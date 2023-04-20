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Башта російської бронемашини високо злітає угору після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Башта ворожої бронемашини злетіла високо угору після атаки українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного удару по ворогу бійці опублікували у соцмережах. Автор допису зазначає, що бронемашину знищили бійці-морпіхи поблизу Водяного на Донеччині.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
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20.04.2023 16:34
+22
А в это время на Рабссии:

Кричали женщины: Ура !
И в воздух чепчики бросали...(с)

Деньги, дрова, "Лада", медаль....
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20.04.2023 16:31
+22
Тепер черга за баштами Кремля.
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20.04.2023 16:35
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А в это время на Рабссии:

Кричали женщины: Ура !
И в воздух чепчики бросали...(с)

Деньги, дрова, "Лада", медаль....
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20.04.2023 16:31 Відповісти
Кричали женщины: Ура !
И в воздух чепчики бросали..

а их мальчишек мусора
на швабры молча надевали....
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20.04.2023 16:38 Відповісти
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20.04.2023 16:34 Відповісти
Тепер черга за баштами Кремля.
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20.04.2023 16:35 Відповісти
"персей" на борту нашкрябали))) весёлые дауны кацапские, вы и есть щупальца уродливой гидры, Персей это ВСУ, который рубит вас выродков паганых
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20.04.2023 16:35 Відповісти
Навіть Медуза колись була гарною та доброю дівчиною.
Але це не про рашистів. Вони такими мабуть народжуються.
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20.04.2023 16:42 Відповісти
А че они не сделали клапан сброса давления?
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20.04.2023 16:44 Відповісти
ну красиво же!
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20.04.2023 16:53 Відповісти
один дибил до последнего на броне стоял, тушить чтоли думал как то )))
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20.04.2023 16:54 Відповісти
Прыгать высоко, стремянку просил...
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20.04.2023 22:05 Відповісти
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20.04.2023 23:43 Відповісти
Та ще й мабуть органічним способом )
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21.04.2023 12:14 Відповісти
Башти летять ближче до сонця
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20.04.2023 17:01 Відповісти
То свинособаки летают как акробаты,то башни.СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!
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20.04.2023 17:30 Відповісти
У них башта замість люка. Аварійний вихід. Або виліт приліпленим до башти.
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20.04.2023 18:50 Відповісти
феерично!
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20.04.2023 18:58 Відповісти
Відеомонтаж такого не может бить со второй армієй Міра
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20.04.2023 19:27 Відповісти
Комбинация из 2 видео, разные бронемашины.
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21.04.2023 08:57 Відповісти
Схоже на старе відео , в цій нарізці начебто присутнє - https://www.youtube.com/watch?v=w2qcH4oq1qk
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20.04.2023 19:39 Відповісти
Кросівоє.
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21.04.2023 01:48 Відповісти
БМП-2 "Бєрєжок", на башті встановлені ПТКР.
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21.04.2023 09:19 Відповісти
 
 