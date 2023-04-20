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ЗСУ активно готуються до контрнаступу: воїни показали тренування із зачистки ворожих окопів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Третя штурмова бригада вдосконалює бойові навички: вибиває противника з позицій. Тренування із зачистки ворожих окопів та корегування дій з коптера йде повним ходом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з військових навчань опублікували у соцмережі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напередодні контрнаступу ЗСУ окупанти частіше здаються у полон, - представник штабу з питань полонених Матвієнко

Автор: Ангеліна Шорохова
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20.04.2023 17:40 Відповісти
Пам'ятаєте ,битва за Т-образку від батальйону К-2 ? вони випустили нове відео Битва за Циклопа. 1 СЕРІЯ. Канава смерті. Бат К2. Соледар-Сіверськ https://www.youtube.com/watch?v=_VnDa8GWKKU
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20.04.2023 17:45 Відповісти
повертайтесь живими i здоровими. щоб не було як у московських хенералiв "авось сойдєт, нє везєт в ученii, повезєт в бою".
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20.04.2023 17:50 Відповісти
Все як по писаному- граната..потім "поливаєш"...потім йдеш. Плюс дрони,які зараз дуже важливі...не на весіллях.)
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20.04.2023 17:55 Відповісти


Перший Т90А на американській землі. Фото зроблено на одній із заправок у штаті Луізіана.

https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html
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20.04.2023 18:02 Відповісти
Важко у навчанні - легко в бою.....
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20.04.2023 18:38 Відповісти
В основному все залежить від розвідданих, вмілих прорахунків та здатності мислити на полі бою як індивідуум.
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20.04.2023 18:42 Відповісти
 
 