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Два окупанти марно намагаються пробігти через добре пристріляне українськими мінометниками місце поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мінометники знищили щонайменше двох окупантів із міномета АГС-17 на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи по запису, місце, де пробігали загарбники, було добре пристріляно українськими воїнами. Лише один із росіян залишився неушкодженим.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+13
«Не убегай от снайпера. Умрешь уставшим». (с)
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20.04.2023 16:00
+12
Взагалі то АГС-17 це станковий гранатомет, на 9 році війни журналісти мали б знати...
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20.04.2023 16:07
+6
"Гарун бежал быстрее лани")
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20.04.2023 15:55
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"Гарун бежал быстрее лани")
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20.04.2023 15:55 Відповісти
«Не убегай от снайпера. Умрешь уставшим». (с)
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20.04.2023 16:00 Відповісти
А під землею не пробували?
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20.04.2023 16:06 Відповісти
Взагалі то АГС-17 це станковий гранатомет, на 9 році війни журналісти мали б знати...
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20.04.2023 16:07 Відповісти
Не из гаубицы же написали. Сойдет.
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20.04.2023 16:48 Відповісти
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20.04.2023 17:05 Відповісти
..а яка різниця
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20.04.2023 20:43 Відповісти
Навіщо таке писати: "...із міномета АГС-17..."?
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20.04.2023 17:25 Відповісти
Чергові окупанти відправились до пекла 😡
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20.04.2023 18:08 Відповісти
Битва за Циклопа. 1 СЕРІЯ. Канава смерті. Бат К2. Соледар-Сіверськ
https://www.youtube.com/watch?v=_VnDa8GWKKU
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20.04.2023 18:53 Відповісти
 
 