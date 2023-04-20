ЗСУ знищили ворожий СПГ разом із боєкомплектом із ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади ліквідували із ПТРК "Стугна-П" російський станковий протитанковий гранатомет і боєкомплект. Разом з цим прямим рейсом до пекла відправився ще один окупант, інший російський військовий - важкопоранений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.

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