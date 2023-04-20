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Розрахунок українського ПТРК знищив російський танк. ВIДЕО
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Розрахунок ПТРК знищив ворожу БМП-1 у Пісках Донецької області. Разом з цим, українські захисники ліквідували екіпаж БМП. Ті, хто вижили - тікали стрімголов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного використання української зброї опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Sergej008
показати весь коментар20.04.2023 20:47
+19 Serhiy Talatynnik
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+19 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар20.04.2023 20:31
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Героям слава!!!
Бачимо два БМП Першу підбили Екіпаж (3 особи) - вискочив Друга БМП втекла неушкодженою Питання: А де танк, екіпаж якого знищений?
А, все рівно приємно дивитись як кацапи горять!
Прямо як в анекдоті старому: "Дорогая редакция журнала "Вкусно с нами" Сердечно благодарим вас за прекрасный рецепт салата с авокадо и креветок Правда в нашем Зажопинске не было некоторых продуктов, поэтому мы авокадо заменили редиской, а креветки - жареным салом Однако салат получился вкусный"
БМП названа танком, ее экипаж 3 человека - уничтожен, спаслись (возможно) четверо из десанта на броне.