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Спецпризначенці влучили FPV-дроном по окупантах: мінус ще п’ять загарбників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дрон підлетів впритул до вантажівки, біля якої стояло п’ять російських військових: врятуватись окупантам не вдалось. Більш того, ніхто за безпілотником не полював, не відганяв і не намагався збити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного використання безпілотника опублікували у соцмережі. На відео можна помітити, як безпілотник вільно підлетів до п'ятірки російських солдатів, які того не очікували.
Топ коментарі
+18 FT FT
показати весь коментар20.04.2023 21:06
+16 Алекс Скела
показати весь коментар20.04.2023 20:58
+15 Trevo Trow
показати весь коментар20.04.2023 20:57
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Спасі, панімаішь, і сахрані!
за вдалу атаку дрона-камікадзе.(робоча назва)
отака атака заслуговує на винагороду і саме на винагороду де буде промовлятися за що саме.
чому не загальновійськові.
тому що тут головний чинник не мужність і не хоробрість.
тут вирішила все вправність.
але на цьому відео немає жодних доказів твердженню (припущенню), що, начебто, "врятуватись окупантам не вдалось".
Підтвердження знищення цілей на цьому відео відсутнє.