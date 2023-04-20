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Культура ніколи не буває поза політикою, - художниця, парамедикиня "Госпітальєрів" Єва Ройтер. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Єва Ройтер. У мирному житті вона вчилася мистецтвознавству, була художницею й брала участь у розробці комп’ютерних ігор. Тепер Єва – парамедикиня батальйону "Госпітальєри" із позивним "Планочка". Як із мистецтва потрапити на війну та чи бувають культура й мистецтво поза політикою? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Єва Ройтер поговорять про мистецтво під час війни та повагу на війні.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Юрій Ан 612fed4e
показати весь коментар20.04.2023 20:06
+3 Oresta Bartka
показати весь коментар20.04.2023 20:14
+2 Oresta Bartka
показати весь коментар20.04.2023 20:30
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А художниця - фе.
Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
Правила мають бути єдині.
Кацап, ти себе здав...
Українська мова через те милозвучна, що не має зайвих подвоєнь і ідіотських суфіксів.