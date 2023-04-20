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ліквідація (1937) Бахмут(Артемівськ) (1482) 28 окрема механізована бригада (137) САУ (153)

ЗСУ знищили ворожу САУ "Піон", яка здатна бити на відстань 47 кілометрів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади опублікували кадри роботи артилеристів: військові відпрацювали по позиціях армії Росії, знищивши самохідну артилерійську установку "Піон". До слова, російська гармата "Піон" прострілювала наскрізь ділянку фронту навколо Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

Попри те, що запис досить розпливчастий, але можна помітити 4 вдалих влучання. Зокрема, по ворожій вантажівці, по САУ "Піон". Окрім того, ЗСУ успішно атакували піхоту противника і російську бронемашину. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці влучили FPV-дроном по окупантах: мінус ще п’ять загарбників. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+19
по перше порох не 2 спартани з Британії завіз.
по друге в 2 рази дешевше ніж зятьок олігарха варят пердула
по третє якби всі так піарились на передачі майна ЗСУ як рошенко то наші козаки були б оснащеніші ніж вояки Нати.
хоча краще звісно на крадені в лохторату гроші віллу в іспанії чи хранції прикупити, то святе для наших бариг та злодіїв при владі та мантіях.
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20.04.2023 21:47
+8
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20.04.2023 21:22
+5
Гоша, в чем конкретно твоя претензия?
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20.04.2023 21:50
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20.04.2023 21:22 Відповісти
іпсо????
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20.04.2023 21:27 Відповісти
Порошенко тільки два Спартани купив- які вже супутник. Притула- сотню. Бригадний комплект. Хлопці дякують. Броня це життя наших хлопців на передку а супутник - це оочі. не кажучі про сотні дронів від фонду Притули
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20.04.2023 21:34 Відповісти
по перше порох не 2 спартани з Британії завіз.
по друге в 2 рази дешевше ніж зятьок олігарха варят пердула
по третє якби всі так піарились на передачі майна ЗСУ як рошенко то наші козаки були б оснащеніші ніж вояки Нати.
хоча краще звісно на крадені в лохторату гроші віллу в іспанії чи хранції прикупити, то святе для наших бариг та злодіїв при владі та мантіях.
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20.04.2023 21:47 Відповісти
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20.04.2023 22:35 Відповісти
видео ни о чем
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20.04.2023 21:27 Відповісти
Красиво горить техніка-палає. москалику-да?
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20.04.2023 21:35 Відповісти
ага, тільки таки відео сотні на добу....ти там теж палиш чи сидиш в глибокому диванному окопі як завжди?
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Гоша, в чем конкретно твоя претензия?
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20.04.2023 21:50 Відповісти
Видно як "екіпаж" після перших пострілів "сделал ноги"
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20.04.2023 21:36 Відповісти
Смерть кацапам!
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20.04.2023 21:54 Відповісти
Героям слава !!!
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20.04.2023 22:25 Відповісти
 
 