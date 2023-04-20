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У Москві оточили пункт доставки через посилку з бюстом для пропагандиста "Звєзди". ВIДЕО
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Підозріла посилка прийшла у відділення на півночі Москви на ім’я Z-військора каналу Міноборони РФ "Звєзда" Костянтина Ісаєва.
Працівникам довелося викликати кінологів, які, втім, жодної вибухівки не знайшли, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.04.2023 17:18
+11 Сергей Хитушко 950d6b48
показати весь коментар20.04.2023 17:25
+11 Mora Zfayfer
показати весь коментар20.04.2023 17:33
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бояться свинособаки...це добре.
бiйтеся, сранi свинособаки! бiйтеся.
Україна ще нiчого не починала. у вас, Ziгануте лайно, ще все попереду.))