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Москва (1103) пропаганда (2566)

У Москві оточили пункт доставки через посилку з бюстом для пропагандиста "Звєзди". ВIДЕО

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Підозріла посилка прийшла у відділення на півночі Москви на ім’я Z-військора каналу Міноборони РФ "Звєзда" Костянтина Ісаєва.

Працівникам довелося викликати кінологів, які, втім, жодної вибухівки не знайшли, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+38
Отличный флешмоб!....
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20.04.2023 17:18
+11
Завалить всю московскую почту посылками с бюстами!
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20.04.2023 17:25
+11
.

бояться свинособаки...це добре.

бiйтеся, сранi свинособаки! бiйтеся.

Україна ще нiчого не починала. у вас, Ziгануте лайно, ще все попереду.))

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20.04.2023 17:33
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Отличный флешмоб!....
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20.04.2023 17:18 Відповісти
Там уже штук 5 таких бюстів розіслали))
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20.04.2023 17:23 Відповісти
Напевно там нічого такого не було. А жаль.
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20.04.2023 17:18 Відповісти
Завалить всю московскую почту посылками с бюстами!
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20.04.2023 17:25 Відповісти
Кацапи настільки тупі що не здогадуються що вибухівка може бути НЕ В БЮСТІ, і взагалі не в предметі, а наприклад розтяжечка в хаті, чи гранатка під машинкою?
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20.04.2023 17:29 Відповісти
Можна й без вибухівки..десь на прийомі, фуршеті підсиплять тетродетоксину..і амба, антидоту не існуює..чи рибку фугу недочистять..ця отрута в алкоголі розтворяється😁
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20.04.2023 17:38 Відповісти
Я же говорил что нужно отступая минировать бытовую технику и телефоны. Представляю какой бы на рашке был переполох если бы то в домах то на почте в3рывалось. Рашисты бы 3апретили выво3 наворованного с Украины, а 3начит для орков потерялся бы весь смысл идти воевать
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20.04.2023 17:30 Відповісти
Только надо быть уверенным, что достанется именно им. А вдруг хозяева вернутся или ещё кто-то из своих решит попользоваться брошенным...
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20.04.2023 17:37 Відповісти
Орки и так все минируюе. А хо3яева и мародеры должны и так 3нать что бе3 группы ра3минирования 3аходить в свои дома опасно
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20.04.2023 17:41 Відповісти
пора уже наградить 'бюстами' лаврова-медведева-шойгу....
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20.04.2023 17:33 Відповісти
.

бояться свинособаки...це добре.

бiйтеся, сранi свинособаки! бiйтеся.

Україна ще нiчого не починала. у вас, Ziгануте лайно, ще все попереду.))

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20.04.2023 17:33 Відповісти
А бюст чий, *уйла?
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20.04.2023 17:34 Відповісти
нє...тридвараса....
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20.04.2023 18:44 Відповісти
И главное на башке написано "PRESS"... Должно быть "ПРОПАГАНДОН"
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20.04.2023 17:41 Відповісти
головне щоб повсякчасно.похвилинно боялись всюди
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20.04.2023 17:48 Відповісти
Российский пропагандист Антон Красовский, который активно поддерживал Кремль в войне и радовался ракетным ударам по гражданскому населению Украины, заявил, что ему стало очень страшно жить, поскольку повсеместно его преследуют страх покушения и теракта.в социальных сетях все чаще говорят о работе «украинского Моссада»
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20.04.2023 17:51 Відповісти
Кацапи , ви кончені сцикуни , насправді
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20.04.2023 17:52 Відповісти
Це ми ще нічого не розпочинали....далі буде веселіше!
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20.04.2023 17:53 Відповісти
передасту ісаєву тоже звізда світить? чи підсвічує? страшно стало на болотах....
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20.04.2023 17:57 Відповісти
исаечку за испуг выписали?
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20.04.2023 18:21 Відповісти
Голвне- створити прецендент, а далі...
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20.04.2023 19:38 Відповісти
Никто не пишут что эта девушка , которая доставила голову из гипса для Татарского , где её взяла в сми , а обвиняют то украинцев то навалного.... А взяла она ,по другую сторону улицы в школе рисования и художеств и перешагнув улицу попала на выступления этого преступника Татарского . Напоминаю все камеры ,18 штук были отключенны вокруг кофе которая принадлежит зятю Пригожина.
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20.04.2023 19:44 Відповісти
😆
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20.04.2023 19:59 Відповісти


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20.04.2023 20:15 Відповісти
 
 