Розрахунок українського ПТРК знищив російський танк. ВIДЕО

Розрахунок ПТРК знищив ворожу БМП-1 у Пісках Донецької області. Разом з цим, українські захисники ліквідували екіпаж БМП. Ті, хто вижили - тікали стрімголов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного використання української зброї опублікований у соцмережах.

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