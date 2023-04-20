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Культура ніколи не буває поза політикою, - художниця, парамедикиня "Госпітальєрів" Єва Ройтер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Єва Ройтер. У мирному житті вона вчилася мистецтвознавству, була художницею й брала участь у розробці комп’ютерних ігор. Тепер Єва – парамедикиня батальйону "Госпітальєри" із позивним "Планочка". Як із мистецтва потрапити на війну та чи бувають культура й мистецтво поза політикою? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Єва Ройтер поговорять про мистецтво під час війни та повагу на війні.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+4
Парамедикиня - воно скрепно, годиться.
А художниця - фе.
Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
Правила мають бути єдині.
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20.04.2023 20:06
+3
Усі війни велися не за золото і нафту. Усі війни велися і ведуться за культуру.
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20.04.2023 20:14
+2
Правопис не наполягає? В 30-х роках у Харкові працювала кацапська лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню. А ось те саме в хореографії - https://youtu.be/4LfkgG6kqzQ?t=86 Звідки в Українській культурі Донбасу взялася кадриль?! Зверніть увагу на костюми, ані русска-украінскіє. Це все має свою назву - "ми адін нарот". І це все відбувалося в 2020-му році.
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20.04.2023 20:30
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Парамедикиня - воно скрепно, годиться.
А художниця - фе.
Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
Правила мають бути єдині.
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20.04.2023 20:06 Відповісти
"Згідно правил глухих хуторів без світла"?
Кацап, ти себе здав...
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20.04.2023 20:16 Відповісти
о дурник міський вирішив щось ляпнути.
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Застав дурня Богу молитись. Правопис не наполягає на тій чи іншій формі фемінітиву. Він лише рекомендує. Виживе те, що приживеться.
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20.04.2023 20:18 Відповісти
Правопис не наполягає? В 30-х роках у Харкові працювала кацапська лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню. А ось те саме в хореографії - https://youtu.be/4LfkgG6kqzQ?t=86 Звідки в Українській культурі Донбасу взялася кадриль?! Зверніть увагу на костюми, ані русска-украінскіє. Це все має свою назву - "ми адін нарот". І це все відбувалося в 2020-му році.
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20.04.2023 20:30 Відповісти
******** правопис не подає перелік усіх фемінітивів. Тобто, не наполягає. Про наближення української до кацапської - то окрема історія, я лише відгукнувся на певний коментар.
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20.04.2023 20:43 Відповісти
Жоден філолог не хотів би, щоб його донька стала членкинею.
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20.04.2023 21:33 Відповісти
А на хера видумувати херню, якої немає в живій мові і яка ніколи не приживеться?
Українська мова через те милозвучна, що не має зайвих подвоєнь і ідіотських суфіксів.
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20.04.2023 20:33 Відповісти
Вигадують ентузіасти, а не правопис. Чим Вам "кравчиня" не подобається?! Чи краще "кравчиха"?! Українській справді притаманні фемінітиви. Але тут підключилися всілякі ліваки-гендеристи-феміністи, і понапридумували.
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20.04.2023 20:41 Відповісти
Ті ліваки сидять в академічних інститутах, ковиряють в носі і отримують не малі бюджетні кошти, замість отримати в зуби сапку і на рядки.
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20.04.2023 20:58 Відповісти
Усі війни велися не за золото і нафту. Усі війни велися і ведуться за культуру.
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20.04.2023 20:14 Відповісти
Ну, Черчиль свого часу теж про це казав.
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20.04.2023 20:19 Відповісти
Черчилль? Це знали і Дарій, і Македонський, і Цезар.
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20.04.2023 20:39 Відповісти
Звісно. Просто дехто необережно, чи по дурості порівняв Зе з Черчилем.
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20.04.2023 20:44 Відповісти
І мову!
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20.04.2023 20:42 Відповісти
Ресрпект!
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20.04.2023 20:27 Відповісти
Тупорилий автор, хто така парамедикиня
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20.04.2023 22:00 Відповісти
 
 