В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів. ВIДЕО

Російський ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів лежить перевернутий в кюветі. Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав та перекинувся. Дорогу на в’їзд та виїзд із Тули перекрили, однак ЗРК лежить й досі на узбіччі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ДТП опубліковали у соцмережі.

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