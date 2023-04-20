У Москві оточили пункт доставки через посилку з бюстом для пропагандиста "Звєзди". ВIДЕО

Підозріла посилка прийшла у відділення на півночі Москви на ім’я Z-військора каналу Міноборони РФ "Звєзда" Костянтина Ісаєва.

Працівникам довелося викликати кінологів, які, втім, жодної вибухівки не знайшли, повідомляє Цензор.НЕТ.

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