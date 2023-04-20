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В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном
Російський ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів лежить перевернутий в кюветі. Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав та перекинувся. Дорогу на в’їзд та виїзд із Тули перекрили, однак ЗРК лежить й досі на узбіччі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ДТП опубліковали у соцмережі.
Топ коментарі
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Молодой еще, неопытный, после второй каденции нучится и сделает
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Капець заголовок...а коли б дешевший був би то що не перекинувся б?
одна пускова, яку за годину поставили на колеса і вона поїхала далі.
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Валюта "рублі"
Цензор, ви що реально Український ресурс?
солдатРашист-водій вже присідає на пляшку чи наштрикнутий на швабру.
- Совершенно справедливо. Закуривай, ребята!
- Бум, да, я понял.
- БАДА БУМ!