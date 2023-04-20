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ЗСУ активно готуються до контрнаступу: воїни показали тренування із зачистки ворожих окопів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Третя штурмова бригада вдосконалює бойові навички: вибиває противника з позицій. Тренування із зачистки ворожих окопів та корегування дій з коптера йде повним ходом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з військових навчань опублікували у соцмережі.
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Перший Т90А на американській землі. Фото зроблено на одній із заправок у штаті Луізіана.
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html