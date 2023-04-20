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Бійці морської піхоти ліквідували дронами щонайменше 10 окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знищення окупантів на Донеччині невпинно продовжується: оператори дронів 1 батальйону морської піхоти 36-ої окремої бригади ліквідували з десяток російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Jebacz ruZkih kurw!
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20.04.2023 20:19 Відповісти
А отам кацапська голова покотилась?
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20.04.2023 20:36 Відповісти
Або дупа поскакала. Тай, хрін з ними.
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20.04.2023 20:40 Відповісти
Слава УКРАЇНІ
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20.04.2023 20:37 Відповісти
....нахера надо было ехать сюда....сидели бы мирно дома и подыхали под забором от водки...но нет ...надо было припхаться сюда и показать всему миру "вяличее раиси"...
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20.04.2023 20:41 Відповісти
В основному, на жаль, мимо
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20.04.2023 21:36 Відповісти
 
 