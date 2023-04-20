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Спецпризначенці влучили FPV-дроном по окупантах: мінус ще п’ять загарбників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дрон підлетів впритул до вантажівки, біля якої стояло п’ять російських військових: врятуватись окупантам не вдалось. Більш того, ніхто за безпілотником не полював, не відганяв і не намагався збити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного використання безпілотника опублікували у соцмережі. На відео можна помітити, як безпілотник вільно підлетів до п'ятірки російських солдатів, які того не очікували. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за допомогою дрону знищили пункт спостереження окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+18
Ой как красиво. Если бы ети черти не отвернули головы получился бы для их родственников отличный предсмертный снимок
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20.04.2023 21:06
+16
У ніх прі сєбе асвіщонниє іконкі св. ***** билі.
Спасі, панімаішь, і сахрані!
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20.04.2023 20:58
+15
Треба Резнікову на весілля таке зробити.
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20.04.2023 20:57
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Треба Резнікову на весілля таке зробити.
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20.04.2023 20:57 Відповісти
У ніх прі сєбе асвіщонниє іконкі св. ***** билі.
Спасі, панімаішь, і сахрані!
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20.04.2023 20:58 Відповісти
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20.04.2023 21:11 Відповісти
Окупанти, які мають розум, заздалегідь викопують собі індивідуальні ями-могилки, і коли чують, що на них падає "камінь з неба" лягають в свої могили.
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20.04.2023 20:59 Відповісти
ахахахахааааа!!!!! а шо с №балом у кацапов ????
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20.04.2023 21:02 Відповісти
Вредно чихать во время короновируса
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20.04.2023 21:03 Відповісти
И приносить на территорию Украины свой рашистский победовирус.
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20.04.2023 21:07 Відповісти
Ой как красиво. Если бы ети черти не отвернули головы получился бы для их родственников отличный предсмертный снимок
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20.04.2023 21:06 Відповісти
программа "розиграш"..улибнітєсь вас снімают
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20.04.2023 21:26 Відповісти
Туди ублюдкам і дорога
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20.04.2023 21:16 Відповісти
народ, поправте мене - було б добре щоб була нагорода суто в конкретному роду військ.

за вдалу атаку дрона-камікадзе.(робоча назва)

отака атака заслуговує на винагороду і саме на винагороду де буде промовлятися за що саме.

чому не загальновійськові.

тому що тут головний чинник не мужність і не хоробрість.

тут вирішила все вправність.
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20.04.2023 21:16 Відповісти
Як варіант взяти приклад з авіації де є градація пілотів першого класу, вищого, майстер і т.д. Для операторів дротів щось подібне обовязково потрібно впроваджувати
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20.04.2023 21:22 Відповісти
Прямое попадание прямо в солдата. Получил то, зачем пришел.
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20.04.2023 21:34 Відповісти
СТРАЙК
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20.04.2023 22:37 Відповісти
Эх жалко он и потом не снимает...)))
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20.04.2023 22:57 Відповісти
Що "дрон підлетів" - на відео це видно,

але на цьому відео немає жодних доказів твердженню (припущенню), що, начебто, "врятуватись окупантам не вдалось".

Підтвердження знищення цілей на цьому відео відсутнє.
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21.04.2023 03:01 Відповісти
Врядли там было -5. Максимум -2. Снаряд скорее всего было кумулятивным...
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21.04.2023 07:23 Відповісти
 
 