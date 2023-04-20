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Бійці морської піхоти ліквідували дронами щонайменше 10 окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Знищення окупантів на Донеччині невпинно продовжується: оператори дронів 1 батальйону морської піхоти 36-ої окремої бригади ліквідували з десяток російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів у соцмережі.
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