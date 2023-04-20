Башта російської бронемашини високо злітає угору після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Башта ворожої бронемашини злетіла високо угору після атаки українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного удару по ворогу бійці опублікували у соцмережах. Автор допису зазначає, що бронемашину знищили бійці-морпіхи поблизу Водяного на Донеччині.

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