Спецпризначенці влучили FPV-дроном по окупантах: мінус ще п’ять загарбників. ВIДЕО

Дрон підлетів впритул до вантажівки, біля якої стояло п’ять російських військових: врятуватись окупантам не вдалось. Більш того, ніхто за безпілотником не полював, не відганяв і не намагався збити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного використання безпілотника опублікували у соцмережі. На відео можна помітити, як безпілотник вільно підлетів до п'ятірки російських солдатів, які того не очікували.

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