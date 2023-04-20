8 683 14
ЗСУ знищили ворожий СПГ разом із боєкомплектом із ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 93-ої окремої механізованої бригади ліквідували із ПТРК "Стугна-П" російський станковий протитанковий гранатомет і боєкомплект. Разом з цим прямим рейсом до пекла відправився ще один окупант, інший російський військовий - важкопоранений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Дегтяренко
показати весь коментар20.04.2023 18:09 Відповісти Мені подобається 4
Bob Fayn
показати весь коментар20.04.2023 18:12 Відповісти Мені подобається 4
Валентин Коваль 2a613f18
показати весь коментар20.04.2023 18:14 Відповісти Мені подобається 2
Віктор Телецький ac6b1b3e
показати весь коментар20.04.2023 18:29 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар20.04.2023 18:33 Відповісти Мені подобається 4
Luk Viktor
показати весь коментар20.04.2023 18:37 Відповісти Мені подобається 1
Віктор Телецький ac6b1b3e
показати весь коментар20.04.2023 19:53 Відповісти Мені подобається 0
Линкин Парк 91c1d8f7
показати весь коментар20.04.2023 18:37 Відповісти Мені подобається 5
smallevilshort
показати весь коментар20.04.2023 19:15 Відповісти Мені подобається 0
Линкин Парк 91c1d8f7
показати весь коментар21.04.2023 15:27 Відповісти Мені подобається 0
smallevilshort
показати весь коментар21.04.2023 15:59 Відповісти Мені подобається 0
Линкин Парк 91c1d8f7
показати весь коментар21.04.2023 16:04 Відповісти Мені подобається 0
✘
smallevilshort
показати весь коментар21.04.2023 16:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...