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Розрахунок українського ПТРК знищив російський танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розрахунок ПТРК знищив ворожу БМП-1 у Пісках Донецької області. Разом з цим, українські захисники ліквідували екіпаж БМП. Ті, хто вижили - тікали стрімголов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного використання української зброї опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили ворожий СПГ разом із боєкомплектом із ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+20
Ну, помилка вийшла, мабуть якась дівчина текст набирала, а їй що танк, що БМП один хрін.
А, все рівно приємно дивитись як кацапи горять!
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20.04.2023 20:47
+19
своих не бросаем)))))
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20.04.2023 20:28
+19
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2023 20:31
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своих не бросаем)))))
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20.04.2023 20:28 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2023 20:31 Відповісти
Читаємо: "Розрахунок ПТРК знищив ворожу БМП-1 у Пісках Донецької області. Разом з цим, українські захисники ліквідували танковий екіпаж російських окупаційних військ".
Бачимо два БМП Першу підбили Екіпаж (3 особи) - вискочив Друга БМП втекла неушкодженою Питання: А де танк, екіпаж якого знищений?
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20.04.2023 20:33 Відповісти
Ну, помилка вийшла, мабуть якась дівчина текст набирала, а їй що танк, що БМП один хрін.
А, все рівно приємно дивитись як кацапи горять!
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20.04.2023 20:47 Відповісти
А що замість дівчини не можна когось хто шарить??? Бо можна було назвати… птрк знищив НЛО ….одні сосни корабельн
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20.04.2023 21:07 Відповісти
Та я не проти що красиво горять Однак "проти", коли нас "пробують милом нагодувать" і "валянок на голову натягнуть"
Прямо як в анекдоті старому: "Дорогая редакция журнала "Вкусно с нами" Сердечно благодарим вас за прекрасный рецепт салата с авокадо и креветок Правда в нашем Зажопинске не было некоторых продуктов, поэтому мы авокадо заменили редиской, а креветки - жареным салом Однако салат получился вкусный"
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20.04.2023 21:14 Відповісти
А де танк, екіпаж якого знищений?

БМП названа танком, ее экипаж 3 человека - уничтожен, спаслись (возможно) четверо из десанта на броне.
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20.04.2023 21:10 Відповісти
Та я зрозумів прекрасно! Просто вже "дістала" тупість "писарчуків" От я й "постібався"
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20.04.2023 21:33 Відповісти
Частини кацапсинів по дорозі випадають
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20.04.2023 20:34 Відповісти
Ой, красіво!!!
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20.04.2023 20:36 Відповісти
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20.04.2023 20:40 Відповісти
Очевидно что водитель зажмурен. Два тела выпали таки, но надеюсь они достаточно поджарились уже. Отличная работа! Жаль второй успел сбежать.
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20.04.2023 20:44 Відповісти
Там чотири тєла вискочили-живучі гади.....
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20.04.2023 20:52 Відповісти
можу помилятися але, здається, є цей бій з видом згори.
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20.04.2023 20:48 Відповісти
файно !
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20.04.2023 21:02 Відповісти
останній схожий на акробата
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20.04.2023 21:09 Відповісти
шо, уйопки, погралися в танчики?
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20.04.2023 22:23 Відповісти
Пески это не просто "в Донецкой области", это ближний пригород Донецка, который кацапня "освободила" еще в прошлом году. А оно во как, на самом деле.
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20.04.2023 23:55 Відповісти
 
 