівки чи з крупнокаліберного кулемета було замочити орків, а так виказали що у них є протитанкова зброя.
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20.04.2023 16:13 Відповісти
ДіпСтейт писав не так давно що орківська техніка в лісах Кремінної вільно собі катається та кошмарить наших. Навіть писали що Ур-77 підходив на 100 метрів до наших позицій, кидав собі шнур на них, підривав, і їхав назад.
А тут 2 орків ПТРК ракетою херачать...
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20.04.2023 17:45 Відповісти
То "Фагот" чи "Стугна"?
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20.04.2023 16:25 Відповісти
Можливо вломили з фагота, просто зйомка велася з монітору стугни.
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20.04.2023 16:38 Відповісти
Я нічого там не побачив.
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20.04.2023 16:44 Відповісти
ты пока ещё не копал окоп...\у тебя ещё всё впереди...\
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20.04.2023 16:54 Відповісти
Так щось кудись прилетіло. Що і куди?
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20.04.2023 17:11 Відповісти
Куди треба , прилетіло ,
і кого треба , вбило 😠...(с)
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20.04.2023 18:16 Відповісти
Куди треба , прилетіло ,
і кого треба , вбило 😠
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20.04.2023 18:10 Відповісти
Такі новини точкових ліквідацій ніщо поряд з новинами з ануляцієй цілого ПТУ з новорічними окупантами чи з крейсером москва.
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20.04.2023 18:27 Відповісти
 
 