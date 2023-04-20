ЗСУ активно готуються до контрнаступу: воїни показали тренування із зачистки ворожих окопів. ВIДЕО

Третя штурмова бригада вдосконалює бойові навички: вибиває противника з позицій. Тренування із зачистки ворожих окопів та корегування дій з коптера йде повним ходом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з військових навчань опублікували у соцмережі.

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