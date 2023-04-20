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Бутусов Юрій (3128) 56 окрема мотопіхотна бригада (43)

Унікальна швейна майстерня на базі 21-го батальйону 56-ї Маріупольської бригади робить амуніцію, аналогів якої немає на балансі ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оксана була власницею ательє в Маріуполі, шила одяг для цивільних, пальта, весільні та вечірні сукні. Якось її попросили одягнути морпіхів на офіцерський бал, з того часу її життя пов’язане з армією. Згодом Оксана й сама вступила до лав ЗСУ.

Репортаж про унікальну швейну майстерню на базі батальйону опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Після повномасштабного вторгнення жінка з дітьми опиняється під російською окупацією. Оксана пішки виходить з Маріуполя, старша донька потрапляє в полон.

На фоні дефіциту речового забезпечення у квітні минулого року в командира її батальйону виникає думка "а чому б не відкрити власний швейний цех, якщо ми вже маємо такого професіонала з 20-річним досвідом". Саме ця справа, як розповідає сама Оксана, допомогла їй пережити втрати та травматичні події після 24 лютого.

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Зараз вона начальниця ремонтної майстерні речового майна взводу матеріального забезпечення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні 56-ї окремої Маріупольської бригади ЗСУ. Фактично, вона керує унікальною швейною майстернею на базі батальйону. Особливість виробництва в тому, що кравчині шиють рюкзаки, підсумки, та іншу амуніцію, аналогів яких немає на балансі ЗСУ. Цех виходить з потреб конкретного бійця чи підрозділу, не чекаючи офіційних поставок Міноборони
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Топ коментарі
+12
Головне різникова з яйцями по 17 туди близько не підпускайте, бо розкраде, а що не вкраде то спаскудить!
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20.04.2023 21:08
+10
Вже ні. Бо понаїдали такі морди, що м'язи, які відповідають за сміх, не можуть деформувати мордовий жир на хоч якусь усмішку
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20.04.2023 21:27
+6
Лапочка, красунечка, сильна Людина.
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20.04.2023 21:16
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Головне різникова з яйцями по 17 туди близько не підпускайте, бо розкраде, а що не вкраде то спаскудить!
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20.04.2023 21:08 Відповісти
А шо Квартал ...,есче смеетьтця?
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20.04.2023 21:09 Відповісти
Вже ні. Бо понаїдали такі морди, що м'язи, які відповідають за сміх, не можуть деформувати мордовий жир на хоч якусь усмішку
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20.04.2023 21:27 Відповісти
Я впевнений, що на відміну від деяких форумних "патріотів" які не досягли пенсійного віку, у пані Оксани немає часу для того, щоб кнопати свої коментарі в режимі 24/7.
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20.04.2023 21:15 Відповісти
ну от у тебе знайшовся час тут висрати своє пук-пук)))
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21.04.2023 01:01 Відповісти
Лапочка, красунечка, сильна Людина.
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20.04.2023 21:16 Відповісти
резнікову не показуйте - продасть Вас разом із яйцями.. по 17
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20.04.2023 21:31 Відповісти
а зеленим це не інтересно. їм краще купити хузнащо, у хузнаког, за хузнаскільки.
і не показати закупки на прозоро, бо ***** не на часі
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20.04.2023 21:35 Відповісти
Неподобство! Без участі ОП з жирною долею? Це ж спекуляція, мародерство, торгівля на крові, і кримінальний злочин!
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Дівчина молодець!
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20.04.2023 21:54 Відповісти
 
 