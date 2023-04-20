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ЗСУ знищили ворожу САУ "Піон", яка здатна бити на відстань 47 кілометрів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 28-ої окремої механізованої бригади опублікували кадри роботи артилеристів: військові відпрацювали по позиціях армії Росії, знищивши самохідну артилерійську установку "Піон". До слова, російська гармата "Піон" прострілювала наскрізь ділянку фронту навколо Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.
Попри те, що запис досить розпливчастий, але можна помітити 4 вдалих влучання. Зокрема, по ворожій вантажівці, по САУ "Піон". Окрім того, ЗСУ успішно атакували піхоту противника і російську бронемашину.
Топ коментарі
+19 Віктор Телецький ac6b1b3e
показати весь коментар20.04.2023 21:47
+8 Огусто
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+5 Олександр Савін d645dd8f
показати весь коментар20.04.2023 21:50
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по друге в 2 рази дешевше ніж зятьок олігарха варят пердула
по третє якби всі так піарились на передачі майна ЗСУ як рошенко то наші козаки були б оснащеніші ніж вояки Нати.
хоча краще звісно на крадені в лохторату гроші віллу в іспанії чи хранції прикупити, то святе для наших бариг та злодіїв при владі та мантіях.