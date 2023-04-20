Бійці морської піхоти ліквідували дронами щонайменше 10 окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Знищення окупантів на Донеччині невпинно продовжується: оператори дронів 1 батальйону морської піхоти 36-ої окремої бригади ліквідували з десяток російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів у соцмережі.

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