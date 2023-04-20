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Київрада (454) УДАР (75) Білоцерковець (51) Трубіцин (45)

На сесії Київради вимагали звільнити депутата-хабарника на ім’я "НІХТО" - "слуга народу" Трубіцин сказав, що це він. ВIДЕО

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Фракція партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді вимагає відсторонити депутата, який підозрюється в отриманні хабаря, від головування в комісії, що вирішує питання розміщення об’єктів пересувної торгівлі.

Про це на засіданні Київради заявив голова фракції партії "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня заява фракції партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді стосується депутата-хабарника на ім’я "НІХТО". Бо він ніхто і звати його ніяк, але шкоди Києву це "ніхто" заподіяло на мільйони гривень. Він підозрюється в отриманні хабаря від діяльності пересувної торгівлі в Києві. Тікав від НАБУ і зараз намагається вирішити питання в судах. А головне - він до цих пір на волі, бо є представником однієї цікавої фракції. Фракція "УДАР" вимагає відсторонення цього депутата "ніхто" від головування в комісії", - наголосив Білоцерковець.

Не називаючи прізвища, Білоцерковець зазначив, що вищевказаний депутат разом з працівниками комунального підприємства чинив перешкоди для підприємців, які хотіли брати участь у торгах на право розміщення об‘єкту пересувної торгівлі. За допуск до торгів депутат та його спільники вимагали гроші.

"Яким чином все це відбувалося: спільники створили комісію на КП, якій надали повноваження допускати або ні підприємців на торги. Для того, щоб брати участь у торгах, потрібно було сплатити гроші. Виходячи з офійційних матеріалів, хабарники отримали $150 тис. долларів за 10 точок пересувної торгівлі", - розповів Білоцерковець.

За словами Білоцерковця, посада депутата, якого обвинувачують у хабарі, - голова комісії Київради, і пов’язана з тією самою діяльністю, за яку його судять. "Ця комісія продовжує працювати і впливати на ту саму сферу, в якій депутат "погорів" на хабарі. Саме тому обов’язок депутатів відсторонити, а суду - посадити корупціонера", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про хабарництво київського депутата від "Слуги народу" Трубіцина скерували до суду, - ЗМІ

В свою чергу, депутат Київради Владислав Трубіцин заявив, що у своєму виступі Дмитро Білоцерковець мав на увазі саме його. Та наголосив, що навпаки є борцем з корупцією.

"Одразу розкриємо карти, як то кажуть. Цей пан Дмитро (Білоцерковець, - Прим. ред.), він зараз говорить про мене особисто. Відбувається тиск на мене, за мою позицію по боротьбі з корупцією в цьому місті!" - сказав Трубіцин.

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало Трубіцина на хабарі у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 млн гривень. Також журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
І знову "слуги" в лайно вляпалися. Вже і не дивуюся черговим ЗЕшкварам від них.
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20.04.2023 20:27
+11
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта, хабарника чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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20.04.2023 20:43
+9
Де крадій, сміло з закритими очима називай Слуга народу
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20.04.2023 20:42
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І знову "слуги" в лайно вляпалися. Вже і не дивуюся черговим ЗЕшкварам від них.
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20.04.2023 20:27 Відповісти
Не можливо лайну вляпатися в лайно
Це те ж саме що обісрати лайно.
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20.04.2023 22:10 Відповісти
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20.04.2023 20:36 Відповісти
ja ne ja i hata ne moja
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20.04.2023 20:46 Відповісти
Я не я і губата не моя...
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20.04.2023 21:00 Відповісти
гніди
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20.04.2023 21:12 Відповісти
Де крадій, сміло з закритими очима називай Слуга народу
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20.04.2023 20:42 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта, хабарника чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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20.04.2023 20:43 Відповісти
Вчора був черговий земельний дерібан для своїх. Сьогодні включили трансляцію засідань і влаштували цирк. 19 ударівців проти одного хабарника. Це, щоб мацковський сатанат землі не позбавляти?
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20.04.2023 20:44 Відповісти
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20.04.2023 20:51 Відповісти
Для нього 150 кусків як для Шури Балаганова 5 тищ. Дерьмак поставив на кормление, а він........
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20.04.2023 20:59 Відповісти
не дивно, що цей Трубіцин - слуга урода зеленого клоуна-наркомана з головкою ЄрЗе
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20.04.2023 21:07 Відповісти
У прислугах урода, що нє новоє ліцо - то зашкварений персонаж. Складається таке враження, що Zeлох обирав у свою коМанду найгірших серед найогидніших.
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20.04.2023 21:29 Відповісти
де дно в слуг я не 3наю щоденно думаю далі нікуди але помиляюсь в краіні війна так не повинно бути
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20.04.2023 21:41 Відповісти
У Анненского идею сперли
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20.04.2023 23:34 Відповісти
продажні проти продажних ....Білоцерковець...мама якого міліонерша..сам задіяний у схемі обілечування за дозвіли на мафи та майданчики...його задача в комісії була лякати та заганяти кроліка.. там всі долларові мілліонери
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21.04.2023 00:30 Відповісти
як раз цей Білоцерковець і "чинив перешкоди" підприємцям у отриманні дозвілів на пересувну торгівлю, талони на мафи та майданчики біля кафе
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21.04.2023 00:33 Відповісти
там всі хабарники і Зеленський щось щось там змінити повинен діяти радікально жорстко
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21.04.2023 00:34 Відповісти
 
 