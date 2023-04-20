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Українські штурмовики знищили чотири протитанкові гармати та дві вантажівки боєприпасів окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади спільно з воїнами 40-ої окремої артилерійської бригади знищили чотири ворожі протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Крім того, ЗСУ вдалося ліквідувати дві вантажівки з російськими боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки оприлюднили Сухопутні війська України.
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слава ЗСУ
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