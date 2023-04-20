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ЗСУ влаштували "бавовну" ворогу та ліквідували з десяток окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади спільно з 1-им механізованим батальйоном влаштували чергову "бавовну" окупантам. Внаслідок успішних ударів військові ліквідували близько десяти загарбників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі. На відео можна побачити, як бійці ЗСУ завдають влучних ударів по загарбниках, які облаштувались у напівзруйнованому приватному секторі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти марно намагаються пробігти через добре пристріляне українськими мінометниками місце поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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20.04.2023 18:55 Відповісти
Нужен напалм
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20.04.2023 18:57 Відповісти
бачу-наскiльки добротнi будинки були в цьому помешканi...як зiпсували людям життя **визволителi**!
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20.04.2023 19:00 Відповісти
Гинуть болотяники як мухи.
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20.04.2023 19:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.04.2023 19:15 Відповісти
Орков не жалко. Украинские хорошие дома жалко...😏
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20.04.2023 20:24 Відповісти
 
 