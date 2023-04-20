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Два окупанти марно намагаються пробігти через добре пристріляне українськими мінометниками місце поблизу Бахмуту. ВIДЕО
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Мінометники знищили щонайменше двох окупантів із міномета АГС-17 на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи по запису, місце, де пробігали загарбники, було добре пристріляно українськими воїнами. Лише один із росіян залишився неушкодженим.
Топ коментарі
+13 irenka ko
показати весь коментар20.04.2023 16:00
+12 piter 200
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+6 Post-AV
показати весь коментар20.04.2023 15:55
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