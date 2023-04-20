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Башта російської бронемашини високо злітає угору після атаки українських воїнів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Башта ворожої бронемашини злетіла високо угору після атаки українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного удару по ворогу бійці опублікували у соцмережах. Автор допису зазначає, що бронемашину знищили бійці-морпіхи поблизу Водяного на Донеччині.
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
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+22 AbOriginal_UA
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+22 Ivan Livliv 4e8bb032
показати весь коментар20.04.2023 16:35
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Кричали женщины: Ура !
И в воздух чепчики бросали...(с)
Деньги, дрова, "Лада", медаль....
И в воздух чепчики бросали..
а их мальчишек мусора
на швабры молча надевали....
Але це не про рашистів. Вони такими мабуть народжуються.