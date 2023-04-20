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війна (56389) ліквідація (1937) 93 окрема механізована бригада (242) Стугна (78) ПТРК (70)

ЗСУ знищили ворожий СПГ разом із боєкомплектом із ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади ліквідували із ПТРК "Стугна-П" російський станковий протитанковий гранатомет і боєкомплект. Разом з цим прямим рейсом до пекла відправився ще один окупант, інший російський військовий - важкопоранений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські штурмовики знищили чотири протитанкові гармати та два ваговози боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Што это так бамкнуло 🔥🙃
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20.04.2023 18:09 Відповісти
45 оабр. Східний напрямок. Протитанкісти про роботу ПТРК «Стугна»! https://www.youtube.com/shorts/AzzkwcXD4Co
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20.04.2023 18:12 Відповісти
Є жмурик -- другого жалко -- помучиця .
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20.04.2023 18:14 Відповісти
зараз набіжать диванні генерали і скажуть що то дуже дорого по двох кацапах ракету за 20к пускати....
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20.04.2023 18:29 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.04.2023 18:33 Відповісти
... вночі працюють?
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20.04.2023 18:37 Відповісти
пан перший раз бачить відео застосування стугни п ?
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20.04.2023 19:53 Відповісти
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20.04.2023 18:37 Відповісти
Знов совок - ви напевно адепт "що всі американські фільми тупі - ги ги".
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20.04.2023 19:15 Відповісти
я адепт того, що ТИ ТУПИЙ. до чого ти тут спамиш?
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21.04.2023 15:27 Відповісти
Якщо порівнювати з Енштейном то я тупий - але якщо порівнювати з вами то хз хто тупий а хто і не тупий, хоча - ой вибачте не впізнав Лінкін Парк Енштейнович приємно з вами познайомитись!
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21.04.2023 15:59 Відповісти
лети на ЙУХА... чо придовбався? чи може ти кацап? висралося!? змий за собою. чи ти як БЕСпутін в чемодан все робишь!?
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21.04.2023 16:04 Відповісти
"чи може ти кацап?" пише мені людина яка постить світлини з кацапського фільму .
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21.04.2023 16:11 Відповісти
 
 