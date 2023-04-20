УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11728 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
13 841 9
війна (56389) ліквідація (1937) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (165) 40 артилерійська бригада (25)

Українські штурмовики знищили чотири протитанкові гармати та дві вантажівки боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади спільно з воїнами 40-ої окремої артилерійської бригади знищили чотири ворожі протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Крім того, ЗСУ вдалося ліквідувати дві вантажівки з російськими боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки оприлюднили Сухопутні війська України

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці з ПТРК "Фагот" підстрелили окупантів, що облаштовували спостережний пункт поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодцы ребята, храни вас Бог
слава ЗСУ
показати весь коментар
20.04.2023 17:14 Відповісти
Бінго !!!👍👏🇺🇦
показати весь коментар
20.04.2023 17:15 Відповісти
Well done!
показати весь коментар
20.04.2023 17:16 Відповісти
"Вовки Да Вінчі" - ближній бій під Бахмутом.
https://storage2.censor.net/video/3/img00099992.mp4
показати весь коментар
20.04.2023 17:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
20.04.2023 17:19 Відповісти
Дві "Рапіри" - на позиції Дві - навіть на позицію не встали - навіть станини не розведені Одна з двох останніх - начебто ціла залишилася
показати весь коментар
20.04.2023 17:39 Відповісти
Красені! Артилерія- боги війни!
показати весь коментар
20.04.2023 18:59 Відповісти
добре, що б'ють влучно, але в другому випадку слід би було б додати ще хоч один. Може трішки пізніше.
показати весь коментар
20.04.2023 19:51 Відповісти
Класична музика на фоні жарених москалів- це вражає!
показати весь коментар
20.04.2023 19:53 Відповісти
 
 