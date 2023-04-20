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В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Російський ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів лежить перевернутий в кюветі. Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав та перекинувся. Дорогу на в’їзд та виїзд із Тули перекрили, однак ЗРК лежить й досі на узбіччі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ДТП опубліковали у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий ЗРК "Бук" знищили артилеристи поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+25
Шкода що не здетонувало
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20.04.2023 21:54
+19
НАТА-трєпєщі...
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20.04.2023 21:51
+16
надеюсь, ракеты в трубах тоже погнулись.
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20.04.2023 21:55
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НАТА-трєпєщі...
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20.04.2023 21:51 Відповісти
щоб трезво зацінити що сталося, а в гривнях чи долярах це скільки?
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20.04.2023 21:51 Відповісти
Примерно 5,9 в гривнях
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20.04.2023 22:03 Відповісти
мілліардів???
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20.04.2023 22:08 Відповісти
Ну да. Официальный курс ЦБ РФ на 21.04. 2023
UAH 10 = 22,0888
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20.04.2023 22:16 Відповісти
дурні кацапи, за такі гроші таку дурню зробили...навіть наш зе б такого не зробив...
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20.04.2023 22:30 Відповісти
навіть наш зе б такого не зробив...

Молодой еще, неопытный, после второй каденции нучится и сделает
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20.04.2023 22:42 Відповісти
є така підозра, що йому світить тільки таке, якщо про яйця по 17, Чонгар і інше промовчить
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20.04.2023 22:45 Відповісти
Тут ви майже баба Ванга. Так оманський нелох і так нічого не робив для обороноздатності Держави перед вторгненням.
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20.04.2023 22:55 Відповісти
Он просто устал, отдихаіт!
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20.04.2023 21:52 Відповісти
В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів. ВIДЕО
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Капець заголовок...а коли б дешевший був би то що не перекинувся б?
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20.04.2023 21:52 Відповісти
Ще пару мільярдів розпиляють на підняти та підмарафетити
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20.04.2023 22:11 Відповісти
А те що якийсь МАЗ коштує як F 22 вас не дивує?
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20.04.2023 22:32 Відповісти
то може дивізіон так коштує, а так - "да", смачний заголовок...
одна пускова, яку за годину поставили на колеса і вона поїхала далі.
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21.04.2023 15:40 Відповісти
Закусивать нада!!! (с)
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20.04.2023 21:53 Відповісти
Шкода що не здетонувало
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20.04.2023 21:54 Відповісти
Таке відчуття, що там сірники та запальнички у дефециті...
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20.04.2023 22:37 Відповісти
Бухати треба менше.
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20.04.2023 21:54 Відповісти
Навпаки нехай більше бухають!
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20.04.2023 21:56 Відповісти
надеюсь, ракеты в трубах тоже погнулись.
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20.04.2023 21:55 Відповісти
очень жалко, что эта железяка не взорвалась...а то какой скрепный подарок козлорылым свиномардом кацапским мог быть...
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20.04.2023 21:57 Відповісти
Рукожопы
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20.04.2023 22:00 Відповісти
Символічно. Це наразі відбувається з усією кацапією.
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20.04.2023 22:00 Відповісти
Шкода, що не бумкнуло.
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20.04.2023 22:01 Відповісти
Як не прикро, але скоріше за все там не дуже серйозні пошкодження і після невеликого ремонту комплекс знову буде боєздатним.
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20.04.2023 22:02 Відповісти
Я вас розчарую - пошкодження отримав не комплекс а тільки одна з його частин ( і не найважливіша і не найдорожча - ось якби радар навернувся тоді так а так не так).
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20.04.2023 22:26 Відповісти
Он устал...
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20.04.2023 22:03 Відповісти
пУтін з великої літери
рАіся також
Валюта "рублі"
Цензор, ви що реально Український ресурс?
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20.04.2023 22:14 Відповісти
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20.04.2023 22:14 Відповісти
Втомився! Ліг спочити!
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20.04.2023 22:17 Відповісти
солдатРашист-водій вже присідає на пляшку чи наштрикнутий на швабру.
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20.04.2023 22:21 Відповісти
Заголовок це просто бімба - але це не ЗРК перекинувся а одна пускова або транспортно-заряджальна машина зі складу цього ЗРК.
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20.04.2023 22:21 Відповісти
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20.04.2023 22:49 Відповісти
В Белгороде походу КАБ не захотела покидать родную гавань...
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20.04.2023 22:54 Відповісти
та не комплекс, а тільки пускова установка і коштує вона набагато менше - не розпускайте брехню
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20.04.2023 23:21 Відповісти
Вони там що курити всі покинули ?
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21.04.2023 00:15 Відповісти
- Разрешите доложить, Христофор Бонифатьич. По-моему, дело - табак!
- Совершенно справедливо. Закуривай, ребята!
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21.04.2023 09:51 Відповісти
- БУМ!
- Бум, да, я понял.
- БАДА БУМ!
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21.04.2023 09:55 Відповісти
Алкашня за кермом , бо тверезих на росіі немає взагалі
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21.04.2023 01:13 Відповісти
Эту громадину управлять .... надо иметь навыки , а этих нет . Набирают кого попало . И получается как попало .
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21.04.2023 03:43 Відповісти
Ні, воно і є колісним
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21.04.2023 07:49 Відповісти
Точно, сплутав з іншим
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21.04.2023 08:21 Відповісти
Водитель сломал руку и госпитале проверили кровь , оказался выпивший - нетрезвый.
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21.04.2023 19:27 Відповісти
Бывает.... Во времена моей службы аналогичная история была - под Масквой на первом кольце перевернулся транспорт с ракетами с-20, но была зима и в овраге снега было метра три...
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21.04.2023 10:04 Відповісти
 
 