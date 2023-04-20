Два окупанти марно намагаються пробігти через добре пристріляне українськими мінометниками місце поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Мінометники знищили щонайменше двох окупантів із міномета АГС-17 на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи по запису, місце, де пробігали загарбники, було добре пристріляно українськими воїнами. Лише один із росіян залишився неушкодженим.